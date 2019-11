Gabrielle Aplin regresa con fuerza en 'Light Up the Dark'

Dos años después del lanzamiento de su álbum debut, Gabrielle Aplin ha anunciado que su segundo trabajo, titulado Light Up The Dark, ya está disponible para reservar en su página web. Además, ha presentado un nuevo single, bajo el mismo título que el álbum, que ya cuenta con videoclip oficial:

La nueva canción muestra un estilo diferente de la cantante de Please Don't Say You Love Me. La británica ha dejado de lado la dulzura con la que enamoró en su primer trabajo de estudio, dejando salir su faceta más rockera y guerrera que tenía oculta.

El videoclip destaca muy bien el carácter oscuro del tema, compuesto por desgarradores estribillos, firmes arreglos de guitarra y un fuerte acompañamiento de batería. En el vídeo aparece únicamente Aplin interpretando la canción con su banda, con imágenes en blanco y negro y juegos de luces.

Por el momento, Light Up The Dark es la única canción oficial que se puede escuchar, aunque la cantante publicó un vídeo en su cuenta oficial de YouTube interpretando una nueva canción titulada Don't Break Your Heart On Me.

¿Tendrá este segundo álbum de estudio la gran acogida y éxito que tuvo su trabajo debut English Rain?