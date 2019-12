'Adrenalina' de Edurne preparado para aumentar el ritmo cardíaco este verano

El sexto álbum de estudio de Edurne ya está en la calle bajo el nombre de Adrenalina. Desde que sacara su primer álbum en 2006, y tras su ya prometedora carrera musical con tan solo 12 años en el grupo infantil Trastos, Edurne García Almagro vuelve mientras la resaca eurovisiva todavía perdura en la memoria de la gente.

Con Amanecer como carta de presentación y primer track del disco, otros once temas forman el nuevo trabajo de la madrileña. Además, la canción encargada de representar a España en el Festival de Eurovisión 2015, de la cual hace un par de semanas se presentaba su versión en inglés Break of Day y que será la personal banda sonora de La Vuelta Ciclista a España, está incluida en su versión sinfónica, una muy aclamada interpretación del tema junto a la Orquesta Sinfónica de Radio Televisión Española. Asimismo, el álbum incluye el tema grabado para la película La Cenicienta, Soñar (A Dream Is A Wish Your Heart Makes).

Adrenalina cuenta con varias sorpresas, y entre ellas esta el del más puro sonido Edurne y que recuerda en ocasiones a su tan aclamado Amores Dormidos. En sus primeras horas de existencia, One Shot, Dudar, La Última Superviviente o I Believe han sido algunos de los temas que más han parecido gustar a los fans que esta tarde podrán acercarse a El Corte Inglés de Princesa en Madrid para conseguir los primeros ejemplares firmados del álbum en su primer día en el mercado.

Edurne no ha sido la única que ha publicado disco después de su participación en Eurovisión. El ganador, Måns Zelmerlöw, publicaba hace poco más de una semana su nuevo y esperado trabajo Perfectly Damaged que ha debutado en en buenos puestos en diferentes listas europeas después de su gran éxito Heroes, también incluido en el álbum. En este disco encontramos un pleno de canciones en inglés, algo que no le ha pasado a Edurne. La madrileña ha decidido esta vez inclir únicamente tres temas en lengua inglesa: One Shot, Freakday y I Believe. Por otro lado, Adrenalina cuenta con baladas como Dudar, una exploración a nuevos ritmos como Sígueme y una vuelta su original y a la vez fresco pop rock como en La Última Superviviente.

Este sexto álbum ha comenzado a escalar puestos en las principales plataformas de descarga digital hasta rozar el top10 en sus primeras doce horas de vida. A la espera todavía de conocer cuál será el single elegido para continuar la estela de Amanecer, Edurne está centrada en la tarea de promoción y de cerrar actuaciones que en más de una ocasión llevaron a la artista a afirmar que este verano la veríamos actuando por diferentes lugares de nuestra geografía para exhibir su pura adrenalina.

A continuación, te dejamos el tracklist de Adrenalina, el nuevo trabajo de Edurne:

1. Amanecer

2. Va a Ser Mejor

3. Basta

4. One Shot

5. Dudar

6. La Última Superviviente

7. Un Día Más

8. Freakday

9. Sígueme

10. I Believe

11. Amanecer (Versión sinfónica)

12. Soñar (A Dream Is a Wish Your Heart Makes)