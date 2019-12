Beck y St.Vincent colaboran en el nuevo álbum de 'The Chemicals Brothers'

Tras cinco años de anonimato, uno de los iconos más relevantes de la música electrónica, The Chemical Brothers, vuelve a deleitarnos con los mejores ritmos del género que el dúo inglés hizo emerger, Big Beat, enmarcado dentro de la música electrónica con un mayor uso de la batería.

El dúo formado por Tom Rowlands y Ed Simons regresa a los estudios de grabación para preparar su octavo y nuevo trabajo de estudio, 'Born in the echoes', que saldrá a la venta el próximo 17 de julio y del que ya podemos escuchar su primer single 'Sometimes I Feel So Deserted'.

Una de las sorpresas que el dúo procedente de Manchester ha preparado para este nuevo álbum, ha sido nada más y nada menos, que la colaboración de dos bandas emergentes y premiadas en la última edición de los Premios Grammy. Ellos son : Beck y St.Vincent. El primero subió a la tarima en busca del galardón al Mejor Álbum de 2014 por 'Morning Phase', mientras que la cantautora estadounidense se proclamó granadora por el Mejor Disco de Música Alternativa por su disco homónimo. 'Wide Open', y 'Under Neon Lights' son los temas que ha grabado el dúo con cada una de las bandas, respectivamente.

Sin embargo, estas no son las únicas novedades que encontraremos en 'Born in the echoes', ya que se suman a la causa artistas como el rapero Q-Tip con el tema 'Go', que se estrenará el 4 de mayo y que irá acompañado de un video dirigido por Michel Gondry; el artista de house Ali Love con 'EML Ritual' y la cantautora de pop Cate Le Bon con 'Born In The Echoes'.

The Chemical Brothers arrancará su gira en Barcelona

Además del nuevo álbum, el conjunto ya tiene confirmadas las primeras fechas de su gira, que por el momento, parece ser que dará el pistoletazo de salida en España. El Sónar de Barcelona (18-20 de junio) será el primer evento de nuestro país que reciba el dúo británico. Acto seguido, el turno será para Glastonbury (24-28 junio), celebrado en Reino Unido y el Bestival (10-13 de septiembre), en la isla británica de Wight.

El nuevo disco ya puede ser reservado a través de iTunes, cuyo repertorio es el siguiente:

01 Sometimes I Feel So Deserted

02 Go [ft. Q-Tip]

03 Under Neon Lights [ft. St. Vincent]

04 EML Ritual [ft. Ali Love]

05 I'll See You There

06 Just Bang

07 Reflexion

08 Taste Of Honey

09 Born In The Echoes [ft. Cate Le Bon]

10 Radiate

11 Wide Open [ft. Beck]