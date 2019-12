Premios Emmy 2015: predicciones

Llegamos a la 67º gala de los Premios Emmy con las espadas en todo lo alto, los seriefilos del mundo entero mirarán con atención al Nokia Theatre de la ciudad de Los Ángeles. La celebración más importante de la televisión estadounidense presentada por el cómico Andy Samberg acogerá a lo mejor de la parrilla americana. Todos ellos pugnarán por la tan ansiada estatutilla. Una gala marcada por las sonadas ausencias de éxitos como The Affaire o The Americans, series que ya triunfaron en los pasados Globos de Oros pero que ahora se quedan sin ninguna nominación. La que parte con más nominaciones es la ficción de la HBO Juego de tronos pero todo parece indicar ques esta será la gala de la popular Mad Men.

Mejor serie Drama

Juego de tronos

OrangeIs the New Black

Downton Abbey

Homeland

Better Call Saul

House of Cards

Mad Men

Todas las apuestas nos dicen que la más cercana del más codiciado emmy de la noche será la serie de Matthew Weiner en la que es su última temporada. Sabemos que a los académicos les gusta premiar las series en su retiro. Mad Men fue la reina de la telvisión durante años hasta que fue desbancada por Homeland y la poderosa Breaking Bad. La sorpresa de la noche la podría darla Games of Thrones, la popularísima ficción de la HBO nunca ha conseguido el premio máximo de las series estadounidenses.

Mejor actor principal en serie Drama

Jon Hamm (Mad Men)

Kevin Spacey (House of Cards)

Bob Odenkirk (Better Call Saul)

Jeff Daniels (The Newsroom)

Kyle Chandler (Bloodline)

Liev Schrieber (Ray Donovan)

Jon Hamm debería llevarse por fin su ansiado Emmy, el protagonista de Mad Men ha estado nominado en multitud de ocasiones y sería una gran injusticia que este actor se fuera de vacío después de interpretar durante años a Donlad Draper. Pero el publicista más famoso de la televisión no debería confiarse ya que la Academia ya dejó al legendario James Gandolfini sin su Emmy en la última temporada de Los Soprano. Por lo que las opciones de otro histórico sin ninguna estatuilla podrían cobrar auge como es el caso de Kevin Spacey o incluso el novato en la categoría Bob Odenkirk.

Mejor actriz protagonista en serie Drama

Claire Danes (Homeland)

Viola Davis Cómo defender a un asesino)

Taraji P. Henson (Empire)

Tatiana Maslany (Orphan Black)

Elisabeth Moss (Mad Men)

Robin Wright (House of Cards)

Es muy probable que la noche del domingo una mujer afroamericana suba a recoger por primera vez un Emmy a la mejor actriz en serie drama y todos sabemos que esos acontecimientos gustan mucho a los académicos. Viola Davis y su papel de abogada sin escrúpulos cuenta con todas las posibilidades de erigirse como la reina de la televisión estadounidense. Aunque a más de uno le gustaría que por fin se reconociera el trabajo de Elisabeth Moss que aún no tiene el premio. La que puede dar la sorpresa es la excelentísima primera dama de los EEUU Robin Wrigth que se ha erigido como lo mejor de la serie en las dos última temporadas de House of Cards.

Mejor actor de reparto en serie Drama

Jonathan Banks (Better Call Saul)

Ben Mendelsohn (Bloodline)

Jim Carter (Downton Abbey)

Peter Dinklage (Juego de tronos)

Alan Cumming (The Good Wife)

Michael Kelly (House of Cards)

Todas las encuentas dicen que ganará el matón más famoso de Better Call Saul que ya dio vida a Mike en Breaking Bad por el que la Academia le merece cierto reconocimiento. Por otro lado están el ya premiado Peter Dinklage, el hecho de que ya fuera premiado le quita muchas posibilidades y Michael Kelly que firma su mejor temporada en House of Cards.

Mejor actriz de reparto en serie Drama

Joanne Froggatt (Downton Abbey)

Lena Headey (Juego de tronos)

Emilia Clarke (Juego de tronos)

Christine Baranski (The Good Wife)

Christina Hendricks (Mad Men)

Uzo Aduba Orange Is the New Black)

En esta categoría la cosa está en entre la reina más odiada de Games of Thrones Lena Headey y Chirstina Hendricks. Ambas actrices compiten por su primer Emmy aunque la segunda lo hace en su última oportunidad de conseguirlo. Como pasa con todo el elenco de Mad Men, sería una pena que esta esta actriz se fuera de vacío.

