Ed Sheeran hace historia en Wembley

Tocar en el estadio de Wembley no es únicamente un concierto, es una declaración. Y llenar un recinto con capacidad para 90.000 personas durante tres noches consecutivas es un logro que no consigue cualquiera, es uno de esos fines de semana que definen carreras.

La gran prueba del talento del Sheeran es su capacidad de crear música de la nada mientras está en el escenario. Verle construir sus canciones desde cero con su juego de pedales con el que iba grabando loops y soltándolos sobre la marcha, es todo un deleite. Llenar un estadio como Wembley es una gran hazaña, pero salir a un escenario gigante solo, sin banda, sin bailarines y hacer disfrutar a la gente del modo que ha hecho Ed durante tres noches consecutivas es aún más impresionante; es magia en estado puro. El cantautor británico es, según Alice Vincent, la única estrella pop en la actualidad que puede entretener a 90.000 personas él solo. Es el único compositor en la actualidad que puede cantar en Wembley y llenarlo sin ningún tipo de acompañamiento.

Cantó todos sus grandes éxitos, que incluyen canciones como 'Lego House', 'Thinking Out Loud', 'Photograph' o 'The A Team'. Y también incluyó algunas covers como 'Superstition' de Stevie Wonder o 'Ain’t No Sunshine', de Bill Withers.

Los asistentes al concierto del viernes tuvieron una sorpresa añadida, con la presencia en escenario de Elton John para cantar junto a Ed Sheeran dos canciones. John es el dueño de la empresa de management que representa al cantante británico. Lo primero que cantaron fue uno de los grandes éxitos de Elton, 'Do Not Go Breaking My Heart', donde Ed interpretó las partes de Kiki Dee. Seguida de la conmovedora balada 'Afire Love' escrita por Ed Sheeran sobre la lucha de su difunto abuelo contra el alzheimer, que tuvo un toque diferente al ser acompañada al piano por Sir Elton John.

Setlist Completo:

I’m a mess Lego House Drunk Take it back / Superstition / Ain’t no sunshine One Photograph Bloodstream Tenerife Sea Don’t / No diggity / Nina Feeling good / I see fire Small Bump Runaway I was made to love her Kiss me / Thinking out loud The A Team

Encore

16.You need me, I don’t need you

17. The parting glass

18.Sing