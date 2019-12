Entrevista. Miguel Larraya: " Quería hacer una película con pocos elementos"

La sección Zonazine del 18º Festival de Málaga ha estado marcada por el éxito de Todo el mundo lo sabe. La película de Miguel Larraya, ha sido la más destacada de esta edición, haciéndose con la Biznaga de Plata a la Mejor Película, la Biznaga de Plata al Mejor Guion y la Biznaga de Plata al Mejor Actor.

El cineasta encargado de dar vida a esta película que muestra las conversaciones entre personas que se sitúan en la periferia de una gran operación financiera, ha charlado con CINE VAVEL para mostrar sus impresiones sobre la película y el hecho de haber tenido la oportunidad de estrenarla en Málaga.

Pregunta: ¿Qué sentiste al ver que la película estaría en Málaga?

Respuesta: Estoy muy contento, la verdad es que no pensaba inicialmente cuando hicimos esta película que pudiera tener repercusión en festivales. Era un ejercicio para el pase en televisión y para experimentar. Nos da la posibilidad de que la vea más gente y tenga más repercusión.

P: ¿Ha sido el proyecto Littlesecretfilm un buen escaparate?

R: Sí, la verdad es yo creo que hay una parte de la propuesta de Calle 13 que tiene que ver con la difusión de la película, tanto en su canal como en redes sociales. Estas películas tan pequeñas es difícil que la gente sepa que existen, entonces el hecho de que te apoye y te de difusión un canal como Calle 13 ayuda.

P: ¿Se estrenó la película antes?

R: En El Matadero hicimos dos pases. Uno dentro del Notodofilmfest Weekend y luego un pase que organizó Calle 13 en El Matadero.

P: El tema de la película no puede ser más actual.

R: Es un tema que siempre me ha interesado,pero yo creo que en los últimos años ha habido una serie de casos que han hecho que esto sea mucho más conocido y además de interés por parte de todo el mundo. Siempre me ha parecido muy interesante la figura de alguien muy poderoso que cae, que él no se lo espera y un día de repente cambia todo porque cae en desgracia y acaba en este caso en la cárcel.

P: ¿Cómo es Miguel Larraya tras las cámaras?

R: Me considero un director muy tranquilo. Me gusta haber ensayado y haber hablado mucho antes con los actores. Creo que ellos hacen sus mejores interpretaciones cuando están tranquilos. Intento llevarlo lo más preparado posible para poder probar cosas nuevas, pero saber que siempre vamos a poder volver a lo que está preparado. Esa es una máxima que me gusta. Si lo preparas mucho puedes permitirte probar y experimentar.

P: Concluir un proyecto de este tipo con estos presupuestos no debe ser nada fácil.

R: No es fácil, luego es verdad que es muy subjetivo el que guste o no guste el proyecto. Yo creo que he sabido manejarme con un presupuesto bajo y hacer una película entretenida que mantiene la atención del espectador. Quería hacer una película con pocos elementos para que los que estuvieran estuviesen bien. No intentar abarcar mucho y apretar menos.

P: Hay tintes de cine negro de los 70 en la película.

R: Para mí tiene que ver con la atmósfera que se veía en los 70 en EEUU, con un clima de desconfianza respecto a los poderes y cierta crítica a lo que venía de los poderes privados y públicos. Se hizo todo un cine alrededor de esa atmósfera. Hay una serie de directores que hacen películas que me gustan mucho. Como creo que ese momento histórico se parece a lo que estamos viviendo, me apetecía hacer una película que tuviese que ver con las que surgieron en ese momento.

P: La labor de los actores ha sido esencial ¿No?

R: El trabajo de todos es espectacular. El de Bárbara es especialmente llamativo porque ella siempre está sola al teléfono en la película. Preparamos mucho los personajes en los ensayos, hablando mucho de los personajes, no solo del texto. Bárbara hizo además un trabajo de documentación muy profundo sobre personajes que pudieran tener que ver con esta realidad, leyendo sobre casos para ver en qué mundo nos movíamos. Había que entender muy bien los personajes, para sentir que ellos lo que decían no era solo un texto en papel.

P: ¿Tenéis pensando algún canal de distribución?

R: De momento no hay nada pensado. La verdad es que llegar a Málaga ya era una bomba para nosotros. Me gustaría que la película se viese fuera de España en algún festival, creo que la cuota de festival español no puede estar mejor cubierta que viniendo aquí. En último término quiero que la película esté accesible a la gente. No creo que habiendo pasado por televisión pueda estrenarse en las salas siendo también una cinta tan pequeña. Al final dentro de un tiempo acabará en internet.

P: ¿Qué lleva a un director tan joven a no perder las esperanzas?

R: Yo creo que cada persona que te dice que le ha gustado lo que has hecho, te ayuda a seguir adelante. Es fundamental. Si encuentras a alguien que te dice algo sobre la película que te lleva a saber que ha entendido lo que querías contar, es la mejor gasolina para seguir adelante.

P: ¿Y la siguiente parada?

R: Siempre estoy escribiendo. La verdad es que ahora estoy muy contento con el resultado de Todo el mundo lo sabe y estoy pensando un thriller en esa línea temática. Problemente será una película con una vocación más comercial y por lo tanto que intente acceder a una financiación algo más amplia,pero sí en esa atmósfera de la que hemos hablado antes.