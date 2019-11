Resultados de Eurovisión 2015

Fin del minuto a minuto del Festival de Eurovisión 2015

00:59 El ganador absoluto del Festival de Eurovisión 2015 es Suecia, seguida de Rusia, Italia, Bélgica y Australia. España queda en el puesto 21ª

23:51 Dilatando el momento de las votaciones, a llegado la hora de repasar las reacciones de los ganadores a lo largo de estos 60 años.

23:48 La desconexión española nos ha dejado sin la actuación de Vincenzo Cantiello, ganador de Eurovisión Junior 2014 con su Il tuo grande amore.

23:40 Se acabaron las votaciones. Disfrtamos de la actuación de Conchita Wurst y su We Are Unstoppable.

23:33 Martin Grubinger y el Percusión Sampler han sido los encargados, junto con el coro vienés Arnold Schönberg, de este Interval Act.

23:15: Llegamos al momento de repasar las 27 canciones que han participado. Así que podemos volver a disfrutar de Edurne.

23:10 Y llegamos a la última actuación del Festival de Eurovisión 2015. Con nominaciones a los Grammy, llegan Il Volo y su Grande amore representando a Italia.

Festival Eurovisión 2015

23:06 Albania es la penúltima en saltar a la palestra, justo antes que Italia. Elhaida Dani es la encargada de interpretar el I´m alive que representa a Albania.

23:02 Otra de las favoritas sale al escenario. Es el turno de Polina Gagarina y su A Million Voices representando a Rusia.

22:57 El turno de Azerbayán llega minutos antes de las 23 horas y a con tan solo tres actuaciones más por detrás de la de Elnur Hseynov y su Hour of the Wolf.

22:53 Georgia apuesta fuerte por esta guerrera Nina Sublatti y su Warriors. Una apuesta más atrevida en este tranquilo Festival de Eurovisión 2015.

22:51 Hungría presenta a Boogie y su emotiva balada Wars for Nothing.

Festival de Eurovisión 2015

22: 49 Impresionante Edurne y su Amanecer. Buena puesta en escena y coreografía muy ovacionada entre el público.

22: 45 Llega el turno de EDURNE en el Festival de Eurovisión de 2015. Amanecer y Edurne representan a España este año. ¡VAMOS EDURNE!

22:42 Rumanía es otro de los pocos países que canta en su propio idioma. Voltaj representa así en rumano su canción De la Capat.

22:37 Llega el turno de Letonia con Aminata y su canción Love Injected. Letonia no pasaba a la final desde el año 2008 y es la primera tras muchas actuaciones que destaca un poco más por su vestuario, canción y puesta en escena.

22: 33 Monika Kuszynska y su In the Name of Love representan a Polonia en este Festival de Eurovisión 2015. La cantante tiene la medalla de oro en su país por su actividades musicales y sociales.

22:29 Llega la segunda candidata de Alemania, ya que el primer candidato elegido renunció por problemas de miedo escénico. Ann Sophie con Black Smoke lo sustituye en esta Gala de Eurovisión 2015.

Festival de Eurovisión 2015

22:24 El Adio de Montenegro representa un tipo de música tradicional de los Balcanes y está cantada en el idioma del país. Esta representada por Knez.

22: 21 Grecia apuesta por Maria Elena Kyriakou y en su One Last Breath para superar ese puesto 20 que consiguieron el año pasado.

22:15 El anfitrión se sube al escenario. The Makemakes, con su estética hipster, interpretan su I´m yours. La balada lenta llega a su momento culmen y el piano comienza a arder.

22:12 Bélgica llega con su Rhythm Inside de Loïc Nottet. Con una puesta en escena original, con un baile muy contemporáneo y un coro que acompaña al cantante.

22:06 Llega el turno de la primera participación de Australia en el Festival de Eurovisión. El elegido es Guy Sebastian y la canción Tonight Again.

Festival de Eurovisión 2015

22:04 John Karayiannis representa a Chipre con su One Thing I Shoul Have Done. Una balada con una sencilla representación.

