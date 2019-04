Nominaciones a los premios Emmy 2015

Un año más las esperadas nominaciones a los premios Emmy, nos deparan muchas sorpresas. Una de las series veteranas de estos premios cede por primera vez su lugar en la lista de nominados. Estoy hablando de The Big Bang Theory, y Jim Parsons, el flamante ganador de la edición pasada, tampoco consigue la nominación. Entra en el apartado de comedia este año Transparent, una de las series que más nominaciones acaparan.

En el apartado de drama sorprenden las ausencias de Julianna Margulies y su serie The Good Wife, pero esto puede ser debido al bajón de nivel de la sexta temporada. La sorpresa más agradable de esta edición es la primera nominación a estos premios de Tatiana Maslany por Orphan Black.

Mejor serie de comedia

- Louie

- Modern Family

- Parks and Recreation

- Silicon Valley

- Transparent

- Unbreakable Kimmy Schmidt

- Veep



Mejor serie de drama

- Better Call Saul

- Downton Abbey

- Game of Thrones

- Homeland

- House of Cards

- Mad Men

- Orange is the New Black





Mejor miniserie

-American Crime

- American Horror Story

- Oliver Kitteridge

- The Honourable Woman

- Wolf Hall



Mejor TV Movie

- Agatha Christie's Poirot: Curtain - Poirot's Last Case

- Case

- Bessie

- Grace of Monaco

- Hello Ladies: The Movie

- Killing Jesus

- Nightingale



Mejor actor de serie de comedia

- Anthony Anderson por Black-ish

- Louis C.K. por Louie

- Don Cheadle por House of Lies

- Will Forte por The Last Man on Earth

- Matt LeBlanc por Episodes

- William H. Macy por Shameless

- Jeffrey Tamborr por Transparent



Mejor actriz de serie de comedia

- Edie Falco por Nurse Jackie

- Lisa Kudrow por The Comeback

- Julia Louis-Dreyfus por Veep

- Amy Poehler por Parks and Recreation

- Amy Schumer por Inside Amy Schumer

- Lily Tomlin por Gace and Frankie



Mejor actor de serie de drama

- Kyle Chandler por Bloodline

- Jeff Daniels por The Newsroom

- Jon Hamm por Mad Men

- Kevin Spacey por House of Cards

- Bob Odenkirk por Better Call Saul

- Liev Schreiber por Ray Donovan



Mejor actriz de serie de drama

- Claire Danes por Homeland

- Viola Davis por How to Get Aawy with Murder

- Taraji P. Henson por Empire

- Tatiana Maslany por Orphan Black

- Elisabeth Moss por Mad Men

- Robin Wright por House of Cards



Mejor actor de reparto de serie de comedia

- Andre Braugher por Brooklyn Nine-Nine

- Adam Driver por Girls

- Keegan-Michael Key por Kay & Peele

- Ty Burrell por Modern Family

- Tituss Burgess por Unbreakable Kimmy Schmidt

- Tony Hale por Veep



Mejor actriz de reparto de serie de comedia

- Niecy Nash por Getting On

- Julie Bowen por Modern Family

- Allison Janney por Mom

- Kate McKinnon por Saturday Night Live

- Mayim Bialik por The Big Bang Theory

- Gaby Hoffmanpor Transparent

- Jane Krakowski por Unbreakable Kimmy Schmidt

- Anna Chlumsky por Veep



Mejor actor de reparto de serie de drama

- Jonathan Banks por Better Call Saul

- Ben Mendelsohn por Bloodline

- Jim Carter por Downton Abbey

- Peter Dinklage por Juego de Tronos

- Michael Kelly por House of Cards

- Alan Cumming por The Good Wife



Mejor actriz de reparto de serie de miniserie o TV Movie

- Regina King por American Crime

- Sarah Paulson por American Horror Story

- Angela Bassett por American Horror Story

- Kathy Bates por American Horror Story

- Mo'Nique por Bessie

- Zoe Kazan por Olive Kitteridge



Mejor actor de reparto de serie de miniserie o TV Movie

- Richard Cabral por American Crime

- Denis O'Hare por American Horror Story

- Finn Wittrock por American Horror Story

- Michael K. Williams por Bessie

- Bill Murray por Olive Kitteridge'

