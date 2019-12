Entrevista.Daniel Guzmán: "Todo viene de las experiencias"

Si hay un hombre que ha brillado con luz propia durante la 18ª edición del Festival de Málaga ese es Daniel Guzmán. El madrileño, recién estrenado en la faceta de director de largometrajes, presentó en la Sección Oficial su película A cambio de nada. Un filme, al que Daniel ha dedicado prácticamente una década de su vida hasta su conclusión y con el que ha iniciado un bonito camino de éxitos.

A través de sus palabras desprende pasión,sacrificio, agradecimiento, superación, perseverancia y una dosis de humildad que solo está al alcance de aquellos que hacen historia. Tras conseguir la Biznaga de Oro a la Mejor Película, la Biznaga de Plata a la Mejor Dirección, la Biznaga de Plata al Mejor Actor de Reparto y la Biznaga de Plata al Premio Especial del jurado de la crítica, Daniel Guzmán ya forma parte de ella.

Pregunta: ¿Cómo y cuando surge en ti la idea de dirigir?

Respuesta: De manera consciente no me acuerdo. Todo tiene que ver con contar historias. Uno empieza contando historias como actor, compartiendolas a través de personajes, pero acaba prolongándolo en algunos casos como ha sido el mío, en querer contar las historias como director. En darle forma a las historias que crees que pueden divertir o emocionar y yo dirigí mi primer cortometraje en 2003 que se llama Sueños y fue muy bien. A partir de esta experiencia y de vivir personalmente y profesionalmente ese proyecto, decidí que quería seguir contando historias. Seguí trabajando como actor un par de años y ya dejé todo para empezar a contar A cambio de nada.

P: ¿Qué ha supuesto para ti ver tu película por primera vez en la gran pantalla en Málaga?

R: Lo de ayer fue indescriptible. Fue una sensación muy emocionante y muy especial. Es un momento que voy a recordar toda mi vida, porque es uno de los más importantes. Estar diez años persiguiendo ese objetivo que es querer contar una historia, con toda la carga emocional que tiene, por mi abuela, por lo que cuenta que es autobiográfico, por toda mi familia, mis amigos, lo que viví ayer es muy especial estar con mi abuela que era mi sueño y compartir con ella el momento de ayer y ver esa respuesta del público y la prensa es muy gratificante. Todavía no soy consciente de ello, tengo que tomar distancia.

P: ¿Por qué decidiste hacer una película sobre cosas que tú habías vivido?

R: Porque creo que es mejor hablar de lo que uno sabe y de lo que le toca para que haya un mayor grado de implicación y mayor conocimiento de la historia que se está contando. Y sobre todo en la primera película, que son más personales, es tu identidad, te marca, es como las primeras veces en tu vida, tiene algo que proyecta una parte muy importante de ti. Pensé que mis experiencias vividas en la adolescencia eran un material muy bueno y que tenían los ingredientes narrativos necesarios para contar esa historia, todas esas vivencias. A veces hay que imaginarlas y crearlas, pero si has vivido unas experiencias a las que si les das forma,puedes compatir con el público para que entiendan cosas de su propia vida, pues es un material que está ahí y que yo dispongo de él. Lo uso para contar historias.Todo viene de las experiencias. Todos los directores cuantan su punto de vista de las situaciones que han vivido y las que observan. Yo en este caso prefería hacerlo de las que había vivido.

P: ¿Cómo te sientes al haber sacado esta parte de tu vida y llevarla a la gran pantalla?

R: Ayer empecé a ser consciente de que la película está temrinada. Me ha costado seis o siete años escribir el guion. El montaje me ha llevado un año. Son tiempos que son demasiado para contar una historia. Hay casos excepcionales como esta en la que se te van 10 años de tu vida. En la mayoría de las películas, los procesos son 18 semanas de montaje y las escritura son dos o tres años como mucho. Sí es verdad que yo personal y profesionalmente necesito despedirme de ella. Necesito decirle adiós aunque me acompañe toda mi vida, pero necesito que la película encuentre su lugar y viaje. Yo ayer me despedí de la película porque es del público. Yo ayer tuve la sensación y la consciencia de que ya me despedía de A cambio de nada.

P: ¿Seguirás sintiendo esa necesidad de contar algo tuyo?

R: No se, por ejemplo mi siguiente película habla de la vida de otra persona. Yo la he vivido con él pero no lo he vivido en primera persona como el personaje de Darío. Tengo otro guion que estoy desarrollando que viene de una imagen. No lo se de donde van a venir las siguientes historias, pero si es cierto que para buscar esa verdad es mejor estar implicado y veremos a ver si siguen siendo historias personales y vividas o reconocidas en otras viviencias.

P: ¿Tuviste miedo de no poder acabar el proyecto?

R: Nunca lo he llegado a pensar. Yo tenía un motor y una necesidad de contar la historia. Me he planteado abandonar muchas veces porque ha sido tan duro que parecía imposible. Pero nunca me planteé que no iba a funcionar. Siempre he tenido mucha confianza en narrativa y en contar historias. Ahora ya al final del camino uno sí tiene sus miedos,profesionales sobre todo, por ejemplo porque la película no ocupe el lugar que pueda corresponderle con el público. Esos miedos son parte del oficio y de la creación. Habrá gente a la que no le guste la película y es totalmente respetable. Incluso yo puedo aprender con eso de una manera objetiva y con distancia. Todos tenemos nuestro amor propio pero entiendo que es lo bonito del cine y son las reglas.

