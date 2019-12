Premios Gala MTV Video Music Awards 2015

5:35 Desde VAVEL les damos las gracias por vivir con nosotros la ceremonia de entrega de premios y les recordamos que mañana en VAVEL Música podrán disfrutar de la crónica de los premios. ¡Hasta la próxima!

5:32 Los VMA 2015 han acabado y Taylor Swift se va a casa como la gran triunfadora de la noche.

5:31 Miley Cyrus ha cerrado los VMA a lo grande y con una actuación muy colorida en la que no han faltado ni el confeti ni las provocaciones.

5:30 Tras su actuación, Miley Cyrus anuncia que su nuevo disco se puede hallar desde ahora gratuitamente en internet

5:25 Miley Cyrus aparece en el escenario para una actuación sorpresa cerrando la gala de esta noche

5:17 El ganador del premio más importante de la noche, Video del Año es para Taylor Swift por Bad Blood

5:09 A la vuelta del descanso se entregará el premio más esperado. ¿Sabéis cual es?

5:08 Twenty One Pilots se sube al escenario de los VMA acompañados por A$AP Rocky

5:05 Rita Ora y Emily Ratajkowski presentan el premio al Artista Prometedor, que es para Fetty Wap

4:55 John Legend se sube al escenario del Downtown Stage en el centro de Los Angeles para presentar a Pharrell Williams con su tema Freedom.

4:48 Kanye: "He decidido que en 2020 me voy a presentar a Presidente"

4:45 Kanye: "Me moriría por el arte, me moriría por lo que creo" "Tenemos que enseñar a nuestros hijos a creer en ellos mismos"

4:36 Kanye sube a recibir su premio y se emociona con la grán ovación de su público, quien no le deja hablar por más de 2 minutos

4:34 Tras un video de presentación, Taylor Swift se sube al escenario para dedicarle unas palabras. Ambos sufrieron un altercado hace unos años en la misma entrega de premios cuando Kanye West le robó su momento de gloria a Taylor diciendo que "Beyoncé merecía ese premio"

4:31 Kanye West recibe el Michael Jackson Video Vanguard Award por su trayectoria, premio que han recibido artistas de la talla de Madonna, U2, The Beatles, Beyoncé, Justin TImberlake o el propio Michael Jackson.

4:22 Tori, lanzada al estrellato gracias a Youtube invita al público a cantar con ella su éxito Should've Been Us

4:20 Miley con otro de sus extravagantes trajes hace subir al escenario a Kylie Jenner y Ne-Yo para presentar a Tori Kelly

4:09 El Mejor Video con Mensaje de estos VMA 2015 es para Big Sean, John Legend y Kanye West por One Man Can Change The World. Éste es el primer VMA de Big Sean y de John Legend.

4:07 Con el fin de la actuación Bieber se emociona al ver tras dos años sin subirse a un escenario, sus fans siguen apoyándole.

4:03 Justin Bieber comienza con un trozo de Where Are Ü Now y seguidamente presenta su nuevo tema What Do You Mean?. El cantante creó mucha expectativa con la canción realizando una cuenta atrás en instagram 30 días antes, y parece que ha cumplido con creces las expectativas.

4:02 Cuando se cumple una hora del comienzo de la gala aparece en el escenario el artista más esperado de la noche, Justin Bieber.

3:57 Así recibía Taylor Swift su premio por Bad Blood.​

3:55 Iggy Azalea se une a Demi Lovato, aclamadas por todo el público.

3:52 En el centro de Los Angeles, en el Downtown Stage aparece Demi Lovato presentando Cool For The Summer.

3:46 A la vuelta del descanso Justin Bieber reaparecerá en un escenario tras dos años y medio alejado de la música.

3:44 Taylor Swift se lleva a casa el premio a Mejor Video Femenino por Bad Blood.

3:42 Con un modelito muy trasparente Miley hace subir a Nick Jonas y Big Sean al escenario para presentar el premio a Mejor Video Femenino.

3:35 Segundo descanso en los VMAs 2015.

3:34 Miley recuerda que el premio al Artista Prometedor todavía puede votarse desde Estados Unidos.

3:33 Nicki Minaj hace un llamamiento a las mujeres para que "no dependan de ningún chico"

3:31 Rebel Wilson se sube al escanario para presentar el Mejor Video Hip Hop, que es para Nicki Minaj por Anaconda.

3:26 La tercera actuación de la noche viene de la mano de The Weeknd que ha elegido Can't Feel My Face para animar la noche.

3:24 Jared Leto aparece en el escenario para presentar la actuación de The Weeknd.

3:19 The Weeknd estará en 6 minutos en el escenario de los VMAs.

3:17 El Mejor Video Masculino es para... Mark Ronson ft. Bruno Mars por Uptown Funk.

3:15 Britney Spears presenta el primer premio en la gala de la noche, Mejor Video Masculino.

3:11 Miley Cyrus aparece en el escenario de los VMA, argumentando que "ha hecho de todo en el escenario de los VMAs" y que "le han hecho presentar para que no actue de nuevo"

3:04 La gala ha comenzado muy fuerte y tras su actuación Nicki presenta a Macklemore y Ryan Lewis quienes se pasean por el centro de Los Angeles.

