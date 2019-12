Meryl Streep se convierte en estrella de rock en el primer tráiler de 'Ricki and the Flash'

Meryl Streep posee una voz maravillosa. Y no solo para interpretar grandes discursos sino para entonar melodías de todo tipo en la gran pantalla. La hemos visto entonar las mejores canciones de ABBA en Mamma mía y también se metió en la piel de una bruja de cuento para cantar fantásticas melodías en Into the Woods. Su siguiente paso en el género del cine musical es inminente, y es que Streep protagoniza Ricki and the Flash, con fecha de estreno en España para este verano.

Con el primer tráiler de Ricki and the Flash encontramos a una Meryl más rockera que nunca. La cinta cuenta la historia de una mujer madura que para alcanzar su sueño de convertirse en una estrella de rock abandonó a su familia. Pero un día, su ex marido le pide que viaje hasta Chicago para visitar a Julie, la hija de ambos, pues se está divorciando y necesita a alguien que la anime. Así, Ricki tendrá que enfrentarse con sus fantasmas del pasado, reconciliarse con su anterior vida y enmendar sus errores.

Para dar vida a Julie, el director Jonathan Demme ha querido contar con la hija de Meryl Streep en la vida real, Mamie Gummer, creando así una conexión entre ambas que traspasa la pantalla y dota a la historia de un mayor realismo. Mamie y Meryl ya habían trabajado juntas en Se acabó el pastel y en El atardecer, y esta sería su tercera película.

Tanto el director Jonathan Demme, como el guionista Diablo Cody saben lo que es probar las mieles del éxito. Los ganadores de Oscar (el primero por El silencio de los corderos, y el segundo por Juno) han unido sus fuerzas para crear una historia que promete arañar algunas candidaturas de cara a la próxima temporada de premios. Y si además cuentan con Meryl, la jugada es casi perfecta. A continuación y para hacer la espera más amable, el cartel oficial de la película: