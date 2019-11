'Want To Want Me', lo nuevo de Jason Derulo

El cuarto disco de estudio está a punto de salir a la luz, según su discográfica se espera que salga este mismo año, 2015. Jason Derulo va dando pistas a través de sus redes sociales de cómo va evolucionando su trabajo. Recientemente ha estrenado su nuevo single, 'Want To Want Me' que formará parte del tan esperado álbum.

'Want To Want Me' estará a la venta el 24 de mayo y ha sido coescrito por el propio Jason Derulo con la colaboración de Ian Kirkpatrick, Sam Martin, Lindy Robbins y Mitch Allan. Se trata de un tema más electrónico de lo que tiene nos tiene acostumbrado el de Miami. Se aleja de la línea musical de 'Talk Dirty' o 'Trumpets' para innovar en una vertiente más próxima al espíritu de la música de los años 90.

Además, es posible que pronto nos sorprendan con el videoclip dado que ya ha sido rodado. Seguiremos atentos de sus novedades por las redes sociales y que nos siga dando estas sorpresas.