3:02 Además, Taylor Swift aparece junto con Nicki para The Night Is Still Young, poniendo al público eufórico. Ambas tuvieron un altercado en twitter hace unas semanas y ahora parecen mostrar al público que no ocurre nada entre ellas.

3:00 Nicki Minaj abre la gala a lo grande, presentando su tema Trini Dem Girls.

3:00 ¡Comienzan los VMA!

2:57 Los VMA 2015 estan a punto de comenzar.

2:55 Taylor Swift recibe el premio a Mejor Video Pop y presenta en directo su nuevo video Wildest Dreams.

2:54 Bruno Mars ya se encuentra cerca de la alfombra roja. Hoy esta nominado en 5 candidaturas.

2:49 Otros artistas como Shawn Mendes o Britney Spears ya han pasado por la alfombra.

2:46 Nick Jonas presenta en directo su nuevo tema Levels, haciendo vibrar la alfombra roja.

2:45 El artista más esperado de estos VMA acaba de llegar, Justin Bieber, que hoy presentará por primera vez en directo su nuevo tema What Do You Mean?

2:40 El premio a Mejor Video Pop es para TAYLOR SWIFT por Blank Space.

2:38 Kanye Wast, que hoy recibirá el Michael Jackson Video Vanguard Award, acaba de llegar junto a su mujer Kim Kardashian.

Ver Gala MTV Video Music Awards 2015

2:36 ¡En menos de media hora comienzan los VMA 2015!

2:35 Hace ya una hora veíamos entrar a la gran nominada de esta noche, Taylor Swift

2:33 Rita Ora posa para las cámaras con un impresionate vestido negro

2:30 Miley Cyrus cuenta a MTV que presentar los VMA "es un sueño hecho realidad"

2:28 Nick Jonas, nominado a Mejor Video Masculino, acaba de llegar. El cantante actuará en unos minutos en el pre-show y además dentro de poco sacará nuevo video del cual nos presentan un adelanto

2:27 La prometedora banda Fifth Harmony acaba de llegar

2:23 Nicki Minaj, nominada hoy a 3 candidaturas, entre las que se encuentra Mejor Vídeo Femenino, acaba de llegar

2:22 El Mejor Video Rock es para FALL OUT BOY

2:21 El diseñador Jeremy Scott presenta el Mejor Video Rock desde la alfombra roja

2:18 Otro de los artostas que actuará en la gala acaba de presentarse en la alfombra roja, Pharrell Williams

2:17 ¿Echamos un vistado al interior del Microsoft Theatre?

2:00 Miley Cyrus ya ha aparecido junto con toda su familia. La artista más polémica de estos VMA aparece con un look muy particular y llamativo, muy de su estilo

1:57 Demi Lovato acaba de aparecer. Ha desvelado que puede que tenga un invitado especial en su actuación de hoy, y que quizás sea un chico

1:35 Taylor Swift ya se pasea por la alfombra roja junto con su gran amiga Selena Gomez y parte del elenco de su video Bad Blood

1:30 ¡Comienza la alfombra roja!

Ariana Grande, Kendrick Lamar, Nicki Minaj, Nick Jonas, Rihanna o Maroon 5 son otros de los artistas a los que podremos ver recoger esta noche la estatuilla.

Junto con ella, ​Bruno Mars se ha colado en cinco categorías con Uptown Funk, destacando la de Vídeo del Año y Mejor Vídeo Pop.

Beyoncé, artista que el año pasado se llevó el Video Vanguard Awards a su trayectoria, se alza este año con 5 nominaciones gracias a 7/11: Vídeo del Año, Mejor Vídeo Pop, Mejor Presentación Femenina, Mejor Edición y Mejor Coreografía.

Seguidamente encontramos a Ed Sheeran con seis candidaturas, destacando Video del Año, Mejor Video Maaculino o Mejor coreografía.

Muchos nombres destacan entre las nominaciones a las estatuillas pero sin duda Taylor Swift se lleva la palma con nueve, entre las que destacan la de Vídeo del Año, Mejor Colaboración, Mejor Vídeo Pop y Mejor Presentación Femenina.

Gala MTV Video Music Awards 2015

Muchas serán las actuaciones musicales de las que podremos disfrutar. The Weeknd, Macklemore & Ryan Lewis, Demi Lovato, Pharrell Williams, Tori Kelly, Twenty One Pilots y Nicki Minaj se subirán al escenario a hacer disfrutar a todos los asistentes y televidentes, pero sin duda una de las actuaciones más esperadas es la de Justin Bieber, quien ha regresado fuerte con su single What Do You Mean?

Minuto a minuto de la Gala MTV Video Music Awards 2015

Como anfitriona de la gala debutará la cantante Miley Cyrus, quien viene llena de polémica, debido a sus actuaciones en años anteriores o a la propia promo de la gala.

La gala tiene previsto su comienzo a las 21:00p.m. en Los Ángeles, lo que supone las 03:00a.m. en España. Una hora antes dará comienzo la alfombra roja. El evento será retransmitido por la MTV y en España podrá ser seguido a través de MTV España, disponible en algunas plataformas de pago, y en su defecto, por internet.

Grandes celebridades del mundo de la música se darán cita esta noche —madrugada en España— en el Microsoft Theatre de Los Ángeles.

¡Buenas noches a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión en directo de la gala de los MTV Video Music Awards 2015, los galardones otorgados cada año por el gran canal de televisión para destacar a los mejores videos musicales del año.