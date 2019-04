El regreso de Selena con ‘Good for you’

El nuevo álbum de estudio de la joven cantante todavía no tiene nombre, mientras que el video de su nuevo single ‘Good for you’ verá la luz el próximo 26 de junio. Aunque, Selena Gómez decidió adelantar un teaser, para que sus fans se vayan haciendo la idea de que trata su nuevo proyecto discográfico.

Una canción que cuenta con la colaboración del rapero A$AP Rocky y se espera que tenga tanto éxito, como su anterior single ‘The Heart Wants What It Wants’. Además, la letra ha sido compuesta por la propia Selena Gómez junto a Julia Michaels y Justin Tranter.

'Good For You' refleja los sentimientos de la cantante y se espera que el nuevo videoclip dirigido por Sophie Muller sea un fiel reflejo de ellos, dado que la artista le desea lo mejor a una persona especial para ella. No es necesario mencionar la vida sentimental de la artista, pero con esta canción puede reflejar que pone fin y se olvida de Justin, dado que las letras de el anterior álbum de Selena hablaban de su relación, quizás en este ocasión ha vuelto a inspirarse en el tema para obtener el mismo resultado, sea lo que sea, este nuevo single promete ser un gran tema.

A pesar de que el videoclip no vea la luz hasta el próximo 26 de junio, por el momento se puede escuchar el primer sencillo que formará parte del nuevo álbum de estudio de la artista. Se espera que 'Good For You' alcance los primeros puestos de las mejores listas musicales. No sería la primera vez que la joven cantante de 22 años goza de ese éxito, y esta vez vuelve apostar por el mismo estilo musical y mostrando sus sentimientos.

Falta menos para el esperado videoclip, pero mientras nos podemos entretener con el sonido de Good For You de Selena Gómez.