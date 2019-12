Coachella asalta California un año más

El Festival de Música y Artes Coachella Valley ha invadido un año más los más de cinco escenarios que presenta el recinto Indio, situado en California, dónde multitud de rostros conocidos han pasado este fin de semana por miles de luces y flashes congregados en la nueva edición de uno de los festivales que más famosos recoge por metro cuadrado.

Este año, la cita acoge a hitos del rock como AC/DC o Florence + The Machine y a bandas tan aclamadas como Interpol, Royal Blood, Azealia Banks, Alt-J o Jamie XX.

Entre los artistas invitados destacaba George Ezra, que canceló su actuación el mismo día de su esperada aparición por sufrir una laringitis viral que ha obligado al vocalista británico a apartarse del escenario y a guardar reposo durante unos días.

"Hey, you've probably realised I've had to cancel a few shows this week and I'm gutted to say I'm having to cancel my performance today at Coachella. The doctor has told me I have viral laryngitis. I'm taking myself to bed to rest for the next couple of days to try and be fit again for Sunday. So so sorry to anyone who was hoping see me. ... All the very best George xo.", señalaba el artista ayer en su cuenta oficial de Twitter.

R&B & Rock'n'Roll

Azealia Banks no defraudó. Con un top blanco que dejaba a la vista su ombligo y unos shorts vaqueros azules de tallo largo, 'Miss Bank$' afirmó sentirse muy contenta de estar en este gran evento. La rapera y compositora estadounidense deleitó a los asitentes con varios de sus últimos éxitos, como '212' o 'Heavy Metal and Reflective', con una voz en directo sorprendente.

Y llegó el momento más esperado para la gran parte del público asistente: la llegada de AC/DC en el escenario. La banda de rock clausuró el primer día del evento con puros clásicos del rock como Highway to Hell, Whole Lotta Rosie o Shoot To Thrill, melodías que según los medios británicos, fueron tarareadas por un público heterogéneo de todas las edades, que ha interiorizado las letras de sus ídolos desde muy joven. Los hermanos Young presentaron su nuevo trabajo 'Rock or Bust' adviertiéndo al público "I hope you guys like rock 'n' roll because that's all we do" en una noche que acabó siendo mágica.

Celebridades entre los asistentes

Paris Hilton, las hermanas Jenner, Katy Perry, Justin Bieber, Aaron Paul (Breaking Bad), Fergie (Black Eyed Peas) o Sarah Hyland (Modern Family) han sido algunos de los rostros más conocidos que han paseado entre los diferentes escenarios para disfrutar de la buena música que presentan alguno de sus ídolos.

Aquellos que no pudieron asistir a la cita multitudinaria, tendrán una segunda y última oportunidad el próximo fin de semana (17-19 abril), dónde los artistas volverán a subirse al escenario para deleitar a un público que año tras año consigue que el evento cuelgue el sold out meses antes de su inicio.