5 Seconds of Summer ya tiene nuevo single

El día 15 de julio, el grupo anunciaba por su método de comunicar las novedades a sus fans, www.5onthewall.com, que, en dos días, el primer single de su nuevo trabajo estaría disponible. Para conocer la información, las fans tuvieron que estar mirando en la web cómo una persona realizaba un grafiti durante más de una hora y media. Dicho grafiti consistía en la animadora con cabeza de zorro. Finalmente, pusieron el link para un video de los chicos en el que decían: “¡Tenemos un nuevo single! Podréis escuchar “She’s Kinda Hot” por primera vez dentro de dos días. Este es un momento muy importante para nosotros. ¡Muchas gracias por vuestro apoyo!”

Con letras como “we are the kings and the Queens of the new broken scene”, 5SOS tiene la esperanza de ofrecer un poco de inspiración y consuelo a sus fans. Michael Clifford afirmó a la revista Rolling Stone: “La canción tiene un mensaje muy guay, es como 'si estamos jodidos, pero vamos a estar bien'".

La canción recuerda a la vieja escuela, al estilo de Good Charlotte, que en cierto sentido parece lógico, ya que Benji Madden y Joel Madden co-escribieron la canción junto con Ashton y Michael y el productor ejecutivo del álbum, John Feldmann.

La banda australiana formada por Calum Hood, Luke Hemmings, Michael Clifford y Ashton Irwin empezó esta semana el tramo norteamericano de su gira “Rock Out With Your Socks Out” en Las Vegas, Nevada y tocaron por primera vez en directo su nuevo single. A continuación, un video grabado por una fan de la actuación.