21:58 Tras Loreen en 2012, Suecia vuelve a ser la favorita con esta canción de Mäns Zelmerlöw, Heroes. Con una curiosa, aunque emotiva puesta en escena.

21:53 Monster like me es la canción elegida por Noruega e interpretada por Morland y Debrah Scarlett. Recordamos que Noruega tiene el récord de mayor puntuación con 387 puntos, conseguidos en 2009.

21:50 Llega el turno de Serbia que, por primera vez, canta en inglés. Bojana representa a su país con Beauty never lies.

21:48 El amor llega a Eurovisión con esta apasionada interpretación de los lituanos.

21:45 Lituania que nunca ha ganado Eurovisión, presenta a Monica y Vaidas interpretando su This Time con toques country.

21:42 Armenia presenta su Face the Shadow cantado por Genealogy. Canción que durante esta semana levantó ampoyas por motivos políticos entendidos, por algunos, en la letra de su canción.

21:38 Es el turno de Electro Velvet y su Still in love with you. Reino Unido apuesta este año por el electro swag con una puesta en escena que recuerda mucho al Gran Gatsby, alternada con luces de neón.

Festival Eurovisión

21:33 Goodbye to yesterday de Elina Born y Stig Rasta salen al escenario a representar a Estonia. Este duo conforma uno de los favoritos de la Gala de Eurovisión 2015

21:21 Es el turno de Israel, de Nadav Guedj de tan solo 16 años con su canción Golden Boy, que mezcla sonidos modernos con un estribillo mucho más tradicional y personal.

21:25 La segunda actuación viene de la mano de Francia con Lisa Angell y su canción N´oublies pas, un himno contra la guerra con una puesta en escena muy simple y seria. #Edurnevisión ya es TT en twitter.

21:21 Comienza el festival con la actuación de Eslovenia por parte de Maraaya y su canción Here For You. El nombre del dúo es la mezcla de los nombres de sus dos componentes.

21:19 Esta 60ª edición parece ser la gala de las primeras veces: es la primera vez que se emite el Festival de Eurovisión en China y la primera vez que participa Australia.

21:15 Desde Viena se le da los Buenos días a Australia, donde ahora mismo está empezando el día. Recordamos que Australia se presenta por primera vez al Festival de Eurovisión y tiene, entre sus habitantes, una gran cantidad de fans de este festival.

Festival de Eurovisión 2015

21:08 Junto con Conchita Wurst y las presentadoras de la Gala de Eurovisión 2015, los niños cantores de Viena cantan el Building Bridges, el lema de esta edición.

21:01 la Orquesta de la Filarmónica de Viena da la bienvenida al Festival de Eurovisión 2015 en Viena. La 60ª edición del certamen de la música por excelencia que se celebra en el Wiener Stadthalle en Viena. Ruth Lorenzo, Pastora Soler, Dani Diges, Rosa López y Jacobo Calderon conforman el jurado español.

Festival de Eurovisión 2015

A solo cinco minutos del inicio de la Gala de Eurovisión 2015, los favoritos de esta edición son: Suecia con su Heroes de Mans Zelmerlöw, Italia y su Grande Amore de Il Volo y Rusia con Polina Gagarina interpretando A million voices. Estonia y la primera vez de Australia también son candidatas favoritas del festival.

Edurne es la artista de Eurovisión 2015 más buscada en Google, seguida por los representantes británicos, Electro Velvet. En tercera posición, Mans Zelmerlöw el candidato sueco que, además, es uno de los favoritos para ganar esta edición. El apoyo a Edurne está siendo incondicional hasta el punto que Superbritánico (@Superbritanico) ha querido aportar su granito de arena.

Un total de cinco veces ha ganado el Festival de Eurovisión el país anfitrión: la primera, fue España, ganando Salomé en 1969 tras haberlo hecho Massiel en 1968. En 1973 fue el turno de Luxemburgo y seis años después, en 1979, le tocó a Israel. Hasta tres veces ha ocurrido en Irlanda, ya que fueron las victorias consecutivas de 1992, 1993 y 1994.

