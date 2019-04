Entrevista. María Hervás: "No tengo mucho que ver con Tania"

María Hervás es otra de las protagonistas de la película dirigida por Manuela Moreno. Su personaje, llamada Tania, no tiene trabajo, comparte piso, tiene una relación mediocre, no se siente moderna y no se calla una.

Tras el estreno de Como sobrevivir a una despedida en el Festival de Málaga, la actriz ha respondido a las preguntas de CINE VAVEL para comentar sus impresiones sobre la comedia que se estrenará en las salas españolas el próximo día 24.

Pregunta: ¿Contenta de venir por primera vez al Festival de Málaga?

Respuesta: Sí, es muy emocionante porque hacía mucho tiempo que no nos reuníamos todo el equipo junto. Verles otra vez de nuevo a todos me ha dado mucha alegría. Málaga para mí es una ciudad muy especial porque la mayoría de mis amigos son malagueños, Bea de la Cruz y Ernesto Artillo, ella es una magnífica actriz y él es un magnífico artista. Son muy buenos embajadores de la tierra. Conocía Málaga y me gusta muchísimo. La pena es no poder quedarme al estreno por la tarde porque me tengo que marchar ya que estoy haciendo otro proyecto de teatro, pero igualmente estar aquí con vosotros compartiendo estas primeras sensaciones me hace estar muy feliz.

P: ¿Te gustó trabajar con Manuela?

R: Manuela es una locura, Manuela es un gnomo perdido por el campo que va saltando de un lado a otro. A mí me encanta imitarla,delante de ella lo hago, porque me parece divertidísima y es una persona completamente pasional que todo lo que siente lo muestra, cuando algo le gusta lo notas al instante y cuando algo no le gusta también. Es muy entretenido estar con ella rodando.

P: Los personajes principales en la película son muy alocados y juveniles. ¿Es más fácil interiorizar un personaje joven si te pareces a él no?

R: Sí, si mi madre tuviese que hacer el personaje le costaría mucho más trabajo. Pero aún así yo tampoco tengo mucho que ver con Tania. Aunque soy una persona bastante divertida y payasa no somos muy parecidas, entonces tuve que construir el personaje prácticamente de cero y fue toda una aventura meterme dentro de alguien tan peculiar que no tiene trabas, que no filtra nada de lo que dice, que es tan directa...Es muy divertida Tania.

P: Para crear ese buen ambiente que se ve en la película, supongo tuvísteis que congeniar bien desde el principio.

R: Sí, nos llevamos muy bien. En parte ha sido gracias a Manuela que desde el primer día cuando ya ensayábamos en su casa ella nos recibía con dulces que compraba en la pastelería de debajo de su casa para que todos estuviéramos muy contentos y muy agusto. Se fue creando una cosa de mucha confianza desde el principio. Además estuvimos conviviendo en Canarias durante casi dos meses, con lo cual se convierten en tu familia con todo lo que eso supone, con momentos mejores y momentos peores, pero al final te lo llevas como algo muy tuyo.

P: Y rodar una película como esta con tantas escenas divertidas tiene que ser algo apetecible.

R: El rodaje ha sido menos divertido de lo que se ve luego en la película pero porque no había tiempo. Eran muchas escenas las que tenían que grabarse con muchas localizaciones, por lo que no te daba tiempo a disfrutarlo. Ni a mí ni al de luces porque no teníamos tiempo material, pero obviamente nosotras intetábamos sacar risas de cualquier momento.

P: ¿Es bonito ver que la gente disfruta y ríe con tu trabajo?

R: Muy bonito, aún no se si la gente se habrá reído mucho o no proque no he visto sus reacciones, pero el día que me siente yo en una sala que no sea estreno de nada, sino que vaya yo al cine a ver una película sin que nadie sepa que soy yo y pueda escuchar a la gente reírse, creo que será un día que me emocionará mucho.

P: ¿Tienes algo en mente para los próximos meses?

R: Sí, ahora voy a hacer un personaje en Carlos V, que es la continuación de Isabel para TVE, tengo un proyecto del teatro Pingüinas de Fernando Arrabal para el Teatro Español que estrenamos el 24 de abril y el monólogo Confesiones a Alá.