Mejor serie Comedia

Louie

Modern Family

Parks and Recreation

Silicon Valley

Transparent

Unbreakable Kimmy Schmidt

Veep

Algo está cambiando en la comedia estadounidense, con la célebre Big Bang Theory fuera de combate, una de esas cosas que hacen los académicos y nadie se explica, y Modern Family en un claro bajón creativo, las nuevas propuestas cobran importancia. Los académicos tendran en cuenta estas nuevas series y la que suena con más fuerza parece ser Transparent. Los académicos valoran mucho los temas transgénero por lo que la serie de Jill Soloway tiene muchas posibilidades de llevarse el premio final. Por otro lado la oscura Silicon Valley ha irrumpido con fuerza en la parrilla americana y podría dar la sorpresa.

Mejor actor serie Comedia

Anthony Anderson (Black-ish)

Louis C.K. (Louie)

Don Cheadle (House of Lies)

Will Forte (The Last Man on Earth)

Matt LeBlanc (Episodes)

William H. Macy (Shameless)

Jeffrey Tambor (Transparent)

Seguramente la categoría más clara de todas los comentadas, Jefrey Tambor da vida a un hombre maduro que decide cambiarse de sexo en medio de una turbulenta vida familiar. Tambor se deja la piel en su papel más meritorio. Pocas dudas en esta categoría.

Mejor actriz serie Comedia

Julia Louis-Dreyfus (Veep)

Edie Falco (Nurse Jackie)

Lisa Kudrow (The Comeback)

Amy Poehler (Parks & Recreation)

Amy Schumer (Inside Amy Schumer)

Lily Tomlin (Grace & Frankie)

La que antiguamente participara en la mítica Seinfiel, Julia Louis-Dreyfus cuenta con el apoyo de la Academia para llevarse el ansiado galardón. La vicepresidenta borda su papel en Veep. Otras posibles candidatas podrían ser Amy Schumer que se está convirtiendo en la chica de moda de Hollywood. La que parece que se irá de vacío es Amy Poehler ya que la serie ha firmado su última temporada.

Mejor actor reparto serie Comedia

Andre Braugher (Brooklyn Nine-Nine)

Adam Driver (Girls)

Keegan-Michael Key (Key and Peele)

Ty Burrell (Modern Family)

Tituss Burgess (Unbreakable Kimmy Schmidt)

Tony Hale (Veep)

Todo lo que no sea ver a Ty Burrel no recoger su premio sería una sopresa, en la que parece ser la gala en la que la Academia deja de lado a la todopoderosa Modern Family otros candidatos aparecen con fuerza. Es el caso de Tony Hale que borda su papel en Veep que ya ganó el premio en 2013. Otras opción sería darle el premio por primera vez a Tituss Burgess por su papel en Unbreakable Kimmy Schmidt.

Mejor actriz de reparto en serie Comedia

Niecy Nash (Getting On)

Mayim Bialik (The Big Bang Theory)

Julie Bowen (Modern Family)

Allison Janney (Mom)

Kate McKinnon (Saturday Night Live)

Anna Chlumsky (Veep)

Gaby Hoffmann (Transparent)

Jane Krakowski (Unbreakable Kimmy Schmidt)

Allison Janney es la favorita en esta categoría después de su impresionante papel en Mom por el que ya ganó el galardón el año pasado. Pocas opciones para el resto de las participantes en la que se incluyen a Kate Mckinnon, sin ella Saturday Night Live no sería lo mismo.

Mejor Miniserie TV

American Crime

American Horror Story: Freak Show

The Honorable Woman

Olive Kitteridge

Wolf Hall

Sin la grandiosa Fargo y con cambio en el reglamento incluido, este año parece ser el de American Crime. La nueva serie de la ABC se ha convertido en una de las revelaciones de la parrilla estadounidense. La que también cuenta con el apoyo de la crítica es Olive Kitteridge rodada en solo cuatro episodios cuenta la historia de una profesora de matemáticas de un pequeño pueblo de Maine.