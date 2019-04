Entrevista. Alexandra Jiménez: "Paco León tiene un encanto personal que envuelve"

Alexandra Jiménez es una de las actrices más destacadas en estos momentos en la industria del cine de nuestro país. Muchos proyectos nuevos y otros que se encuentran en proceso le están haciendo llegar alto este año.

Este mismo viernes estrena Anacleto: agente secreto, junto a Quim Gutiérrez o Imanol Arias.

En esta ocasión la hemos visitado en el rodaje de la película que se encuentra grabando: KIKI, el amor se hace, una comedia de Paco León en la que veremos a otros actores de la talla de Natalia de Molina, Belén Cuesta, Luis Bermejo, Candela Peña o el propio Paco León.

El argumento de esta película se basa en "cinco divertidas historias de amor y curiosas filias sexuales coinciden en un calenturiento verano madrileño" y promete mucho.

Pregunta: ¿Cómo definiría a Paco León como director?

Alexandra: Qué difícil es definir, podría tirarme aquí hablando puff...sin ser concreta. El sin embargo si es concreto. Todavía no he tenido la oportunidad de trabajar mucho, por que toda mi parte no está rodada aún, a mi me corresponde la última semana de rodaje, pero estoy desando ponerme en sus manos, por que desde luego lo que he visto en sus anteriores películas y lo que he vivido junto a el pero como actor, viendo que tiene una opinión muy clara y determinada la dirección, estoy deseando trabajar con el.

P: ¿Y qué tal será pasar de compañeros a actriz-director?

A: Pues me imagino que no dejas de ser compañero por eso, es más, si no dejas de ser compañero es una bendición. No deja de ser un actor y creo que los actores cuando se ponen a dirigir no pierden de vista desde donde está trabajando el actor y probablemente qué es lo que necesiten o qué no necesiten. Sí suelen tener esa facilidad para comprender.

P: ¿Qué pasó por su cabeza cuando le proponen hacer esta película bajo el nombre de Paco León?

A: Tenia muy claro que “lo que necesites y tu queras y cuando tu me digas”, por que además veníamos de trabajar juntos en Embarazados y pues recoges esa información con toda la ilusión y las ganas sobre todo... y el agradecimiento de que quiera que formes parte de la experiencia.

P: ¿Qué tiene Paco León desde su punto de vista?

A: Yo le veo una inteligencia, una arrojo, una confianza en el mismo y una capacidad de trabajo enormes y además a eso le acompaña un encanto personal o carisma o como le queramos llamar que es verdad que envuelve y hace que todos queramos estar cerca

P: Resúmanos un poco a su personaje

A: Mi personaje se llama Sandra, es una chica que es intérprete de lengua de signos y trabaja traduciendo llamadas de personas sordas a diferentes empresas que la persona demanda a través de la llamada. Y bueno, ella tiene una filia concreta que es la Elifilia -no tiene nada que ver con lo que os acabo de contar, pero bueno- que es la obsesión por determinados tejidos.

P: ¿Cómo se ha preparado a ese personaje? Sobre todo por lo del lenguaje de signos

A: Pues estoy en ello. Nos está ayudando una interprete de lengua de signos profesional y nos está ayudando a preparar sobre todo una secuencia larga que tenemos donde yo tengo que traducir una llamada que es muy divertida y bastante complicada de hacer, y también mi compañero que interpreta a una persona sorda y estamos los dos ahí trabajando junto a ella.

P: ¿Qué podemos esperar de la película?

A: Lo que se puede esperar es una comedia que quita prejuicios sobre un foco que de repente podríamos muchas veces recibir como algo oscuro o sórdido y lo transforma en características personales que podríamos tener cualquiera, y que rescatándolas del subconsciente y subiéndolas al consciente, e incluso verbalizándolas o practicándolas, se convierten en algo que simplemente te caracteriza como persona y que no es ni bueno ni malo, pero tú a través de eso te expresas sexualmente en tus relaciones amorosas. Entonces, creo que es muy bonita; es divertida, pero sobre todo rescata algo colocándolo en el lugar que creo que le corresponde, porque todos tendemos enseguida a juzgar todo lo que desconocemos o lo que no queremos admitir que podemos tener.

