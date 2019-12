'Before We Go', de Chris Evans, estrena tráiler oficial

El joven actor, célebre por su encarnación como Capitán América en la saga de Marvel Studios, decidió, el pasado año, lanzarse al mundo de la dirección. Before We Go es su primer proyecto detrás de las cámaras, después de años interpretando, en su mayoría, a superhéroes de alta alcurnia. Chris Evans, caracterizado, como hemos enunciado, por participar en cine de acción o ciencia-ficción, inicia su carrera con una historia romántica, desafortunadamente, bastante convencional. La crítica no ha recibido con buenos ojos el debut de Evans, de quien han afirmado, no ser capaz de resaltar en los personajes, un atisbo de evolución o un matiz destacable, en adición a los innumerables los clichés amorosos.

Before We Go cuenta la historia de Brooke Dalton (Alice Eve), una mujer a quien le roban la cartera y, por consiguiente, pierde el tren que debiá llevarla hasta Boston. Tras buscar una solución, sufre un encontronazo con Nick Vaughan (Chris Evans), un músico callejero que decide acompañarla hasta la llegada de su marido. Ambos recorren las calles de Manhattan durante la noche americana, sin saber que, después de todo, iban a enamorarse.

La trama, chica conoce a chico, se antoja demasiado tópica para realizar un debut en la dirección. Evans ha optado por entregarse a un trabajo más fácil de lo normal y, aún así, la calidad de la obra no alcanza la cota esperada. Surge una duda que, en el caso de ser cierta, le añadirá un cliché más al sobre-explotado guión. El ladrón de Brooke, fue Nick. Los rumores de esta teoría se están propagando por todos los círculos que engloban al director, aunque él no ha querido responder ante tales elucubraciones.

A pesar de su sencillez, en sintonía con Before Sunrise, es sorprendente que los guionistas sean Ronald Bass, Chris Shafer, Jen Smolka y Paul Vicknair, escritores con buena fama y callos en los dedos. Veremos si resulta tan llana como afirman los medios o, en cambio, sorprende en su desarrollo. Las encargadas de la co-producción son G4 Productions, Nutmeg Film Productions y Wonderland Sound and Vision. La pieza, protagonizada por el propio Chris Evans y Alice Eve, contará con las apariciones de Maria Breyman, Scott Evans, Emma Fitzpatrick, Mark Kassen, Beth Katehis, Kevin Carolan y Daniel Spink.

El estreno llegará, en las salas de Estados Unidos, el 4 de septiembre. Aún no hay fecha oficial para la taquilla española. De momento, imaginemos con el tráiler.