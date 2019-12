Pentatonix: de Youtube a Madrid

El particular grupo norteamericano Pentatonix llegó ayer a España dispuesto a hacer disfrutar a una abarrotada Sala San Miguel del Palacio Vistalegre.

Todo el público se encontraba nervioso y expectante cuando, a las 21:00 los cinco integrantes aparecieron en el pequeño escenario. Scott, Mitch, Kirstin, Avi y Kevin, revolucionaron al público con su particulares versiones a capella de conocidos éxitos, así como de canciones propias.

Comenzaron cantando Problem y seguidamente regalaron al público una de las cosas que mejor saben hacer: un medley. En este caso se trató de uno ya conocido por todos sus fans, uno que aúna en una sola canción la trayectoria de la cantante Beyoncé.

Tras agradecer al público su cálida acogida y regalarle unas palabras en español, cantaron el que fue el primer éxito de la banda, Telephone, seguido por La La Latch, Love You Long Time y Rather Be.

Antes del momento relajado de la noche, en el que Kevin tocó Julie-O con el chelo, la banda recordó su historia y el cómo han llegado hasta donde se encuentran ahora.

La versión del éxito francés Papaoutai y Aha!, uno de los temas compuestos por la banda, fueron las siguientes en ser cantadas y coreadas por el público. Seguidamente, los cinco recorrieron la pista, pasando entre el atónito público, a la vez que cantaban FourFiveSeconds.

El éxtasis continuó con Break Free/See Through y Uptown Funk, mientras Avi buscaba a una chica a la que subir al escenario y así dedicarla la siguiente canción: Let's Get It On.

Interpretaron su famoso medley Evolution of Music, asombrosamente coreado por todo el público y tras cantar Standing By con las linternas de los móviles de los asistentes iluminando toda la sala, pidieron al público ayuda para cantar al unísono On My Way Home.

Tras esto se fueron, pero a su regreso al escenario para el bis recibieron una eclipsante ovación, que segundos más tarde se vio superada por el silencio que reinó cuando los integrantes insistieron en cantar su villancico That's Christmas To Me sin micrófonos.

Ya al final, no podía faltar el éxito que ha conseguido más de 129 millones de visitas en Youtube y por el cual consiguieron un Grammy esta pasada edición, Daft Punk.

Tras una hora y 40 minutos de concierto, más de 2000 fans salieron con un gran sabor de boca de una memorable noche. Aunque, por la manera en la que el público lo vivió y la forma en que ellos devolvieron su agradecimiento, seguro que ese buen sabor de boca es mutuo.

El éxito de Pentatonix

En Youtube tienen más de 650 millones de visualizaciones y 7.7 millones de suscriptores.

El grupo llenó la Sala San Miguel y esta noche cantarán en Sala Razzmatazz de Barcelona. Ambos conciertos, en un principio, tuvieron que ser trasladados a nuevas salas para ampliar aforo debido al éxito de ventas.

Pentatonix ganó la tercera temporada de The Sing-Off, concurso de la cadena NBC, por lo cual consiguieron un contrato de grabación con Sony, con los que han lanzado ya varios albumes: PTX Vol.I, PTX Vol.II, PTXmas y PTX Vol. III

En Youtube tienen más de 650 millones de visualizaciones y 7.7 millones de suscriptores, superando a artistas como Beyoncé o Avicii y han colgado el cartel de sold out en muchas de las fechas de esta gira "On my Way Home Tour"