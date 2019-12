Quentin Tarantino reconoce el ínfimo éxito que tuvo 'Grindhouse'

El eminente director admitió, en una entrevista con el portal norteamericano, aVulture, haber aprendido de una de sus peores películas; Grindhouse, en relación al futuro que vislumbra para su nueva cita, The Hateful Eight, y sobre si espera una acogida cercana a las que recibieron Inglorius Bastards o Django: Unchained. "Aprendí una gran lección con Grindhouse e intento no repetir el error. Robert Rodríguez y yo nos habíamos acostumbrado a ir a nuestra manera, por esos extraños caminos, y que el público nos acompañase. Habíamos empezado a pensar que irían por donde quisiésemos. Con Grindhouse resultó que no era así. Sigue valiendo la pena haberlo hecho, pero hubiese sido mejor si no hubiésemos sido tan inconscientes de lo poco interesada que estaba la gente", sentenció.

Quentin Tarantino ha sido, es y será, uno de los mejores cineastas de la historia cinematográfica. Sus proyectos le definen y, casi siempre, le preceden. Con un estilo, desde sus primeros retazos en My Best Friend's Birthday, característico, se ha hecho un hueco imborrable en la industria del celuloide. Sin embargo, no todo son buenas críticas y adulaciones hacia Tarantino porque, como todo director que se precie, también ha fabricado cintas de calidad cuestionable. Una de ellas, Grindhouse, ha dado mucho que hablar desde su estreno en 2007. Cierto es que, en las películas donde los directores han variado, según las frases de guión que haya creado cada uno, el director no ha dado lo mejor de sí, quizás mermado por la no posibilidad de explotar, en su totalidad, la envidiable imaginación y sinuosidad que recaba en sus ideas. Aunque remover el pasado, normalmente, saca a la luz piedras en un camino de ensueño, Tarantino no está dispuesto a volver a tropezarse.



El director de Knoxville se encuentra en la última fase de The Hateful Eight, película que sigue a un cazarrecompensas y su prisionera, en su camino hacia la ciudad de Red Rock, para entregarla ante la justicia. Durante su viaje se topan con dos extraños: Marquis Warren (Samuel L. Jackson) y Chris Mannix (Walton Goggins). Todos buscarán refugio en la posada de Minnie (Dana Gourrier), cuando el temporal de nieve, en las montañas de Wyoming, les haga desviarse de la senda.

The Hateful Eight llega a las salas de EE.UU el 25 de diciembre, sin embargo, en España tardará un poco más, concretamente hasta el 8 de enero, fecha que coincide con el estreno de su anterior western contemporáneo; Django: Unchained. Les dejamos con el tráiler.