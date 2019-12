Conoce a Hey Violet, la joven revelación rock

La historia de su origen es un tanto singular. Hey Violet era anteriormente conocido como Cherri Bomb, y fue fundada por Julia Pierce, cantante y guitarrista, que abandonó el grupo por motivos desconocidos. Con ese nombre y esa cantante, sacaron un EP Stark en 2011 y su primer disco, This is the end of control, en 2012, pero en 2013 todo se rompió: Julie se marchó, perdieron el contrato con la discográfica, y el mánager.

Sin embargo, pronto salieron a flote. Ficharon a Casey Moreta, el primer hombre de la banda, como reemplazo temporal de Julia, y tras varias actuaciones con él, decidieron que se quedaría permanentemente en la banda. Actualmente, Hey Violet está compuesto por:

Nia Lovelis (1 de enero de 1997) – Batería, voces (2008- presente).

Miranda Miller (22 de noviembre de 1995) – Guitarra rítmica, teclado, voces (2008- presente).

Rena Lovelis (6 de abril de 1998) – Bajo, voces (2008- presente).

Casey Moreta (27 de octubre de 1995)– Guitarra lider, voces (2013- presente).

Aunque es ahora cuando más se está escuchando su nombre, lo cierto es que Hey Violet ya tiene recorrido y un cierto caché. Han participado en varios festivales como el Reading&Leeds y también han sido teloneros de artistas como Filter, Foo Fighters, Staing, o Smashing Pumpkins.

Su estilo puede definirse como rock alternativo, punk.rock, o hard.rock, y su primer single oficial como Hey Violet fue lanzado en marzo y se llama This is why:

5 Seconds of Summer entra en la historia

Cuando los chicos de 5sos (Calum Hood, Michael Clifford, Ashton Irwin y Luke Hemmings) anunciaron el nacimiento de Hi or Hey Records, su propio sello discográfico, manifestaron de inmediato también su intención de buscar y encontrar un grupo que los fascinara para poder ficharlo, y lo encontraron en Los Angeles. Conocieron a Hey Violet cuando ensayaban en un garaje, y según la banda “Supimos de inmediato que era la banda perfecta para fichar en nuestro sello Hi or Hey Records y para que nos acompañara en la gira. Son un grupo impresionante en directo”.

El 25 de marzo de 2015 se hizo oficial. Hey Violet anunció en redes sociales que había firmado ya el contrato con Hi Or Hey Records, y 5sos, por su parte, anunció que ellos eran los elegidos también para ser sus teloneros en los conciertos de su Tour: Rock Out With Your Socks Out, que pasará por Norteamérica, Europa, Asia y Australia. El 6 de mayo tienen cita en España, concretamente en el Barclaycard Center.