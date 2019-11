Éxito en los iHeartRadio Music Awards 2015

El Auditorio Shrine de Los Angeles tuvo el honor de albergar la II ceremonia de los iHeartRadio Music Awards, conducida por Jamie Foxx. Tras una auténtica lluvia de estrellas por la alfombra roja californiana, la gala comenzó y resultó estar a la altura de las expectativas, al tratarse de unos premios tan jóvenes. El plato fuerte sin duda vino de la mano de Rihanna que por fin presentó su próximo single, Bitch better have my money, en directo, bajando de un helicóptero envuelta en un llamativo abrigo verde con botas a juego.

Quienes también dieron la talla fueron Madonna y Taylor Swfit, que actuaron a dúo, la primera al micro y la segunda a la guitarra, y parecían compenetrarse a la perfección. Otros artistas que también presentaron sus últimos temas fueron Jason Derulo con Want To Want Me, Kelly Clarkson con Heart Song y Meghan Trainor con su divertida canción Dear Future Husband.

El premio especial de la noche, el Innovator Award, estaba destinado a Justin Timberlake, que se emocionó al recogerlo y dedicó una palabras a su esposa, Jessica Biel, con quien está esperando un hijo y que lo estaba viendo desde casa. Quienes más nominaciones tenían eran Taylor Swift (4), Iggy Azalea (4) y Sam Smith (5), y todos se fueron con algún premio a casa, Swfit, la chica de moda, se hizo con el de Artista del Año.

Lista de Ganadores:

2015 iHeartRadio PREMIO INNOVADOR

Justin Timberlake

ARTISTA DEL AÑO

Taylor Swift

Iggy Azalea

Luke Bryan

Ariana Grande

Sam Smith

CANCIÓN DEL AÑO

"Shake It Off" — Taylor Swift

"All About That Bass" — Meghan Trainor

"All of Me" — John Legend

"Happy" — Pharrell Williams

"Stay With Me" — Sam Smith

MEJOR ARTISTA REVELACIÓN

Sam Smith

Iggy Azalea

Bastille

Cole Swindell

Meghan Trainor

MEJOR CANCIÓN ROCK

"Take Me to Church" — Hozier

"Come With Me Now" — KONGOS

"Do I Wanna Know?" — Arctic Monkeys

"Fever" — The Black Keys

"Something From Nothing" — Foo Fighters

MEJOR COLABORACIÓN

"Bang Bang" — Jessie J, Ariana Grande and Nicki Minaj

"Dark Horse" — Katy Perry featuring Juicy J

"Fancy" — Iggy Azalea featuring Charli XCX

"Problem" — Ariana Grande featuring Iggy Azalea

"Talk Dirty" — Jason Derulo featuring 2 Chainz

MEJOR CANCIÓN DANCE

"Summer" — Calvin Harris

"Animals" — Martin Garrix

"Blame" — Calvin Harris featuring John Newman

"La La La" — Naughty Boy featuring Sam Smith

"Waves" — Mr. Probz

MEJOR CANCIÓN COUNTRY

"Burnin' It Down" — Jason Aldean

"Bartender" — Lady Antebellum

"Dirt" — Florida Georgia Line

"Give Me Back My Hometown" — Eric Church

"Play It Again" — Luke Bryan

RENEGADE

Brantley Gilbert

Iggy Azalea

Charli XCX

Hozier

Meghan Trainor

MEJORES FANS

5SOSFAM — 5 Seconds of Summer

Arianators — Ariana Grande

Bey Hive — Beyoncé

Team Breezy —Chris Brown

Sheerios — Ed Sheeran

Church Choir — Eric Church

Directioners — One Direction

Selenators — Selena Gomez

Mendes Army — Shawn Mendes

Swifties — Taylor Swift

MEJOR LETRA DE CANCIÓN

"Blank Space" — Taylor Swift

"All of Me" — John Legend

"Counting Stars" — OneRepublic

"Habits (Stay High)" — Tove Lo"Stay With Me" — Sam Smith

"Thinking Out Loud" — Ed Sheeran

MEJOR CANCIÓN HIP HOP/ R&B

"Don't Tell 'Em" — Jeremih featuring YG

"Drunk in Love" — Beyoncé featuring Jay Z

"***Flawless" — Beyoncé

"Loyal" — Chris Brown featuring Lil Wayne and Tyga

"New Flame" — Chris Brown featuring Usher and Rick Ross