P: ¿Cómo fue la elección de los personajes?

R: La película es ambiciosa, porque aparentemente es sencilla pero yo he buscado la simbiosis entre el neorealismo y un cine para todos los públicos en el que todo parta de la autenticidad, de la verdad y de la credibilidad. Para eso, necesitaba mezclar actores profesionales con actores no profesionales. Los niños yo prefería que no hubiesen hecho nada, buscados en la calle, en institutos, incluso venían de agencias en las que no habían hecho nada. Yo quería que estuviesen vírgenes para moldearles. El personaje de la abuela, es que mi abuela yo se la magia que tiene, la autenticidad que tiene y yo sabía que si eso lo conseguía transmitir a través de la cámara pues no había nada que la pudiese superar.No había nadie mejor para hacer el personaje de Antonia que Antonia. Mezclados con actores profesionales que tienen un bagage y sabía que incluso se iban a alimentar entre ellos. Iban a conseguir la verdad que necesitaba en la película entre los profesionales y los no profesionales. Es la concepción, el estilo, el tono y el diseño de la propio película.

P: ¿Qué es lo que más te ha gustado al hacer la película?

R: Hay cuatro procesos. La escritura de guion es la más dura pero puedes no comer diariamente porque te va alimentando. Me he tirado doce horas seguidas sin comer porque necesitaba encontar lo que estaba buscando, estaba delante del ordenador y parece que te estaban alimentando las palabras de los diálogos. La escritura es el pilar fundamental de toda película y el proceso de la creación es muy gratificante cuando lo consigues y muy duro a la vez, pero es muy especial. Por eso me gusta tanto el cine, porque tiene cuatro procesos. El de casting y ensayos con actores es para mí de los que más disfruto. Es verdad que yo los alargo mucho en el tiempo porque quiero que cuando vamos a rodar esté todo claro para poder jugar. Luego está el montaje que es de lo más artesanal junto con el guion. Con el montaje puedes cambiar la película a todos los niveles y hasta que llegas a ese tempo que quieres exactamente vas moldeando, vas quitando capas hasta que llegas a la esencia. Esos tres procesos son los más bonitos para mí como director para contar historias. Es un oficio muy artesanal, muy creativo y donde la imaginación y la creatividad están en constante contacto contigo para resolver y darle forma a tu historia. Desde la primera palabra hasta la última, desde el primer plano hasta el último. Todo lo que eliges ya tiene algo de creatividad.

P: La química entre los protagonistas es un pilar fundamental en A cambio de nada.

R: Sí, eso es el trabajo de esos meses de ensayo, de que vayan profundizando la película, de que vayan entendiéndola. Porque auqnue la relación de amistad ya está escrita en el guion, ellos tienen que llegar hasta ahí. Ellos como son niños tienen imaginación y lo consiguen, son como mi abuela. Tienes que entrar en su mundo, viajas con ellos y ellos viajan contigo.

P: Consideras fundamental el ensayo y eso no es muy habitual en todos los directores.

R: Porque soy actor y se lo que es ensayar. Un piloto de motos puede tener mucho más talento que otro, pero si uno ha entrado 15 veces en el circuito y el otro a pesar de tener mucho más talento no ha entrado nunca, no va a poder superarle. Es una cuestión de mecánica y de ensayos.

No entiendo por qué nunca se ensaya lo suficiente porque encima es más barato que volver a rodar. Siempre les he pedido a todos mis directores que ensayáramos y unos se sienten capacitados para investigar y profundizar y otros no quieren. Para mí es una condición impensable para trabajar. De hecho me dicen: "Qué descubrimiento los actores". El descubrimiento son los ensayos. Mi abuela no es actriz, a mi abuela la he metido yo en este berenjenal porque sabía lo que iba a hacer. Pero ella lo hace después de un proceso de entendimiento, de trabajo y de búsqueda conmigo. Todo esto viene de un trabajo muy exhaustivo. Eso no aparece porque sí. Puede aparecer una vez, pero eso se gasta. Yo no me siento capacitado por ejemplo para hacer una escena como la del interrogatorio. No puedo hacerlo ni yo y llevo 20 años en esto. Los ensayos son indispensables. Es lo que te da la verdad y la credibilidad de la película.

P: ¿Cómo fue la financiación para llevar a cabo el proyecto?

R: Si hubiera tenido los canales de financiación normales que se suelen tener en este país no hubiese tardado tantos años en buscarla. Ha sido a nivel privado hasta que hemos conseguido hacer la cinta. La participación de TVE, Telefónica Estudios y Canal Plus ha sido después de tener la película hecha.

Hasta hacerla ha sido todo financiazión privada gracias a mis amigos, mis inversores, a la agrupación de interés económico que creamos, a La Competencia Producciones y a todos los productores que han arriesgado e invertido su patrimonio para conseguir contar esta historia. Con el presupuesto que tenemos, nadie se lo cree. Todos los productores con los que hablo no entienden que con los incentivos fiscales tan malos que hay en este país, 19% con los que nadie quiere invertir porque no se revierte ese dinero de inversión privada, no entienden como lo hemos conseguido. Yo a día de hoy lo pienso y tampoco se como lo hemos hecho al final.