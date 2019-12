Historia de un ego: Julianna Margulies

The Good Wife está considerada actualmente una de las mejores series de la televisión actual, y méritos no le faltan para ello. Pero este show tiene una gran piedra en el zapato, que paradijicamente es también su principal reclamo: la protagonista Julianna Margulies.

Gracias a la maestría de la serie, mucha gente no se ha dado cuenta hasta estos últimos capítulos de la sexta temporada de la serie, pero después de lo ocurrido en la season finale de la temporada a ningún espectador se le pudo pasar algo por desapercibido. Y ese algo es que Julianna Margulies y Archie Panjabi se niegan a trabajr juntas y compartir escena. Esto se venía rumoreando desde hace dos temporadas, ya que una de las bazas de la serie en sus primeras temporadas era la amistad entre Alicia y Kalinda (los personajes interpretados por ambas actrices), y de un día para otro esta trama se esfumó.

Concretamente fue al final de la segunda temporada cuando esto empezó a cambiar, ya que Alicia descubría que su amiga se había acostado con su marido. Esto abría un gran melón entre las dos mujeres que hacía congelarse la amistad entre ambas. Pero esto no fue el final del dúo Alicia-Kalinda, que tantas alegrías nos dió. A lo largo de la tercera temporada y al principio de la cuarta, veíamos como la relación de amistad entre las dos trabajadoras del bufete iba poco a poco deshelando. Aquí llegamos al punto crítico, el episodio 14 de la cuarta temporada. En este momento va a ser la última vez en la que podremos ver a Julianna Margulies y a Archie Panjabi compartiendo pantalla.

A partir de ahí todo fueron conjeturas. ¿Que habrá pasado entre ambas intérpretes para que dos de los pilares más grandes de la serie no compartan escena? Pues la respuesta más probable a esta pregunta es: Julianna Margulies se niega. El porqué de esto puede ser que, a pesar de no ser la protagonista, Kalinda siempre ha sido uno de los personajes más destacados de la serie, y puede que a la protagonista no le haya gustado ni un pelo que se le robe protagonismo.Y no solo en el cariño de los espectadores, en la primera edición de los premios Emmy, en la que concurría la serie, a pesar de sus múltiples nominaciones, solo Archie Panjabi se hacía con la estatuílla. No sabemos si este es el motivo, pero aquí analizamos los porqués profesionales, personalmente no nos metemos en la pelea que pudieran tener las actrices.

A partir de este momento crítico que comentamos, el 4x14, la relación de Alicia y Kalinda se limitó a llamadas telefónicas y a burdos montajes en los que ''parecía'' que ambas estaban en el bufete. Inclúso en uno de los momentos más dramáticos de la serie, la muerte de Will, lo que vimos entre ambos personajes se limitó a una llamada telefónica. El personaje de Kalinda no se pareció en nada en las última temporadas de la serie al personaje que brilló al principio, y sus tramas pasaron a ser de relleno, incluso aburrieron a los espectadores, que no sabíamos porqué no le sacaban más partido al personaje.

Según declaraciones del matrimonio King, los creadores y guionistas de la serie, ellos siempre fueron partidarios de retomar la relación poco a poco, pero Julianna Margulies se negó en retundo. Y todo esto nos lleva al burdo y patético momento que se vivió en el reciente último capítulo de la sexta temporada de la serie. Ya se había anunciado la marcha(¿o imposición?) de Archie Panjabi de la serie, y desde que esto se anunció todo el mundo se preguntaba como sería la despedida de Alicia y Kalinda. La serie se enfrentaba a un reto, ellas se niegan a compartir escena, pero si no se producía los seguidores se iban a enfadar mucho. Así se llegó a una decisión salomónica: esta escena se produciría pero ambas no compartirían espacio. Y os preguntaréis como, pues ambas grabarían la escena por separado, y la magia del montaje haría que pareciera que esban juntas.

Este truco solo hace que demo ​strar la poca profesionalidad de Julianna Margulies, que no se supo tragar su ego ni para grabar una simple escena, incluso teniendo lo que quería: a Archie Panjabi fuera de la serie.

Y a pesar de todo esto, Julianna Margulies sigue siendo una actriz sensacional, y la serie, a pesar de que ya no brilla como antes, con errores evidentes como la desaparición sin explicación de algunos personajes, sigue siendo una grndísima serie.