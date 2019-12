Marwan: "Mi inspiración es la vida propia"

Tras el éxito alcanzado con "La triste historia de tu cuerpo sobre el mío" y sus más de 20.000 copias vendidas, Marwan vuelve con un nuevo libro cargado de pasión y sentimiento.

Hijo de padre palestino y madre española, este cantautor ha revolucionado el mundo editorial y ha conseguido hacerse un hueco en el panorama musical hispano. Actualmente continúa su andadura por España y Latinoamérica con su último disco-libro "Apuntes sobre mi paso por el invierno", con el que ha conseguido llenar cada una de las salas en las que actúa.



La sensibilidad, la empatía y la capacidad de plasmar los sentimientos más profundos en palabras y música son algunas de las virtudes que han llevado a Marwan a conquistar miles de corazones.

Pregunta: ¿Qué te llevó a escribir y en particular tu libro?

Respuesta: Yo empecé escribiendo canciones aunque también he escrito poemas desde el principio. Lo primero que me hizo escribir canciones fueron los cantautores de los años 90, sobre todo Ismael Serrano y también César Rodríguez y por supuesto Silvia Rodríguez Serrat. Y para escribir mi libro anterior fui animado por la gente que me seguía en mi blog, ya que lo leían y me decían que si lo escribía en libro se lo comprarían y eso fue lo que me hizo escribir mi primer libro “La triste historia de tu cuerpo sobre el mío”

P: ¿Cuál es tu inspiración?

R: Mi inspiración es la vida propia, las cosas que veo, las cosas que me conmueven y las cosas que me emocionan. Y me puede emocionar una historia de amor o de desamor, un drama social o me puede emocionar mi familia. Todas esas cosas son susceptibles para escribir una canción.

P: La mayoría de las personas creen que la poesía sólo trata de amor, ¿sobre qué prefieres escribir tú?

R: No es que prefiera escribir de algo en concreto, pero sí que es verdad que en los últimos años he escrito mucho de amor y desamor. Este libro nuevo que voy a sacar ahora “Todos mis futuros son contigo” tiene mucha poesía social, mucho cruce de interior, ya que buceo dentro de mis relaciones, de mi forma de ir por el mundo y de mi forma de relacionarme en el amor y con otras personas y trato de extraer de esas relaciones raíles por los que voy o aprendizajes. Trato de definir situaciones y de escribir sobre muchas cosas, sobre todo aquello que me emociona.

"La poesía me ha hecho entender muchas cosas de la vida"

P: ¿Qué significa para ti la poesía?

R: Eso es mucho. Es pasión y trabajo porque ahora vivo de mis libros, pero sobre todo es pasión. La poesía para mí ha sido una compañera increíble durante los últimos 18 años. Desde que empecé escribir canciones con 18 años también empecé a leer mucha poesía empezando por Benedetti o Miguel Hernández y por millones de autores más, y es una gran compañera que me ha emocionado y que me ha hecho entender muchas cosas de la vida. Eso es la poesía, aunque podría estar una hora hablándote.

P: ¿Crees que todo el mundo puede escribir poesía?

R: Por supuesto. Yo creo que todo el mundo puede escribir. De hecho, creo que es súper sano escribir. Unos lo harán mejor y otros peor pero, ¿quiénes somos nosotros para decir que no lo hagan? Supongo que a veces teniendo más sensibilidad o menos, más talento o menos, se escribirá mejor o peor, pero yo creo que todo el mundo puede llegar a escribir poesía porque hay poesía en todos los lados. Por ejemplo, en los anuncios del metro hay poesía y no lo ha escrito un poeta, lo ha escrito un creador de publicidad.

P: ¿Qué recomendarías a alguien para que empiece a escribir poesía?

R: Le recomendaría que escribiera muchísimo, que lea muchísimo, que escoja buenos referentes, sobre todos los que le emocionan y que lea buenos escritores. Pero que no lea solo poesía, que lea novela, ficción, relatos, algo de ensayo... Que lea de todo y que escriba muchísimo y ahí irá encontrando poco a poco su voz.

P: ¿Piensas que ahora muchos son poetas por moda? ¿que este “boom” de la poesía ahora es una moda?

R: No sé si muchos poetas son por moda pero sí pienso que hay un “boom” de la poesía que evidentemente ha hecho que esté de moda y que ha hecho que mucha gente se acerque y que mucha gente escriba. Pero no creo que la gente haya empezado a escribir poesía por moda. Yo creo que la gente empieza a escribir porque siente una necesidad y porque se emociona con lo que hace. Espero que sea así, y si no pues que cada uno lo elija. No me gusta juzgar porque yo no soy quien para decir si es moda o no.

