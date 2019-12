Entrevista.Bárbara Santa-Cruz: "El sector cultural necesita ser apoyado y sustentado"

La intérprete madrileña Bárbara Santa-Cruz es una de las actrices que ha participado por partida doble en esta 18ª edición del Festival de Málaga. Dos papeles, uno en Sexo fácil, películas tristes en Sección Oficial y otro en Todo el mundo lo sabe en Zonazine, han hecho que su rostro y su nombre,hayan sido uno de los más visibles de esta edición.

Bárbara concedió una entrevista en la terraza del AC Málaga Palacio para comentar sus impresiones sobre los personajes que tuvo que interiorizar en ambas producciones y el estado del cine español en la actualidad.

Pregunta: ¿Gusta eso de venir a Málaga y además con dos películas?

Respuesta: Estoy muy contenta, es el cuarto año que vengo además y la verdad es que me siento muy feliz. Con Sexo fácil,películas tristes yo intuía que íbamos a venir, era un poco la previsión. En el caso de Todo el mundo lo sabe ha sido una sorpresa gratísima.

P: ¿Cómo ha sido trabajar con Miguel Larraya?

R: Ya había trabajado con él en un corto que se llama Para no dormir, en el que compartimos reparto Leticia Dolera y yo. La verdad es que es un director maravilloso. En este caso, ha sido un proceso de creación colectiva, porque la película se enmarca dentro del marco LittleSecretFilm que es una propuesta de un ensayo cinematográfico, que tiene unos parámetros como el de que no hay un guion cerrado, que la película tiene que ser rodada en 13 horas… Entonces al no haber un guion en sí, tuvimos mucho trabajo de creación. Desde que me avisaron, que fue prácticamente un atraco a mano armada porque fue una semana antes, cuando me dijo que me apuntase a esta aventura, estuvimos durante siete días hablando mucho para crear esos diálogos que no estaban escritos. Nos entendemos muy bien juntos porque es muy listo y sabe lo que quiere.

P: ¿Te resultó difícil rodar un personaje que solo habla por teléfono?

R: Pues lo curioso de esta película también es que mi personaje Marta, el 100% de su intervención en la película es al teléfono. Recuerdo como a los dos o tres días antes de empezar a rodar, dije a Miguel Larraya que quién iba a estar al otro lado del teléfono porque en caso de que no hubiese nadie, los diálogos estuviesen muy cerrados, porque yo como actriz técnicamente tenía que crearme los huecos de la respuesta. Estuvimos valorando que lo hiciese otra actriz, pero al final fue Miguel el que estuvo al otro lado del teléfono. La verdad es que fue muy curioso porque a la vez que iba dándome indicaciones técnicas y me iba preguntando acerca de la trama. Fue muy divertido y muy difícil a la vez.

P: El hecho de tener que improvisar diálogos tuvo que ser también uno de los aspectos más difíciles.

R: Si que es verdad que requería mucha concentración, porque al no haber un diálogo que yo hubiera memorizado previamente, sí que tenía que estar muy atenta para conseguir pasar por todos los puntos de la trama que habíamos hablado. Fue duro porque yo lo grabé todo en un día y sobre todo fue terrible lo de fumar. Estar durante un día entero rodando tú sola, con frío en una terraza y encima fumando…Me quería reventar el pulmón.

P: El proyecto de Calle 13 ha sido determinante para que estas películas hayan gozado de visibilidad ¿No?

R: Es interesante sobre todo en cuanto a la creatividad que ha despertado en los autores el hecho de tener que seguir unos dogmas de realización tan concretos. Es una película hecha con muy poco presupuesto y aunque dicen que en algunos casos la falta de presupuesto agudiza el ingenio, creo que también por otro lado limita mucho a la hora de planificar. Espero que a los directores les den cada vez más y más presupuesto para dejar volar la imaginación a nivel técnico y narrativo.

P: Y la falta de apoyo por parte del Gobierno no beneficia a promover esta creatividad.

R: No, no benificia a nadie. Es un momento complicado para todos los sectores del país. En concreto para el sector cultural, con el IVA del 21% está dando lugar a recortes en las producciones, a pérdidas de puestos de trabajo, directores que ya no solo no pueden hacer sus películas como les gustaría, sino que ya ni pueden hacerlas. El gobierno debería plantearse que la industria cinematográfica y el sector cultural en general necesita ser apoyado y sustentado. Más allá del enriquecimiento económico que aporta porque a la sociedad aporta muchos puestos de trabajo al igual que cualquier otra industria, a nivel del aporte cultural que es necesario en un país.

P: ¿Es internet una buena distribución de futuro?

R: Sin duda. Yo creo que es una vía. Afortunadamente hay muchas plataformas que lo facilitan. A mí personalmente me encanta ir al cine porque no se ve lo mismo una película en pantalla grande que en la pantalla de un ordenador. Pero sin duda, me parece que lo que hizo por ejemplo Paco León con Carmina y Amén es una alternativa más que de futuro,de actualidad.

P: Entre tu personaje de Sexo fácil, películas tristes y el de Todo el mundo lo sabe. ¿Cuál te ha resultado más difícil interiorizar?

Me ha resultado muy complicado el de Todo el mundo lo sabe pero por las características del proyecto en concreto. Porque estaba yo sola, sin nadie en quien apoyarme, porque no había guion, por todas estas condiciones sí que fue más complicado rodar. Yo trabajo igual los personajes independientemente de que sean de comedia o dramáticos. Es labor del director, del equipo de arte, de peluquería, de maquillaje…Se trata de marcar el tono más que el tipo de interpretación en sí.

P: ¿Tienes algún proyecto en mente?

R: Hemos terminado de rodar Barcelona, nit d'hivern que es la siguiente parte de Barcelona Nit d´Estiu de Dani de la Orden.Una historia muy bonita que cuenta varias historias de amor en la noche barcelonesa.