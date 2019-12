Sigourney Weaver desprecia a 'Alien Vs Predator'

Sigourney Weaver no es partidaria del cruce entre las dos sagas, aunque se antojen relativamente cercanas, tanto en el tiempo como en el género. Así lo ha dejado claro en la London Film & Comic-Con, al hablar sobre Alien Vs Predator. "Cuando escuché que FOX iba a producir 'Alien vs. Predator' me deprimí, porque estaba realmente orgullosa de las películas que habíamos hecho", explicaba la actriz, quien ha defendido la calidad de Alien por encima de cualquier intento de similitud con la epopeya Predator.

Asegura que, además de ser una pieza de baja laya, es responsable de que Ridley Scott se negase a dirigir Alien 3. "Scott quería hacerlo, hasta que se enteró de que 'Alien vs. Predator' estaba en marcha. A raíz de la noticia, decidió no participar en la tercera entrega", declaró. La secuela fue dirigida por David Fincher, y Rydley Scott no regresó al mundo syfy hasta que, en 2012, estrenó Prometheus, cinta que resultó decepcionante para los acérrimos seguidores de la saga.

Sin embargo, sí ha depositado confianza sobre Neill Blomkamp, encargado de la nueva entrega. "Vio las películas originales de pequeño una y otra vez, y me encanta el hecho de que este cumpliendo un sueño de infancia; Realizar la película que quería haber visto", afirmó. Los diseños, modernos y revolucionarios, han convecido a la veterana intérprete, de quien no está confirmada su presencia, de forma oficial. Sin proyectos a la vista, Weaver ha afirmado formar parte de la producción, aunque, por el momento, no ha desvelado si regresará para ponerse en la piel de la heroína Ellen Ripley, o dejará la pista libre a nuevas incorporaciones. La única confirmación, en lo que al elenco se refiere, es la participación de Michael Biehn, encarnando a Dwayne Hicks. La cinta podría estrenarse a finales de 2017, aunque, todavía, no tiene fecha confirmada.