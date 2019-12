Florence + the Machine - How Big, How Blue, How Beautiful

Florence and the Machine, banda de origen inglés liderada por la potente voz de Florence Welch, sacó a la luz el pasado 29 de mayo su tercer álbum de estudio: How Big How Blue How Beautiful.

Contundente y personal, así es la canción de apertura para esta odisea. "Am I losing touch?, Did I build this ship to wreck? (¿Estoy perdiendo el contacto?, ¿Construí esta nave para naufragar?), se pregunta la cantante en este primer corte titulado “Ship to Wreck”, cuya letra hace referencia a un comportamiento de autodestrucción personal.

Este sentimiento de reafirmación se refleja también en canciones como “What Kind of Man”, un tema que no dejará indiferente a nadie.

“Queen of Peace”, canción que te envuelve desde el minuto cero Tras la falsa calma de “How Big How Blue How Beautiful” cuyo final parece sacado de una épica escena de cine, llega la electrizante “Queen of Peace”, canción que te envuelve desde el minuto cero. En esta canción la banda consigue crear una atmósfera lírica espectacular que más tarde se verá rota a base de bombo y caja.

Después de la tormenta llega la calma con “Various Storms and Saints”, canción de corte intimista muy por el estilo de lo que escuchábamos en uno de los singles que nos adelantó la banda, “St Jude”.​

De nuevo subimos a esta montaña rusa con “Delilah”, para acabar bajando con “Long & Lost”, guitarras con un tinte blues y una sonoridad instrumental muy potente que además nos deja ver el gran talento vocal de la artista, pero sin lugar a duda el momento donde mejor se produce esta conjunción entre voz e instrumentos lo escuchamos en “Caught”.

En la recta final y tras dejar atrás “Third Eye”, llegamos a la ya archiconocida “St Jude”, una balada donde volver a disfrutar de la melodiosa voz de Florence Welch y, finalmente, “Mother”, un chorro de fuerza y determinación que concluye este How Big How Blue How Beautiful.

Conclusión

Para cualquier amante del pop recomendamos, How Big How Blue How Beautiful. Gran instrumentación, letras contundentes que transmiten toda la pasión de la cantante y una muy buena conjunción entre lo dulce y lo electrizante de su voz con la banda.

Florence and the Machine tendrá una actuación única en nuestro país que tendrá lugar el 16 de Julio de 2015 en el Festival Internacional de Benicassim.

Nota final: 8/10