P: ¿Cuál es la mejor manera que encuentras para que la gente conozca tu música?

R: En mi caso, al haber sido siempre un artista independiente, la mejor manera que he encontrado ha sido el boca a boca, las redes sociales, y los videclips que hago y cuelgo en Internet. Esa ha sido la mejor manera de que la gente conozca lo que hago.

P: ¿Cuánto éxito está teniendo la gira que haces actualmente con “Apuntes sobre mi paso por el invierno”?

R: Todo depende de lo que entiendas por éxito. Para mí está siendo un exitazo brutal. Viene más público que nunca, veo que la gente se sigue emocionando tanto con las canciones nuevas como con las viejas porque evidentemente no solo canto canciones de “Apuntes sobre mi paso por el invierno” y voy batiendo mis números en general en todas las ciudades. Así que para mí está siendo un exitazo porque viene mucha gente y muchas de las ciudades he agotado todas las entradas.

P: Esta gira termina con tu paso por Argentina además de México y muchas ciudades españolas, ¿dónde se encuentra el público más comprometido y fiel?

R: Hay ciudades que son más grandes y donde tengo más público. Por ejemplo, tengo mucho público en Madrid y llevo muchos años tocando aquí pero también me va muy bien en las Islas Canarias, en Barcelona, Valencia, Albacete y me va muy bien en México.

"No quería ser cantautor. Lo que quería era expresarme"

P: ¿Te esperabas o imaginabas todo el éxito que has cosechado hasta ahora?

R: La verdad que no. Yo he luchado para hacer las cosas bien cada día y que cada día me escuchara más gente y para poder vivir de ello. Al principio no quería vivir de esto pero con el tiempo, cuando ya me vi viviendo de ello, evidentemente luché más por tener éxito. Seguir haciendo lo mío y haciéndolo bien, aunque es mucho más de lo que yo siempre había soñado.

P: ¿Siempre has querido ser cantautor y cantar tus propias canciones? ¿Cuándo y cómo decides mostrar tu música?

R: No quería ser cantautor, lo que quería era expresarme. Cuando a los 18 años conocí a Ismael Serrano pensé que necesitaba expresarme así, no que quisiera ser cantautor. Necesitaba componer ese tipo de cosas que tanto me emocionaban. Quería cantar, quería sentir eso y quería escribir y aportar. Y eso fue lo que me hizo empezar a componer a los 18. Y un año más tarde empecé a enseñárselo a algunos amigos y así poquito a poco.

P: ¿Qué tipo de música sueles escuchar?

R: Ahora mismo tengo el último disco de Ismael Serrano, Nach, Michael Jackson, amigos compositores, Funambulista, Calle 13… Escucho millones de cosas y temas sueltos de unos y de otros, como grupos americanos. Escucho muchas cosas y todo variado.

P: En nuestro país en los últimos años se ha leído cada vez menos poesía ¿Cómo has conseguido tener tantos seguidores? ¿Cuál es la clave del éxito?

R: Pues no lo sé, creo que las redes sociales han ayudado mucho porque fomenta que las personas tengan una atención muy instantánea y dispersa y el poema te permite hacer una foto porque es corto y así subirlar a Twitter, Facebook, Instagram… y que la compartan tus seguidores. Esto ha hecho que se vaya extendiendo un poco. En cualquier caso el principal motivador de que haya cada vez más gente leyendo poesía es Escandar Algeet un compañero poeta que grabó un poema y lo subió a YouTube y que a día de hoy tiene 800.000 visitas. Creo que él fue el principal impulsor. En mi caso esta que yo llevo muchos años tocando y tenía ya público.

P:¿Cómo te sientes ahora que va a salir tu tercer libro?¿Qué evolución has visto en ti desde que salió el primero personal y profesionalmente hablando?

R: Profesionalmente hablando, como escritor creo que he mejorado. Me queda mucho por mejorar pero este tercer libro es muchísimo mejor, más completo, más cuidado, más ritmo en los versos… Creo que son más profundos y menos “victimitas”, con lo cual, aquél que busque desamor hay desamor pero no tanto como en el anterior. En este libro se muestra más esta evolución. Y esta evolución personal en muchos de los sentidos.

"Me sorprende más triunfar como poeta"

P:¿Qué te sorprende más, triunfar como cantautor o como poeta?

R: Me sorprende más como poeta porque como cantautor llevo muchos años. Creo que como músico tengo un buen nivel y como poeta creo que todavía tengo muchísimo por aprender y me sorprende mucho porque de repente en la poesía hay un “boom” y vendo más libros que discos. Aunque en la música también me queda mucho por aprender.