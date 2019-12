Leona Lewis, camino a Hollywood

La cantante británica, Leona Lewis, se estrena como actriz de reparto en una comedia romántica en la que el hilo conductor son las canciones de la década de los 80. La película lleva el nombre de la célebre canción de 1983, interpretada por Katrina & The Waves, The Walking On Sunshine.



The Walking On Sunshine se estrenará el próximo 30 de abril en los cines de España. El personaje de Leona Lewis encarna la personalidad de una joven atractiva y simpática quien, además, representa el modelo de alguien amable, atenta y sensible. La formación de Leona en una escuela de interpretación y su gran voz fueron los detonantes para que los directores de casting la escogieran.

​ Fuente: dailymail

La historia transcurre en Apulia, al sureste de Italia, donde también se encuentra la perfecta elección del título otrogado a la película, buscando el sol propio de la zona mediterránea.



The Walkin On Sunshine concentra grandes éxitos de los años 80 como Holiday de Madonna, How Will I Know de Whitney Houston, Girls Just Wanna Have Fun de Cindy Lauper, The Wild Boys de Duran Duran, Faith de George Michael o If I Could Turn Back Time de Cher, entre otros éxitos.

El formato de la película recuerda a otros estrenos de cartelera como fue Mamma Mía en el que las canciones de ABBA ponían el argumento a las secuencias. Todo un musical para la gran pantalla en el que Leona Lewis demuestra su don de artista,tanto con su voz como con su interpretación.