La primera edición del Festival de Eurovisión tuvo como polémica ganadora a su propio anfitriona, Suiza, con la canción Refrain de Lys Assia. Solo se presentaron 7 países, con dos canciones cada uno, incluso con dos intérpretes diferentes por país. Cada uno de ellos presentaba dos miembros del jurado que votaban, cada uno, del 1 al 10 las diversas canciones. El resultado es uno de los misterios de la Historia de Eurovisión, ya que nunca se supieron los datos de la votación.

Festival de Eurovisión 2015

En el otro extremo tenemos a Marruecos, que solo ha participado una vez en el festival de Eurovisión. Dos veces participaron Serbia y Montenegro cuando eran un solo país, mientras que la República Checa ha participado tres veces.

La participación en el festival de Eurovisión por parte de España, se produce ininterrumpidamente desde el año 1961. Es Alemania la que se lleva la palma en esto de participar, contando con 58 participaciones (59 con la de esta noche), ya que solo se perdieron la edición de 1996. Le sigue Francia y Reino Unido con 57 veces, Bélgica con 56, Suiza y Países Bajos con 55, mientras España y Suecia han participado 54 veces.

Es Noruega el país que se lleva el puesto de honor de los cero puntos, ya que se ha ido a casa hasta cuatro veces con su marcador vacío. Pero, por otro lado, fue el país que más puntos consiguió, batiendo el record de puntuación en 2009 con 387 puntos con su canción Fairytale interpretada por Alexabder Rybak.

A una hora del inicio de la Gala Final de Eurovisión de 2015, comenzaremos con algunas curiosidades sobre el festival. Irlanda, a pesar de que no gana desde 1996, es el país que más victorias tiene en su haber (tres de ellas, consecutivas) y ha quedado entre los 10 primeros, nada más y nada menos que 18 veces. Paradójicamente, este año, no participa.

Final de Eurovisión 2015

Esta coreografía, por lo que pudimos ver en los ensayos, comienza con una puesta en escena a modo de Pietà, en la que Edurne sostiene el cuerpo de Giuseppe. Continuando con el cambio de vestuario, la coreografía llega al culmen con unos movimientos pasionales que dan paso a una Edurne que llena por completo, con su cuerpo y su voz, el escenario en el que se simula un amanecer, aludiendo al título de su canción.

Además de la sorpresas que nos han prometido con respecto al vestido de Edurne y su actuación, una de las cosas que más han gustado ha sido su coreografía con Giuseppe Di Bella (@GiuseppeDiBella), encargado también de tirar por la ya mencionada capa roja que dará pasó al gran enigma de la noche.

Cuando se cumplen 60 años de la primera Edición del Festival de Eurovisión (1956), tan solo España, Francia, Rumanía, Italia y Montenegro cantan en el idioma de su país, además de Reino Unido y Australia. Los otros 20 países se han decantado por el inglés, incluída Alemania que constituye el único país del BIG 5 de Eurovisión que no canta en su idioma.

Final Eurovisión 2015

Sin embargo, en el segundo ensayo y a pesar de iniciar la actuación nuevamente con la capa roja, Edurne lució un nuevo y entallado vestido de colores cobrizos. El estilo guerrero de este segundo vestido dista un poco de las transparencias del primer ensayo, aunque parece que la capa roja será lo único fijo que sabremos hasta su actuación en el Wiener Stadthalle de Viena.

En los ensayos para la Gala Final de Eurovisión 2015, pudimos ver a Edurne luciendo diversos vestidos, siempre del diseñador José Fuentes. La capa roja, con una cola de 15 metros de largo, fue uno de los modelos más comentados, sobre todo porque un cambio en el escenario en medio de la canción, sustituía este modelo por un vestido de alta costura realizado en paillette de cristal verde agua.

Una de las incógnitas de la noche es qué vestido lucirá Edurne en su actuación, ya que de la mano del diseñador José Fuentes (@josefuentesbcn) hemos podido ver diversos modelos en sus ensayos. El diseñador también ha confeccionado los diversos vestidos con los que se ha visto a Edurne estos días, destacando el verde con escote corazón.