- Damian Lewis por 'Wolf Hall



Mejor reality show

- The Amazing Race

-Dancing With the Stars

- Project Runway

- So You Think You Can Dance

- Top Chef

- The Voice



Mejor director de serie de comedia

- Louis C.K. por Louie

- Mike Judge por Silicon Valley

- Phil Lord y Christopher Miller por The Last Man on Earth

- Jill Soloway por Transparent

- Armando Iannucci por Veep



Mejor director de serie de drama

- Tim Van patten por Boardwalk Empire

- Jeremy Podeswa por Juego de Tronos

- David Nutter por Juego de Tronos

- Lesli Linka Glatter por Homeland

- Steven Soderbergh por The Knick



Mejor director de serie de variedades

- Glenn Weiss por 68º Premios Tony

- Natalie Johns por Annie Lennox: Nostalgia Live In Concert

- Louis J. Horvitz por The Kennedy Center Honors

- Hamish Hamilton por Premios Oscars 2015

- Don Roy King por The Saturday Night Live 40th Anniversary Special



Mejor director de serie de miniserie o TV Movie

- Amy Schumer y Ryan McFaul por Inside Amy Schumer

- Jerry Foley por Late Show with David Letterman

- James Hoskinson por The Colbert Report

- Chuck O'Neil por The Daily Show with Jon Stewart

- Dave Diomedi por The Tonight Show Starring Jimmy Fallon



Mejor guionista de serie de comedia

- David Crane y Jeffrey Klarik por Episodes

- Louis C.K. por Louie

- Alec Berg por Silicon Valley

- Will Forte por The Last Man on Earth

- Jill Soloway por Transparent

- Simon Blackwell, Armando Ianucci y Tony Roche por Veep



Mejor guionista de serie de drama

- Gordon Smith por Better Call Saul

- David Benioff y D.B. Weiss por Juego de Tronos

- Semi Chellas y Matthew Weiner por Mad Men

- Matthew Weiner por Mad Men

- Joshua Brand por The Americans



Mejor director de serie de variedades

- Jessie Klein, Hallie Cantor, Kim Caramele, Kyle Dunningan, Jon Glaser, Christine Nangle, Kurt Metzger, Daniel Powell, Tami Sagher, Amy Schumer por Inside Amy Schumer

- Jay Martel, Ian Roberts, Keegan-Michael Key, Jordan Peele por Key & Peele

- Kevin Avery, Tim Carvell, Dan Gurewitch, Geoff Haggerty, Jeff Maurer, John Oliver, Scott Scherman, Will Tracy, Jill Twiss, Juli Weiner, Josh Gondelman por Last Week Tonight with John Oliver

- Opus Moreschi, Stephen Colbert, Tom Purcell, Barry Julien, Paul Dinello, Matt Lappin, Jay Katsir, Michael Brumm, Rob Dubbin, Glenn Eichler, Max Werner, Eric Drysdale, Nate Charny, Aaron Cohen, Gabe Gronli, Ariel Dumas por The Colbert Report

- Elliott Kalan, Adam Lowitt, Steve Bodow, Jon Stewart, Dan Amira, Travon Free, Hallie Haglund, Matt Koff, Dan McCoy, Jo Miller, Zhubin Parang, Daniel Radosh, Lauren Sarver, Owen Parsons, Delaney Yeager por The Daily Show with Jon Stewart



Mejor director de serie de miniserie o TV Movie

- John Ridley por American Crime

- Dee Rees, Christopher Cleveland, Bettina Gilois, Horton Foote por Bessie

- Stephen Merchant, Gene Stupnitsky, Lee Eisenberg por Hello Ladies: The Movie

- Jane Anderson por Olive Kitteridge

- Hugo Blick por The Honorable Woman

- Peter Straughan por Wolf Hall