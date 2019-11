Entrevista. Miki Esparbé: "He enlazado muchos proyectos y estoy muy feliz"

Miki Esparbé (Barcelona, 9 de octubre del 83) es uno de los actores de moda en el panorama nacional español. Tras darse a conocer en la gran pantalla gracias a su papel en Barcelona Nit d'Estiu, el actor catalán no ha parado de encadenar proyectos y rodajes para acabar estrenándolos todos casi a la par.

Tras formar parte del que ya es uno de los éxitos de este 2015, Perdiendo el Norte, Miki estuvo en el estreno de Requisitos para ser una persona normal de Leticia Dolera en el pasado Festival de Málaga. En dicha cinta, cuenta con uno de los papeles protagonistas. Una trama que es un canto a la felicidad y a la vida, al igual que la entrevista que desde CINE VAVEL pudimos tener con él en la terraza del AC Málaga Palacio. Miki pide un café con hielo y nos atiende desprendiendo simpatía, alegría y una humildad propia de los que aspiran a llegar alto. Futuro y talento no le falta.

Pregunta: Eres una de las revelaciones del año por la gran cantidad de cosas que estrenas. ¿Qué ha cambiado desde tu papel en Barcelona Nit d'Estiu hasta ahora?

Respuesta: Pues me hace ilusión que nombres la película porque realmente fue una cinta poco pretenciosa y pequeñita. De alguna manera, a mucha gente del reparto que igual no eran muy conocidos, gracias a que la dirección de actores fue tan bien y lo disfrutamos tanto, nos ha abierto muchas puertas. Sobre todo en Madrid, que te abrían puertas para que directores de casting te pudiesen ver y les resultase interesante tu perfil. A raíz de ahí, sí que es verdad que se han enlazado varios proyectos. Se fueron grabando cosas que se han ido estrenando a lo largo de 2014, pero sobre todo de este 2015. El año pasado rodé las que vienen este año. Perdiendo el Norte ya se estrenó, ahora Requisitos para ser una persona normal, en mayo sale una película muy pequeñita que se llama El camino más largo para volver a casa y luego en otoño se lanza Incidencias y Barcelona Nit d'hivern que es la secuela de la que me preguntabas. Entonces nada, se ha enlazado todo pero esto es muy relativo. Esto son fechas, ya sabéis cómo funciona el mundo del cine, se podrían haber estrenado tanto este año como el que viene pero yo estoy muy feliz de que se junte todo porque irá mejor todavía.

P: Uno de los motivos por los que la película puede llegar más a los espectadores, es porque pueden sentirse identificados con alguno de los personajes. ¿Qué le diría Miki Esparbé a su personaje si lo tuviese delante?

"Lo bonito es lo auténtico, lo genuíno, lo que llama la atención"

R: Quédate con ella tío, quédate con ella y aprieta. Si realmente un día a Gustavo le pasase la pregunta de decir “Por qué no acabo de cuajar, por qué las tías no me quieren…” Lo que le diría es que salga un poco de lo convencional, porque el mensaje que está implícito en la película, es que lo normal o lo que socialmente llamamos la convención de lo normal, acaba siendo mediocre. Lo bonito es lo auténtico, lo genuino, lo singular, lo que llama la atención y Gustavo no llama la atención. Le diría que saliese de los cánones y disfrutase de la vida un poco.

P: Tu personaje es el galán que lucha por la dama, aunque normalmente el galán se enfrenta a un chico que es mono y en este caso vemos que no, aquí te enfrentas a un chico regordete, con barba y aun así te cuesta conquistarla.

R: Te das cuenta... ¿Me estás llamando loser? (Ríe) Estoy de acuerdo. De hecho, hay algo de eso que le juega muy a favor a Gustavo. Por otro lado, si te fijas, lo más fácil habría sido caer en descalificar al personaje de Gustavo. La clave del trabajo de Leticia es que todos los personajes los compras. Es decir, Gustavo es un tío que dices pobrecito no llega a más, es el yerno ideal según Leti, pero no cae mal. Todos los personajes son encantadores a su manera. Leticia y sus genialidades.

P: Has tenido que hacer un papel que no es un complemento, sino que es de los más importantes y hace que la protagonista vea lo que quiere para ser feliz. ¿Ves ahí más gratitud hacia el personaje?

R: Es un regalo ya entrar en el proyecto porque primero Leticia ya lo tenía muy claro. Sabía cómo tenía que ser Gustavo y es muy bonito el encargo porque es difícil. El personaje tiene que ser encantador, el yerno perfecto, pero a la vez tiene que ser un chico con el que no congenies por alguna razón. El encargo es difícil porque tienes que seducir a una chica pero sabes que al final no va a acabar contigo. Entonces sí que es bonito el proceso, es bonita la investigación y el trabajo junto con Leti. Ella me decía que Gustavo no podía caer mal y es guay porque lo descalifica por otros lados. La forma de guion y la construcción del personaje ella lo tenía muy cuidado. Para mí es lo más bonito. Cuando te aparecen personajes lo primero que quieres es poder lucir tu trabajo, poder investigar y que salga lo mejor posible en favor del proyecto. Y este tenía muchos sitios por dónde agarrarlo. Me llamó mucho la atención.

