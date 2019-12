Barcelona ya está lista para recibir a Maroon 5, Ariana Grande y Jessie J

La ciudad Condal calienta motores para una de sus semanas con más actividad musical internacional en lo que va de año. En menos de siete días, Barcelona recebirá a tres de los artistas más importantes del momento dentro de sus giras mundiales.

Maroon 5

Mañana mismo, la banda estadounidense Maroon 5 se subirá al escenario del Palau Sant Jordi para encandilar a su público, algo que los de Adam Levine podrán repetir también este próximo lunes en el Barclaycard Center de Madrid. Estos conciertos se encierran dentro del The Maroon 5 World Tour 2015, una gira que se encuentra cerrando su etapa europea y que presenta, junto a los temas más míticos de la formación pop-rock, los últimos extraidos de V, su quinto álbum de estudio.

This Summer Gonna Hurt Like a Motherfucker es el nuevo single de Maroon 5 que recientemente publicaba un videolcip que no estaba exento de polémica. Tras el éxito cosechado con Sugar y un vídeo en el que la banda aprecía por sorpresa interpretando el tema en bodas de diferentes parejas, el nuevo tema de los estadounidenses muestra la preparación de Levine hasta un concierto, mostrando en un plano el trasera del vocalista.

Ariana Grande

Sin descansar, el Palau Sant Jordi cerrará sus puertas el tiempo justo y necesario para preparar todo para el esperado paso del The Honeymoon Tour de Ariana Grande por España el próximo martes 16. Barcelona será la única parada de la joven artista en nuestro país para compartir con todos sus fans los temas pertenecientes a My Everything, su segundo álbum de estudio, un disco del que se han extraido éxitos mundiales como Problem, Break Free o Love Me Harder.

Por si la llegada de la cantante de One Last Time fuera poco, hace escasos días saltaba a los medios la noticia de que el tercer álbum de estudio de la cantante podría estar más cerca de lo que todo el mundo piensa. De momento, solo se conoce que el título será Moonlight, nombre de uno de los temas del disco del que ya se ha podido escuchar un pequeño fragmento. Todo parece indicar que este verano 2015 también contará con Ariana Grande entre su particular banda sonora.

Jessie J

Finalmente, el próximo jueves 18 de junio la aclamada artista británica Jessie J será la cabeza de cartel del III Festival de Pedralbes que tendrá lugar en el Palau Reial de Pedralbes de Barcelona. La artista se subirá a un escenario por el que también pasarán otros artistas de la talla de Sara Baras, Melodie Gardot, Paul Weller, Bob Dylan, Anastacia, Miguel Poveda o Mika.

La artista que presentará los temas de su tercer y más reciente trabajo, Sweet Talker, acaba de prestar su voz para Flashlight, el tema principal de la banda sonora de la película Dando La Nota 2: Aún Más Alto. Además, sobre el escenario no faltarán temas que han dado la vuelta al mundo en los últimos meses como Bang Bang, canción que interpreta junto a la rapera Nicki Minaj y la joven Ariana Grande, quien también incluye este entre los principales temas de su repertorio y que se podrá escuchar esta semana en Barcelona.