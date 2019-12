Gal Gadot desvela su particular Wonder Woman

Tras su aparición en cuatro de las siete películas de la taquillera Fast and Furious, Gal Gadot se ha lanzado a la atmósfera heroica, de la mano del eximio personaje de Wonder Woman. El fervor cómic sigue dando coletazos a su alrededor, conquistando espacio al resto de géneros, que ven cómo los superhéroes aniquilan la taquilla, semana tras semana. Si Marvel mantiene su legado, DC Comics se ha puesto manos a la obra con la nueva entrega de Batman Vs Superman: Dawn Of Justice, buscando un resquicio por el que comenzar su particular escalada hacia la cima económico-cinematográfica. La campaña propagandística, por parte de Warner Bros lleva semanas copando la atención mediática del entretenimiento, dándose a conocer numerosos detalles sobre lo que acontecerá en el filme; tráiler, personajes, vestuario y declaraciones de su director, Zack Snyder. La última revelación ha sido la que Gadot ha comentado en Yahoo! Movies. La actriz israelí contestó a ciertas incógnitas, en cuanto a su relación con el mundo DC Comics, dejando entrever posibles conductas dentro y fuera de la pieza.

A las preguntas que más evidenciarían su compromiso con la productora, Gadot no sacó las ruedas de los raíles, confirmando su enamoramiento por el universo DC. Lex Luthor, la espada de Wonder Woman o adquirir el poder de volar, fueron sus respuestas, antojándose demasiado correcta para lo que se esperaba. A pesar de sus concisas e inequívocas elecciones, nos preguntamos si Marvel no habrá llamado a la puerta de sus pensamientos. Obvio es que, en campaña, todo son buenas palabras y promesas utópicas. Queda por ver si su talento es capaz de completar cada arista del personaje a quien dará forma.

Dirigida por Zack Snyder, Batman Vs Superman pondrá de manifiesto el enfrentamiento entre los dos superhéroes más emblemáticos de DC Comics, ambos desde su particular perspectiva por la paz mundial. Henry Cavill, afamado Superman en las precuelas de la nueva pieza, volverá a meterse en la piel del periodista Clark Kent. Ben Affleck, en la que será una de las interpretaciones con mayor expectación, encarnará al hombre-murciélago. El elenco lo completan Amy Adams, Laurence Fishburne, Diane Lane, Jeremy Irons, Scoot McNairy, Jason Momoa y Holly Hunter, entre otros.

El estreno se espera para marzo de 2016. De momento, les dejamos con el fastuoso tráiler.