Entrevista. Jonás Trueba: " Esta película habla de sorprenderse a uno mismo"

Es uno de los cineastas con más futuro de nuestro país. Jonás Trueba, se hizo conocido como director tras su película Los ilusos con la que tuvo una gran repercusión. Ahora, en el 18º Festival de Málaga, ha tenido la oportunidad de estrenar Los exiliados románticos en la Sección Oficial, donde el jurado le ha otorgado el Premio Especial y la Biznaga de Plata a la Mejor Música.

Trueba habló con CINE VAVEL para comentar como de una broma inicial con los amigos, surgió esta película grabada en su mayor parte a cuatro ruedas sobre una furgoneta que se desplazó por Francia durante varias jornadas y en la que no hubo un guion escrito.

Pregunta: Supongo que estás pletórico por el éxito de la cinta en Málaga.

Respuesta: Contentos. De alguna forma era un experimento que no sabíamos cómo iba a ser recibido. Era una apuesta del Festival meter nuestra película en Sección Oficial porque a lo mejor en Zonazine hubiese pegado más. Creo que está bien que hayan apostado por nosotros y es un premio bueno para la película.

P: ¿Suponen estos premios un impulso para la película?

R: Nosotros seguiremos tenemos claro cómo queremos ofrecer y comunicar la película a la gente. Todo esto ayuda pero no vamos a volvernos locos.

P: ¿En qué has mejorado desde que hiciste Los ilusos?

R: No se si he mejorado. Sí que voy intentando probar cosas nuevas. En esta película estoy especialmente contento de haber hecho algunas cosas que nunca pensé que iba a hacer. La película surgió como un brote espontáneo de alegría y de reto personal. Muy contento de hacerla y de haberme permitido trabajar cosas en la película de las que he aprendido y te van llevando a sitios nuevos y que me han ayudado a salir de la zona de confort que siempre es bueno.

P: ¿Tenías claro el reparto de papeles?

R: El reparto siempre ha sido este. No habría hecho la película con otras personas.Para mí en general primero están ellos y cuando se que puedo contar con estas personas hago la película. Casi que pienso después la película que voy a hacer.

"Ha sido una película disfrutable pero exigente de hacer"

P: En la película salen pocos elementos pero muy intensos. ¿Es esto fácil de llevar a la práctica?

R: Ha sido una película exigente, disfrutable pero exigente de hacer. Intentamos concentrarnos en pocas cosas para generar una sensación de que lo que está sucediendo en el momento se pareciese a la vida. Eso supone para mí que hay que trabajar con elementos muy pequeños. Esta película habla de un gesto loco, de sorprenderse a uno mismo. Para ello hemos intentando armar la película con muy pocos elementos.

P: ¿Qué fue lo más complicado del rodaje?

R: Fue la cuestión de la gestión humana del equipo. A veces teníamos que conducir muchos kilómetros estando muy cansados entre los días de rodaje. Eso hizo que en algún momento sintiese miedo por el hecho de que nos saliésemos de la carretera y la propia broma se convirtiese en tragedia.

P: Que en la película aparezcan situaciones en las que el público puede quedar reflejado puede ser uno de sus puntos fuertes.

R: Siempre intentas construir la película con materiales que tienen que ver contigo, con la vida. Con cosas que a lo mejor no has vivido pero que te podrían suceder. Esas cosas son de todo el mundo. No busco películas con situaciones o argumentos originales. Intento trabajar con situaciones posibles, cotidianas y a partir de ahí ir un poco más allá.

P: ¿Teníais guion o improvisásteis?

R: Improvisación es una palabra que rechazo completamente porque al final la improvisación termina casi siempre en convencionalismo. Lo que hay es un guion escrito en rodaje, con la cámara. No es un guion escrito en casa o redactado, sino un guion hablado con todos.

P: Y la música ha sido uno de los elementos clave y que finalmente se han visto premiados.

R: Son premios que están muy bien porque son simbólicos de la propia película y de la música que es uno de los motores de la película. El trabajo de Miren es excepcional porque hay un nivel de exposición por parte de ella muy fuerte. No es una banda sonora al uso. Es muy original, la BSO está compuesta en un Iphone con un programa. Luego fue trabajada con el grupo Tulsa y los directos de Miren a pelo. Creo que tiene muchas capas y por eso la han querido destacar.

P: ¿Tuviste claras las localizaciones?

R: Las localizaciones estaban casi antes que nada. Primero los actores, luego los lugares y finamente la historia.

P: ¿Te pareces en algo a los personajes?

R: Sí, podría decir que los tres personajes cada uno a su manera me resultan cercanos. También a veces antipáticos o simpáticos. Son tres personajes que siendo muy diferentes y cercanos a los actores que los interpretan tienen algo de mi los tres.

"En España no hay mucho afán por apoyar el cine"

P: ¿Cuesta sacar un proyecto adelante siendo joven y sin apoyos del gobierno?

R: Sí que cuesta. Esta película la hemos hecho con el apoyo de la gente que ha participado en ella. En ese sentido no ha costado. Hemos tenido la inmensa suerte de darnos el lujo a nosotros mismos de hacer una película así. Esta producción hecha de otra manera hubiese sido una película carísima. La hemos hecho en pequeño y eso posibilitó hacerla. Ahora mismo en España no hay mucho afán por apoyar el cine. Sobre todo el entendido de la manera más diversa y más plural. Los apoyos se están reduciendo a un tipo de cine que es el que sustentan las televisiones. Me parece correcto pero ojalá que no nos quedemos solo en eso.

P: ¿Crees en la distribución por internet?

R: Yo soy el primero al que le gusta consumir cine . Pero no me gustaría que se perdiera el contacto con la sala, que el cine se quedase reducido a tú en tu casa con la tableta o el ordenador. Me gusta que el cine siga siendo un lugar de encuentro. Para eso necesitaremos que sigan las salas de toda la vida.

P: ¿Qué hace que la gente aún no sienta predilección por un cine alejado de lo convencional?

R: Porque tampoco tienen acceso o noticias de él. La mayoría de los espectadores viven o vivimos en una ignorancia bastante grande con respecto al cine que se está haciendo. Nos limitamos a lo que nos dicen cuatro medios de lo que se estrena el viernes en la cartelera. Obviamente no es representativo del cine que se está haciendo no solo en España sino en el mundo. Ojalá tuviésemos acceso y más información. Necesitamos educación, orientadores, programadores…

P: ¿Por qué debe ver alguien Los exiliados románticos?

R: Porque es una película donde puedes instalarte durante unos minutos de tu vida y respirar agusto.

P: ¿Llena ver que la gente disfruta con tu trabajo?

R: Sorprende mucho. No deja de ser chocante que algo que ha nacido de una serie de cuestiones personales o internas con tus amigos y de repente verlas proyectadas en una sala y que más gente las disfrute es muy estimulante. Es de las cosas que más te animan a seguir.