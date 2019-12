'Man of Steel 2' podría estar dirigida por George Miller

Se abre la veda entre Warner Bros y DC Comics. Según ha confirmado Jon Schnepp, director del documental The Death of Superman Lives: What Happened?, sobre la película protagonizada por Nicolas Cage y dirigida por Tim Burton, que jamás salió a la luz y que más rumores ha recogido a lo largo de su historia, George Miller, flamante y experimentado director de la saga Mad Max y su fabulosa secuela, Mad Max: Fury Road, será el encargado de dirigir a Henry Cavill y compañía, en la secuela de Man of Steel.

“George Miller está trabajando en Man of Steel 2. Obviamente Zack Snyder está demasiado ocupado con Justice League 1 y 2, y ya tienen a James Wan dirigiendo Aquaman”, declaró Schnepp.

Aunque la elección no es oficial, no sorprende en absoluto, ya que, históricamente, Miller es uno de los preferidos por Warner. Después de triunfar, tanto en taquilla como entre la crítica, con su demencial epopeya post-apocalíptica, se antoja el cineasta modelo para otorgarle otras perspectivas al mundo heroico. Desde su intrínseca necesidad por retratar la sociedad actual y proyectarla hacia la sociedad futurista, Miller siempre ha sabido mover la batuta para dejarnos ojipláticos ante el derroche de acción y efectos especiales, plasmando, tras los ignominiosos focos de ciencia ficción, una realidad sublime y absolutamente adaptada al mundo terrenal. Si Man of Steel necesita regenerarse en algún aspecto, no cabe duda de que Miller lo conoce. Partiendo de la base en la que un superhéroe histórico debe salvar al mundo de peligros constantes, se antoja necesario la transmisión de un mensaje con mayor profundidad que la superflua capacidad salvadora del personaje. Confiamos en la visión inusitada del director norteamericano.

Aunque todavía no goza de fecha para el estreno, ni tampoco del elenco que acompañará a Henry Cavill, Man of Steel 2 está en la agenda de Warner Bros, por lo que, en un intervalo corto de tiempo, esperamos tener más noticias acerca de la secuela del hombre de acero. Les dejamos con el tráiler de la próxima cinta del universo DC Comics, Batman Vs Superman: Dawn of Justice.