Todo lo que traerá Netflix a España

Varios años soñando por fin se convierte en realidad: Netflix, el servicio de películas y series VOD (a la carta), llegará a España en el mes de octubre, después de muchos años de rumores y desmentidos de la compañía.

Desde que la empresa se fundara en 1997 como un negocio de distribución de DVD por correo y en 2007 comenzara su odisea en el mundo de contenidos “a la carta”, la compañía estadounidense ha cosechado un gran éxito en el público, consiguiendo 24 millones de abonados e ingresos de hasta 2100 millones de dólares en el año 2011.

No fue hasta el año 2010 cuando la empresa inició su expansión internacional en Canadá, ofreciendo todo su catálogo ilimitado. Un año después, lanzó su servicio en América latina: Argentina, Paraguay, Uruguay, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. A Europa llegó en 2012 con su estreno en Reino Unido, pero a partir de septiembre también se podrá disfrutar en Francia, Suiza, Alemania, Austria, Bélgica y Luxemburgo. Un mes más tarde, en octubre, aterrizará en España.

¿Cómo funcionará?

Netflix ofrecerá desde el primer momento un mes gratis de prueba para todos los usuarios y con acceso completo al catálogo, y a partir de entonces el servicio se podrá contratar a través de tres fórmulas: la primera, para un único dispositivo; la segunda, en la que se podrán conectar dos dispositivos a la vez; y la tercera, más para toda la familia, en la que se podrá disfrutar del servicio en hasta cuatro dispositivos a la vez.

En Netflix “tú tienes el poder”: no habrá compromiso de permanencia.

El precio mínimo, tal y como declaró Stuart Gurr, responsable de contenidos de Netflix, a El País, no está aún fijado, pero se asemejará al de los países de su entorno. Lo que significa que rondará los ocho euros al mes.Lo que sí se conoce es que el servicio estará disponible para Smart TV, 'tablets', 'smartphones', todo tipo de ordenadores y en varias consolas como Play Station 4, Xbox One y Wii U.

¿Qué ofrecerá?

Netflix llegará a España con un variado catálogo de películas y series que se irá ampliando progresivamente. No contará con películas de estreno, y probablemente tampoco estén disponibles los capítulos de las series al día siguiente a su emisión en Estados Unidos, pero sí pondrá a disposición del usuario temporadas completas de las series que distribuya, para aquellos que prefieran el ‘binge viewing’, o una maratón de series de toda la vida.

La producción propia será clave, con series como ‘Sense8’, la nueva propuesta de los Hermanos Wachowski (en la que participa Miguel Ángel Silvestre), y no faltarán las series que coproduce junto a Marvel, como ‘Daredevil’; la comedia ‘Unbreakable Kimmy Schmidt’, y nuevas series como ‘Bloodline’, ‘Grace and Frankie’, y ‘Marco Polo’. Se publicarán las temporadas completas desde el principio, y se podrán disfrutar tanto en castellano como en versión original, con subtítulos en varios idiomas.

Las nuevas series de Netflix, 'Marco Polo' y 'Narcos', al completo

La compañía también apuesta por las películas y documentales propios como ‘Virunga’, ‘Mission Blue’ y la docuserie ‘Chef’s Table’. Además de las dos nuevas series producidas en Latinoamérica: ‘Narcos’, que trata sobre el cártel de Pablo Escobar, y la comedia ‘Club de Cuervos’, de Carlos Bardem. Ambas se estrenarán en agosto en la plataforma.

Además, Netflix incorporará un sistema de control parental, que se podrá ajustar a cada dispositivo, para evitar que los más pequeños de la casa accedan a contenidos inadecuados. Sin olvidar la gran novedad del servicio: la plataforma personalizada. El usuario tendrá un perfil personalizado en el que Netflix le hará recomendaciones únicas dependiendo de los gustos del consumidor. Siempre con la opción de consumir todo el catálogo disponible.

¿Qué no encontraremos en Netflix?

Netflix se queda sin sus símbolos en su llegada a España. Cecile Fourques, directiva de la compañía, explica en Vertele que esto se debe a que “Netflix empezó poco a poco, y decidimos producir nuestras series”. Para expandir sus trabajos por todo el mundo, vendieron los derechos a otras cadenas, como es el caso de Canal+ con sus emblemáticas series House of Cards, el drama político por excelencia; y su serie carcelaria Orange is the New Black. Un hecho que sucede también en otros países europeos.

Lo que no predijeron es que su expansión internacional fuera a ser tan rápida: “No sabíamos que íbamos a llegar tan lejos”, explica Fourques. Pero tal y como ha afirmado la directiva, si a Canal+ deja de interesarles “directamente las recuperaremos y volverán a casa”.

¿Producirán contenidos en España?

Stuart Gurr, responsable de contenidos de Netflix, piensa que es muy pronto todavía para decidirlo, ya que “nosotros no producimos series para un sitio en concreto, sino pensando en un público global, que pueda gustar en todo el mundo”. Cecilia Fourques, directiva de Netflix, coincide en que “queremos apostar por nuestras ofertas, por lo que no habrá tanto esfuerzo en contenidos locales de España”. Pero nadie en Netflix descarta la idea y se prevé que la compañía vaya cerrando acuerdos, como ha sucedido en otros países.

¿Compensa más que otros servicios?

Netflix no es el único servicio de sus características en España. La compañía norteamericana tendrá que convivir con otras plataformas que ofrecen servicios similares, y que no se lo pondrán fácil en la batalla por los sucriptores.

YOMVI La plataforma a la carta de Canal+ ofrece dos suscripciones diferentes: Play : por seis euros al mes se puede disfrutar de un catálogo de más de 4.000 títulos de cine y series.

: por seis euros al mes se puede disfrutar de un catálogo de más de 4.000 títulos de cine y series. Familiar: por doce euros al mes, 25 canales estarán disponibles para todo tipo de gustos. WUAKI.TV Ofrece un amplísimo catálogo de más de mil películas, series y todo tipo de contenidos para los más pequeños de la casa por siete euros al mes. MOVISTAR SERIES Llega con fuerza la apuesta de Movistar, un servicio íntegro de series a la carta por siete euros al mes, que para finales de año contará con más de 80 series en exclusiva.

Analizándolo con sus competidores, Netflix se sitúa a priori como la opción más cara entre todas las plataformas a la carta en nuestro país. Aunque a primera vista parezca que no sale rentable, todavía no se puede comparar calidad-precio, pues el catálogo de Netflix aún no está cerrado.

Con esto llegamos a la conclusión de que Netflix podría ser una buena opción, aunque no posea los derechos de todo su contenido propio. Por lo tanto, hasta que no se estrene el servicio no se podrá conocer todo lo que nos ofrece. En octubre los usuarios podrán deescubrirlo por ellos mismos.