Durante estas semanas previas al festival, Edurne ha contado con el apoyo de otros artistas, que no han dudado en inundar su twitter (@Edurnity) con mensajes positivos. También le han llegado mensajes de anteriores participantes de Eurovisión como Pastora Soler o Soraya Arnelas.

Edurne, la representante española en está Gran Final de Eurovisión 2015 cuenta con cinco discos en el mercado, ha protagonizado el musical de Grease durante cinco años, también ha prestado su voz para la película de disney La Cenicienta y además, su canción Amanecer ha sido la elegida para la Vuelta Ciclista España.

Edurne García Almagro, el nombre completo de la madrileña, aprovechará una cita tan importante como lo es Eurovisión, para sacar al mercado su sexto album de estudio, del que solo se sabe que saldra el 16 de junio y contaría con la version pop e instrumental de Amanecer.

Edurne tiene, además, experiencia televisiva gracias a su participación en programas como Mira quién baila (segunda votada por el público y ganadora por el jurado), Tu cara me suena (ganadora), además de ejercer como presentadora en Toda va bien.

La candidata española de este año es Edurne, la cual comenzó a cantar siendo muy niña en un grupo de música, pero no fue hasta su participación en Operación Triunfo cuando dio su gran salto a la fama, a pesar de quedar sexta.

España ha participado en el certamen ininterrumpidamente desde 1961, ganando dos veces el festival: en Londres 1968, con el La, la, la de Massiel y en España 1969, con el Vivo cantando de Salomé, empatada con Gran Bretaña, Holanda y Francia.

El diseño del escenario tiene como pilar un gran ojo de grandes dimensiones, que representa un puente que unirá a diversas naciones, en su presente, pasado y futuro. El diseño además, está relacionado con el lema del festival "Construyendo puentes".

La gala tendrá lugar, , en el Wiener Stadthalle de Viena, donde veremos un escenario diseñado por Florian Wieder, quién ya diseñó los escenarios de Eurovisión 2011, celebrado en Düsseldorf.

A lo largo de estos 60 años, se ha demostrado que no todos son aciertos en este certamen de la canción, incluídas estas últimas semifinales, pero ya hay grandes favoritos en esta edición: Suecia, Rusia e Italia, en orden de preferencia.

Conchita Wurst fue la ganadora del año pasado en Copenhage, gracias a su actuación de Rise Like a Phoenix, . Tras la victoria, Conchita se convirtió en la estrella de la industria musical y trabaja en su primer album de estudio.

Este no es un año más en la historia de Eurovisión, ya que se cumplen 60 años desde la primera edición del festival en 1956. Esta primera edición se celebró el 24 de mayo en Lugano (Suiza) y constituye el programa de retransmisión televisiva más antiguo del mundo.

Terminan de conformar el listado de participantes de esta Gran Final de Eurovisión 2015, España, Italia, Francia, Alemania y Reino Unido (miembros del BIG5), junto con Austria, la ganadora de la pasada edición del certamen y Australia, actuando por primera vez en Eurovisión.

En la segunda semifinal, celebrada el jueves, se clasificaron los siguientes 10 países para participar en la gala : Lituania, Polonia, Eslovenia, Suecia, Noruega, Montenegro, Chipre, Azerbaiyán, Letonia e Israel.

De los 27 países que finalmente concursan en esta Gran Final de Eurovisión 2015, los 10 que han pasado la primera semifinal celebrada el martes, son: Albania, Armenia, Rusia, Rumanía, Hungría, Grecia, Estonia, Georgia, Serbia y Bélgica.

Este año, la gala celebrada en Viena trae consigo una novedad: será la primera vez que Australia participe en este certamen de la música. La gran cantidad de fans de este festival australianos ha sido una de las razones para su participación. Si ganase el festival, se celebraría el año próximo en un país europeo.

¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión en directo de la Gran Final de Eurovisión 2015, la gran fiesta de la música europea que esta noche celebra su día grande con 27 increíbles puestas en escena.