P: Entonces ¿tiene un toque social hacia la integración de esas personas que tienen ciertas filias?

A: Sí, yo creo que lo que hace la película es colocar todas estas historias y llevarlas a la normalidad, a algo cotidiano que podría pasarle a cualquiera; porque de hecho creo que puede pasarle a cualquiera.

P: ¿Podríamos entonces decir que es una película en la que se habla más del interior que de la imagen?

A: Sí, exactamente. Probablemente lo que tu vayas a conocer sobre los personajes, lejos de ser la imagen que a priori vas a conocer, es algo más intimo y que aparentemente cuesta mucho de aceptar por uno mismo.

P: Este año hemos descubierto una faceta nueva suya en el club de la comedia, ¿qué tal la experiencia?

A: Pues... bien, la experiencia muy positiva. Creo que siempre cuando te enfrentas a un trabajo que requiere tanto esfuerzo, siempre es positivo.

P: ¿Cómo suele preparar los personajes? ¿Tiene alguna forma en concreto?

A: Depende. Cada película o cada personaje te pide cosas diferentes. A veces me da por buscar referencias de otras películas o actrices, que de pronto recuerdo momentos en los que puedo fijarme, y otros trabajos que son muy diferentes, como esto, que con lo del lenguaje de signos la preparación no tiene nada que ver. Encima, Paco no pretende que preparemos nada cerrado, el lo que quiere es que esté vivo y que nosotros mismos nos sorprendamos. Yo creo que lo que está buscando es mucha sorpresa en la misma acción y eso no te permite prepararlo como lo harías para otra película.

P: ¿Y qué cree que le va a traer a la gente de tu personaje?

A: Pues probablemente, que se siente constantemente fuera de lugar. A parte de que ella tiene un problema, y es que no oye bien, no es sorda pero tiene muchos problemas, y esto muchas veces aísla bastante. Entonces para ella es entre algo que la calma cuando quiere protegerse y al mismo tiempo es algo que la incomunica muchas veces con el exterior. Al mismo tiempo creo que lo que te puede acercar como espectador son estas cosas, por que creo que todos en algún momento nos sentimos completamente fuera de lugar.

P: A parte de KIKI, ¿qué otros proyectos tiene en marcha?

A: De momento estoy promocionado Anacleto, que se estrena el 4, y luego Los miércoles no existen, que se estrena en Octubre, también estrenaré junto a Paco León “Embarazados”, en Enero, y luego está otra de Vicente Villanueva que se llama Móstoles no es lo que parece o la importancia de llamarse Encarna.

P: Este año ha tenido mucho trabajo. Ha hecho mucho cine y además ha hecho hasta radio...

A: Sí, El joven Frankenstein, que nunca lo había hecho, por ejemplo. Fue muy bonito. También el doblaje de Los Minions, que tampoco lo había hecho... sí es verdad que he tenido oportunidades nuevas.

P: Entonces, ¿es de decir “allá voy” con las nuevas experiencias?

A: Sí, sí procuro. Eso no quiere decir que no sienta muchísimo miedo, pero si que procuro vences eso y lanzarme, sobre todo por que sino sería muy aburrido todo.

P: ¿Y hay algo a lo que le tenga ganas que no hayas hecho todavía?

A: Mmm... dirigir.

P: ¿Y tiene ya alguna idea o algo que te ronde la mente?

A: No (entre risas), no tengo ni idea la verdad.

P: Bueno, profesionalmente está en un año imparable ¿personalmente en que momento se encuentra?

A: Pues en un momento muy bonito. Estoy feliz, disfrutando de mi familia, de mi entorno y muy muy bien.