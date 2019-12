Entrevista. Ingrid García Jonsson y Rocío León:"Estar en Málaga es emocionante"

Son dos actrices con mucho futuro por delante. Tras el estreno del primer largometraje de Manuel Bartual en la sección Zonazine del Festival de Málaga, Rocío León e Ingrid García Jonsson han charlado con CINE VAVEL para comentar sus impresiones acerca de Todos tus secretos.

En la terraza del AC Málaga Palacio y bajo la luminosa tarde malagueña, ambas intérpretes se encuentran felices por formar parte de uno de los festivales con más solera de nuestro país y de hacerlo además con una película humilde pero a la vez rompedora. Grabada en un formato novedoso y únicamente mediante cámaras webs HD, Todos tus secretos es una cinta sobre la amistad, la hipocresía y el efecto de las redes sociales en las relaciones del día a día.

Pregunta: ¿Cómo se lleva eso de llegar a un festival tan importante con Todos tus secretos?

Respuesta (Ingrid): Pues yo creo que estamos todos muy emocionados porque no esperábamos que Todos tus secretos fuese a llegar a ningún festival. La hicimos en seis días con poco dinero,entre colegas y de pronto estamos en el Festival de Málaga

Respuesta (Rocío): El planteamiento era muy humilde y no te esperas que algo que se hizo entre amigos, con un formato tan peculiar llegue a este festival. Que nos traigan aquí y que tenga aceptación es emocionante.

P: ¿Os dio Manuel la opción de elegir personaje?

R (Ingrid): Nos dijo, vas a hacer este personaje y no vas a hacer otro. Además, él los personajes los escribió pensando en nosotros, osea que estaban hechos a nuestra medida. Si hubiésemos elegido otro, yo creo que no estaríamos tan bien.

R (Rocío): A mí por lo menos cuando me planteó la película ya me dijo como era mi personaje. Además, yo con Manuel ya había currado bastante porque su primer corto lo hicimos juntos y también es muy emocionante participar en su primera película.Nos conocíamos un montón a la hora de trabajar y él ya está a machete con lo que le gusta de cada uno.

P: ¿Al rodar delante de una webcam y al no hacerlo alrededor de todo un equipo, se trabaja con menos presión?

R (Ingrid): Sí, la verdad es que estuvimos muy tranquilos. Yo me lo pasé muy bien. Ahora recordando que grabamos hace casi año y medio,estuvimos haciendo muchas cosas juntos. Jugando a las cartas, comiendo...fue todo muy divertido.

R (Rocío): Además, al no tener cámaras, te hace tener una sensación de realidad mucho más grande. Estás como si estuvieses con tus colegas, no es esa sensación de ver al de sonido detrás, es como estar tú delante de la pantalla del ordenador que es lo que hacemos todos durante la gran parte del día.

P: Ayer charlamos con los protagonistas de Hablar. Oristrell introdujo algo novedoso como el plano secuencia. Aquí Manuel crea la película con su formato multipantalla. ¿Creéis que es importante romper los esquemas?

R (Ingrid): En este caso, Todos tus secretos no se podría haber contado sin este formato. Es una película completamente diferente y hubiese perdido toda la gracia. Al final la peli es el formato. Además yo creo que lo importante es hace lo que te da la gana y no ponerte ningún tipo de barrera. No decir, no voy a dividir la pantalla en nueve vaya a ser que la gente no la entienda. Hay que ser valiente y hacer lo que uno cree y lo mejor que pueda. Uno tiene que hacer lo que siente porque cuando tú haces lo que sientes en el cine, conmueve.

R (Rocío): Para mí lo importante es contar historias y si la historia que quieres contar te exige plantearte un nuevo formato pues bienvenido sea. Pero lo que más me importa de una película no es solo que me sorprenda a nivel ténico o de planteamiento. Lo que me guste es que me cuente una historia y que me transmita y me haga sentir algo.

P: El hecho de que se cuente una historia relacionada con las redes sociales y que vaya a ser distribuida a través de la red. ¿Puede ser el factor determinante para que el público joven se vuelque con ella?

R (Ingrid): Va a estar disponible en Todostussecretos.com, pero yo creo que es una película que debería ver todo el mundo porque te pone en aviso de lo que puede pasarte y así que no pille por sorpresa si alguna vez ocurre. Para mi además, la película va principalmente sobre los amigos aunque internet es el motor para ver que pasa cuando de pronto una mentira piadosa sale a la luz.

R (Rocío): Sí, aunque no está dirigida a una generación en concreto. Simplemente para mí en este caso, internet es una excusa para contar esta historia. Igual si que una generación de gente más joven que es la que nació ya con las redes, pues es la que estará más identificada con lo que está pasando, pero yo creo que las emociones son las de toda la vida.

P: Y es que por ejemplo en la película se introduce una secuencia en la que una hija enseña a su madre a usar las nuevas tecnologías. ¿Se ve ahí esa variedad?

R (Ingrid): Sí, es que por ejemplo mi madre con los ordenadores es desesperante. Ahí se ve claramente el cambio generacional. Nosotros por suerte hemos crecido más o menos con eso. De todas formas, yo estuve en un festival en el que se proyectó la película y la mayoría del público tenía más de cincuenta años. Sin embargo, se lo pasaron genial viéndola. Por eso creo que es una película para todos los públicos, para el que le apetezca verla.

P: Ingrid, estuviste nominada en la pasada edición de los Premios Goya en la categoría de Mejor Actriz Revelación por Hermosa juventud, una película totalmente diferente a Todos tus secretos ¿Qué tipo de papeles te gustan más realizar?

R (Ingrid): Me gustan todos. A mi lo que me gusta es la interpretación porque es mi trabajo. Sí que me gustan que sean más o menos reales, que no dejen a las mujeres en mal lugar, es como mi ideal. Me da igual en lo que sea, lo que me gusta es trabajar. Como si se tratase de una película de terror. A lo mejor si me dicen que tengo que ir al Polo Norte y tengo que rodar en pijama me lo pienso, porque lo que no me gusta es pasar frío. Pero por lo demás, si la historia es buena y tienes buenas sensaciones con el director todo va bien.

P: Por último para finalizar. ¿Algún proyecto de futuro que podáis contar?

R (Ingrid): Yo estoy trabajando con la serie Apaches en Antena 3, se estrena en mayo Sweet Home y estoy pendiente del estreno de Toro también.

R (Rocío): Yo no puedo contar todavía mucho pero he rodado una película con Miguel Santesmases aunque aún no se cuando se estrena.