Entrevista. Clara Lago: "Rodar con Matthew Fox y Jeffrey Donovan es una pasada"

Clara Lago es una de las actrices de moda en nuestro país. Tras su paso por largometrajes como La cara oculta, Tengo ganas de ti, El juego del ahorcado o la cinta más taquillera de la historia, Ocho apellidos vascos, ahora la intérprete española da el salto a una producción rodada en inglés y junto con actores de la talla de Matthew Fox o Jeffrey Donovan.

La cinta en cuestión será estrenada en agosto bajo el nombre de Extinction. El encargado de dirigir el rodaje ha sido Miguel Ángel Vivas y en filme se cuenta como una infección convirtió a gran parte de la humanidad en criaturas salvajes y sin intelecto.Patrick, Jack y su hija Lu sobreviven solos en las afueras de Harmony, un rincón olvidado cubierto por nieves perennes. Sin embargo, algo terrible ocurrió entre Patrick y Jack y un odio profundo perdura entre ellos. Cuando los infectados reaparecen, ambos deberán dejar atrás su rencor para sobrevivir y proteger lo que más quieren, a la pequeña Lu.

Clara Lago ha concedido una entrevista a CINE VAVEL durante el Festival de Málaga para comentar sus impresiones sobre esta producción y algunos aspectos sobre su trayectoria profesional hasta llegar a su primer papel internacional.

Pregunta: ¿Estás contenta por ser partícipe de una película con el potencial de Extinction?

Respuesta: Hoy en día hay que estar contento por trabajar en alguna producción. Porque tal y como están las cosas, no me puedo quejar, pero participar en una película de proyección internacional, rodada en inglés, con Mathew Fox y Jeffrey Donovan es una pasada.

"Hay que valorar más lo que hay en casa"

P: ¿Es hora de que con el talento que hay en España, más actrices se abran camino en Hollywood?

R: Hay más de lo que pensamos. Yo me he enterado de trabajos que han hecho Ana de Armas o Sergio Peris-Mencheta, que hizo una película con Hellen Mirren. Me sorprendió mucho que aquí no se haya celebrado esto, que uno de nuestros actores de un salto así. Más de la mitad de la gente no tiene ni dea de cosas que se hacen, falta apoyar más lo nuestro y realzar más lo que va bien. Incluso pasa con Penélope Cruz, hay gente que parece que la desprecia y ¿por qué tirar por tierra algo nuestro que funciona? Parece que al que le va bien hay que criticarlo. Hay que valorar más lo que hay en casa.

P: ¿Tendrá Extinction más éxito en España o fuera?

R: Para empezar en Estados Unidos es muy difícil competir con algo que ellos saben hacer mejor que nosotros, y no lo digo por esta película, que tiene un guión muy potente y unos efectos especiales alucinantes. Pero Estados Unidos tiene unos presupuestos y una infraestructura montada, que yo misma allí en Los Ángeles no me lo podía creer, ciudades dedicadas solo a producir cine y televisión. Espero que vaya bien, y se estrenará en Los Ángeles y Nueva York. En España sí que puede funcionar también porque es algo nuestro y muy espectacular.

P: ¿Te sientes aficionada el cine de terror?

R: No especialmente, pero esta película no la catalogaría como cine de terror, aunque tiene sus pinceladas y sus zombies. Conviven varios géneros y tiene una parte de drama familiar, parte del metraje son tres familiares conviviendo solos. A mí como espectadora sí me interesa porque está muy bien hecho el engranaje para mezclar géneros.

P: ¿Se escriben menos papeles buenos para mujeres?

R: Sí, y lo digo en letras mayúsculas, sí. Se escriben menos papeles interesantes y complejos para mujeres que para hombres. Lo estuve hablando hace muy poco con el director Pablo Barrera y me estaba quejando de esto. Hace poco interpreté La venus de las pieles en teatro, en la cual he tenido la suerte y el placer de hacer uno de los personajes más maravillosos que me haya tocado interpretar y es raro que te llegue un personaje así. Es triste como actriz que eso sea así. Ves Thelma y Louis y dices ¿Por qué no hay más películas como esta? Posiblemente sea por una cuestión de historia, porque que los hombres llevan más interpretando que las mujeres, y hay una cuestión de que los estereotipos que se han marcado siempre están definidos en el hombre. Si el hombre es el protagonista, con una vez enseñarlo ya sabes cómo es esa persona, y con una mujer debes mostrar más cosas para contar quién es, porque no hay esos estereotipos. La mujer siempre es la acompañante de…

P: Y tal vez tenga que ver en que la mayoría de autores son hombres y no saben reflejar fielmente a la mujer.

R: Puede ser, es un debate que da mucho de sí. Y en el cine de terror, más, donde la mujer suele ser víctima. Mira, en ese sentido, me gustó Musarañas, que tenía un personaje complejo. El problema no es tanto ya que sea protagonista, sino que sea complejo como guión y que como espectador te interese verlo.

P: ¿Te llegó a faltar trabajo en alguna ocasión?

R: Si he estado épocas sin trabajar tanto es porque he ido eligiendo los proyectos. He podido permitirme esperar a que llegase algo que me apeteciese hacer ya que me cuesta trabajar en algo que no creo o que no me apasiona. Intento, en medida de lo posble, elegir. Sí que hubo una época, cuando tenía 19 años en la que estuve sin trabajar porque me dije “espérate”. Hubo proyectos de televisión que no me terminaban de convencer y me obligaban a estar mucho tiempo. Y entonces llegó La cara oculta.