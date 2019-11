Zayn Malik abandona One Direction

Hace menos de una semana que el publicista de One Direction, Simon Jones, anunció a través de Twitter que Zayn Malik se retiraba de la gira temporalmente porque "padecía de estrés". El grupo se encuentra en la gira mundial ‘On the road again’ (OTRA Tour), pero a partir de ahora lo harán con un miembro menos.

Aunque se especulaba con que se reuniría con el resto del grupo para la actuación en Sudáfrica, lo que parecía un descanso temporal para recuperarse, se ha convertido en una marcha definitiva. Zayn Malik no volverá a One Direction. “Me gustaría pedir perdón a nuestros seguidores por irme, pero tengo que hacer lo que me marca el corazón. Dejo el grupo porque quiero una vida normal para alguien de 22 años. Quiero relajarme y tener algo de vida privada”, es el mensaje que ha comunicado a través de Facebook y Twitter. Esto, en parte, no ha sorprendido demasiado, ya que desde siempre Zayn ha sido el más reacio a la vida de artista mundialmente conocido. Cuando se comunicó su decisión de abandonar la gira, los familiares del cantante ya afrimaron que él es, de los cinco miembros, quien peor lleva lidiar con la fama y estar en el punto de mira constantemente, “no puede con ese nivel de vigilancia al que se le somete”. ​

​Tras cinco exitosos años de trayectoria, la banda continuará tan sólo con Harry Styles, Liam Payne, Niall Horan, y Louis Tomlinson. Ellos, por su parte, manifestaron que, pese a su tristeza por verlo partir, respetan su decisión y le envian todo su cariño.

Simon Cowell, quien los descubrió en The X Factor Reino Unido, también lamenta esta decisión pero confía en el resto del grupo para salir adelante. Además de él, por supuesto los millones de fans que One Direction tiene alrededor del mundo se han unido para expresar sus sentimientos, unos más positivos que otros, con hastags como #AlwaysInOurHeartsZaynMalik #ByeZayn e incluso RIP One Direction para los fans que piensan que, sin Zayn, One Direction no es One Direction.