P: Tu personaje es una sorpresa porque viene de una cita a ciegas en la que no sabes lo que te va a tocar.

R: Si tiene que aparecer en alguna película o en algún momento una cita a ciegas, más que en nuestra generación que se queda con otra gente vía redes sociales,no nos llama tanto la atención. Ya no es aquello de voy a llegar y le voy a regalar un libro o una rosa. Ahora precisamente que estamos más en un tipo de era de relaciones 2.0, es verdad que es una cita a ciegas pero de aquella manera. Piensa que el personaje por ejemplo de Manu puede investigar como es este tipo a través de una foto de Facebook donde está etiquetado para ver con quién está, eso lo hemos hecho todos con exparejas nuestras para ver con quién sale.

P: También has rodado con Leticia el corto El Palo ¿Le has cogido el gusto a rodar con ella?

R: Si te soy sincero yo hacía mucho tiempo que quería rodar un corto y tenía muchas ideas que implicaban liar a un equipo de rodaje. Como bien ha dicho Leticia en rueda de prensa, el corto está muy bien pero la putada es que nadie cobra. Tuve esta idea para rodar en un móvil y en el Notodo había una posibilidad para competir en una categoría móvil que te mandaban el teléfono para poder rodar con él. Tenía una historia de pareja y el rodaje de Requisitos había sido relativamente reciente.Necesitaba a alguien que pudiese aguantar un plano abierto, con gusto a la hora de encuadrar y como era sólo un palo, un móvil y nosotros dos, pues fue ideal. Con el resultado estoy encantadísimo y a ver si podemos estar nominados porque está finalista en el NotodoFilmFest.

P: La película narra cómo el personaje de Leticia lo que busca realmente es ser feliz. ¿Qué hace feliz a Miki Esparbé?

R: Dejando a un lado la vida privada de cada uno, lo que nos fascina a todos es tener un trabajo. Realmente es algo que parece muy fácil pero tener trabajo supone una felicidad extrema. Lo nuestro ya sabéis como va, es por épocas. En unas trabajas más y en otras trabajas menos. Afortunadamente ahora mismo he enlazado varios proyectos y no puedo estar más feliz. Siempre hay cosas obviamente y nunca nos conformamos con lo que tenemos, pero aun así yo estoy encantado de la vida.

P:Más alejado de la gran pantalla, podremos verte próximamente en Anclados, la nueva serie de Telecinco. ¿Qué nos puedes contar?

R: Es una serie que estamos grabando con Globomedia con el mismo equipo de Aída y 7 vidas. Es una comedia de Telecinco, que se emitirá muy pronto por la noche en Prime-Time. Es una serie muy coral donde están Miren Ibarguren, Joaquín Reyes, Úrsula Corberó, Rossi de Palma, Fernando Gil…hay mucha gente. Se localiza en un crucero por el mediterráneo y mi personaje es un gitano, ex-convicto que lo que quiere hacer es reinsertarse como camarero del barco alejándose de su antigua vida. Vamos por el capítulo siete de rodaje y ahora simultáneamente empiezo a grabar El rey tuerto que es una obra de teatro que hice en Madrid y Barcelona y hemos adaptado al cine.

P: ¿Y de la secuela de Barcelona Nit d'Estiu que también estrenas próximamente en cines?

R: De las seis historias de la primera película no siguen todas, pero si en la primera Bárbara y yo acabamos preñados, en esta segunda comenzamos con la niña que ya tiene un año. He visto un pequeño tráiler de las cuatro historias que hay montadas aunque vuelven a ser seis historias y yo la veo más madura, más trepidante,coge historias de temas mayores. Están Alberto San Juan, Clara Segura, Berto Romero, Aléx Moné, Bárbara Santa-Cruz, Alexandra Jiménez que hace de su hermana en esta segunda, mi cuñado Jordi Pérez... Hay mucha gente que repite y otra nueva. Nuestra historia cuenta la vida de una pareja joven con una niña de un año y narra todo lo que le pasa a una pareja joven cuando nace una criatura y se lleva un año con ella sabiendo que reclama toda la atención en la familia pero sin hablar lo que pasa en la pareja. Es lo que pasa al cabo de un año y coincide con la noche de reyes. Habían pasado dos años desde que rodamos la primera y Bárbara y yo no sabíamos lo que iba a pasar pero por lo que me han dicho los productores ha vuelto a funcionar. Yo creo que encaja muy bien todo y espero que guste a la gente.

P: ¿Qué le dirías a alguien joven que quiere ser actor y busca su hueco?

R: Pues lo primero de todo es que sea muy paciente, que si le pone empeño y muchas ganas. Obviamente hay una cuestión de talento que está ahí pero si le pone ganas y es paciente, tarde o temprano quién tiene que aparecer en proyectos va a aparecer en proyectos. Lo va a pasar mal seguro pero la mayoría de veces cuando no salen algunos proyectos uno tiende a llevárselo a lo personal y no tiene nada que ver muchas veces. Paciencia, entrega y entreno. Que se empape con lo que le guste, teatro, pelis…todo.