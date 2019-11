Las últimas ganadoras del Oscar, en papeles LGBT

Que la cultura LGBT vive un momento dorado en lo que a su proyección cinematográfica se refiere está fuera de toda duda. Diez años después de la nominación al Oscar a la Mejor Película de Brokeback Mountain (la historia de amor protagonizada por Heath Ledger y Jake Gyllenhaal), Hollywood apuesta por nuevas temáticas, perspectivas distintas, diversidad en la tipología de los personajes y nuevos enfoques a la hora de contar historias de amor.

Películas como Love Is Strange, The Imitation Game, La Vie d'Adèle, Pride, Girlhood, Behind The Candelabra, Mi Nombre es Harvey Milk, Laurence Anyways, The Kids Are All Right, L'Inconnu Du Lac o Weekend forman parte del cine más destacado de tiempos recientes, con éxito de público y crítica, y han conseguido dar visibilidad a la comunidad LGBT.

En los últimos días se han publicado avances de dos nuevas películas protagonizadas por personajes LGBT, Freeheld y Carol. Y al frente de ambos proyectos se encuentran nada más y nada menos que las dos últimas ganadoras del Oscar a la Mejor Actriz, Julianne Moore y Cate Blanchett. Que dos de las actrices más consideradas en el cine norteamericano contemporáneo se decidan a participar en este tipo de proyectos habla mucho de la buena salud actual de la comunidad LGBT en Hollywood.

Blanchett protagoniza Carol, la nueva película de Todd Haynes. Basada en la novela de Patricia Highsmith, narra la historia de amor entre Therese (Rooney Mara), una joven y soñadora dependienta, y Carol (Blanchett), una mujer sofisticada, en el Nueva York de los años cincuenta. El affaire entre ambas amenazará la relación de Carol con su marido y hará peligrar la custodia de su hijo.

El reparto cuenta además con actores muy conocidos como Kyle Chandler o Sarah Paulson. La película se estrenó en el pasado Festival de Cannes, con una acogida extraordinaria y apunta fuerte de cara a la temporada de premios. Carol llegará a las salas estadounidenses el 20 de noviembre, y se desconoce aún la fecha de su estreno en España.

En Freeheld, Julianne Moore se mete en el papel de la teniente Laurel, que conoce a la joven Stacie, a quien da vida Ellen Page, y comienza una relación con ella. Con el paso de los años, Laurel es diagnosticada de cáncer terminal, y pretende que su pareja sea beneficiaria de su pensión tras su fallecimiento, para lo que tendrá que enfrentarse en una dura batalla judicial a las leyes norteamericanas. La película llega apenas unos meses después de la legalización del matrimonio homosexual en los Estados Unidos.

La historia se basa en el cortometraje homónimo, ganador del Oscar en 2007 al Mejor Corto Documental, inspirado por la historia real de la teniente Laurel Hester. El guión ha sido adaptado por Ron Nyswaner, guionista de otra cinta LGBT de referencia, Philadelphia. Dirigida por Peter Sollett, el filme cuenta además con Michael Shannon, Steve Carrell, Josh Charles y Luke Grimes. Freeheld se proyectará en el Festival de Toronto y se estrena el próximo 2 de octubre en Estados Unidos, pero no llegará a los cines españoles hasta enero de 2016.

Moore y Blanchett no son las únicas intérpretes reconocidas por la Academia de Cine norteamericano en apostar por papeles LGBT. Hace escasos días, antes de su estreno en la 72ª edición del Festival de Venecia, se publicó el primer tráiler de La Chica Danesa, en la que el ganador del Oscar al Mejor Actor Eddie Redmayne se mete en la piel de la primera persona reconocida públicamente en someterse a una operación quirúrgica de cambio de sexo. Pendientes de estreno están también filmes como About Ray, Stonewall o I Am Michael.