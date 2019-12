Taylor Swift: espectáculo y música en directo

Taylor Swift es una de esas artistas que regalan directos que son más que música, son show, son espectáculo. La etapa europea del “1989 World Tour” comenzaba en Colonia, donde se habían agotado las entradas para dos conciertos en el Lanxess Arena, con capacidad para 15.000 personas. Era la primera vez que la cantante americana visitaba la cuarta ciudad más grande de Alemania y llegó, cantó y no decepcionó.

Taylor ha cambiado radicalmente su estilo de música desde su primer trabajo hasta el último. Ha dejado de lado la música country con la que comenzaba su carrera para centrarse en un estilo más pop que nunca. Su evolución se manifiesta principalmente en su último álbum “1989”, titulado así por el año de su nacimiento, que volvió a la vida ante nuestros ojos en el espectacular directo en el Lanxess Arena de Colonia.

El concierto empezaba con los primeros acordes de “Welcome to New York”, con la fuerza de un avión despegando dentro de la sala y la estrella vestida con un traje de lentejuelas, rodeada de doce bailarines con trajes blancos. Fue un trabajo impresionante de producción artística, que contó con pulseras que resplandecían de colores al ritmo de la música y que permitían a los asistentes ser parte del espectáculo.

El ritmo de canciones como “New Romantics” o “Blank Space” invitaban al público a bailar, mientras que “I Knew You Were Trouble” sacaba la parte más teatral de Taylor. En su primer discurso al público aprovechó para agradecer que hubiesen elegido “pasar una noche de viernes con ella” y dar ciertos consejos sobre relaciones de la manera en la que lo haría tu mejor amiga hablando desde el corazón, justo antes de cantar “I Wish You Would” y “How You Get The Girl”.

Para justo después cambiar el ritmo dando una charla de amor fraternal que llevó a la canción “All You Had To Do Was Stay”, y seguir con “You Are In Love”. También demostró su gran habilidad para tocar instrumentos cantando en acústico “Clean” acompañada de la guitarra y “Love Story”, con la melodía del piano; mientras se caminaba por la pasarela elevada y giratoria en un intento de estar más cerca de los miles de fans que estaban en el complejo.

Sus singles “Style” y “Bad Blood”, separados en el medio por “This Love” volvieron a levantar al público las ganas de bailar y cantar al ritmo que imponía la cantante desde el escenario.

Musicalmente diferente fue una versión más roquera de “We Are Never Ever Getting Back Together”, acompañada de una guitarra eléctrica. Seguida de un cambio al piano que mostró su poderosa voz en una representación apasionada de la gran balada “Wildest Dreams”.

El comienzo de la canción “Shake It Off” y un nuevo levantamiento de la pasarela con Taylor en el medio rodeada de todos los bailarines llevaron la diversión al punto culminante de la noche. Y una lluvia de confeti indicaba el final de una noche perfecta.