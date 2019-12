Entrevista. Abel Ramos: "El que nace DJ, muere DJ"

Cuando tu vida se asemeja a la de personalidades como Hardwell o Dimitri Vegas los tiempos de descanso son un lujo casi ficticio. Esto es lo que le pasa a Abel Ramos, un madrileño que con tan solo 15 años ya había conseguido su primera residencia como DJ. Lejos de conformarse con ello, Abel se metió de lleno en el mundo de la producción y dio sus primeros pasos en el extranjero arropado por grandes sellos y padrinos de lujo como Guetta. Su impecable carrera profesional lo ha colocado como uno de los DJs y productores más importantes en España y exitosos fuera de nuestro país. El adiós a este mundo es algo impensable a día de hoy para él, y es que Abel todavía tiene mucho que decir.

Pregunta: A la hora de pinchar nos encontramos desde DJs que prefieren dejarse llevar por la improvisación hasta aquellos que lo llevan todo preparado. ¿Qué prefiere Abel Ramos?

Respuesta: Siempre improvisar. Me parece más emocionante. De esta forma, cada set es una aventura.

P: ¿Cuál es el lugar más extraño en el que ha llegado a pinchar?

R: En una iglesia convertida en club. Fue en Australia hace unos años.

P: ¿Son muy distintos los públicos de unos países a los de otros? ¿Demandan el mismo tipo de música?

R: Ahora se demanda el mismo tipo de música. Antes no era así, pero la música cada vez es mas global y cada vez es mas fácil acceder a ella, por lo que el público de cualquier país del mundo conoce todos los temas del momento. Sí es verdad que cambia un poco la pasión y la forma de bailar.

P: Grandes del panorama de la electrónica como Axwell o David Guetta ya se han fijado en usted. Si tuviera que elegir a algún artista con el que ha colaborado a lo largo de tu carrera, ¿cuál sería?

R: Me gustó mucho poder remezclar a David. Fue todo un reto y una gran experiencia. No todos los días tienes la oportunidad de remezclar a un top y no solo una vez, sino dos.

P: ¿Y si tuviera carta blanca para elegir al DJ con el que quisiera colaborar?

R: Sin duda, Axwell. Me encanta su manera de producir y de ver la música. Creo que es el artista más completo de la electrónica. El Beethoven de nuestro tiempo.

P: El verano está siendo movidito: mucho viaje, horas de avión, y muchas sesiones. ¿Diríamos que los DJs hacen su agosto precisamente en agosto, o durante otras épocas también tienen mucho trabajo?

R: Creo que durante todo el año es agosto, sobre todo para los DJs que se mueven a nivel internacional. Cuando termina el verano europeo empieza el americano, así que es un no parar.

P: Puede que con el tiempo le veamos solo como productor, más alejado de la faceta pura del DJ o, ¿el que nace DJ, muere DJ?

R: El que nace DJ, muere DJ.

P: Últimamente algunos compañeros de profesión se han lanzado a prestar su voz a sus propias composiciones. ¿Se atrevería a hacer algo así?

R: No, soy muy mal cantante. Cada uno tiene que saber cuales son sus habilidades y cantar no es la mía.

P: Es bastante activo en sus redes sociales y muchas veces muestra como avanza su trabajo. ¿Tiene Abel Ramos alguna sorpresilla que veremos antes de que acabe el año?

R: Sí, tengo una sorpresa que creo que a la gente le va a gustar mucho. En el mes de octubre lanzamos una nueva imagen. Hay muchos cambios por venir.

P: Supo desde bastante joven que quería dedicarse a esto y el camino hasta aquí no ha sido precisamente de rosas. ¿Nunca pensó que las posibilidades de hacerse un hueco en España en este mundo eran casi inexistentes?

R: Cuando comencé en esto, el ser DJ no era un trabajo ni bien visto, ni reconocido. Todo fue surgiendo de una forma natural, no hubo nada meditado, por lo que nunca pensé en si había o no posibilidades. He tenido la suerte de poder hacer siempre lo que me gusta. La verdad es que nunca imaginé a lo que llegaría esta profesión.

P: ¿Se le pasó por la cabeza en alguna ocasión tirar la toalla?

R: No, nunca. Ha habido mejores y peores etapas. Pero en 25 años que llevo dedicándome a esto, es normal. Ha habido muchos ciclos, pero siempre he seguido ahí.

P: A veces puede que los padres vean este mundo como algo abstracto y complicado, un entorno peligroso que se mueve mucho en la noche. ¿Tuvo respaldo por parte de su familia?

R: Mi madre fue la que me ayudó a iniciarme en esto. En este sentido he sido y sigo siendo muy afortunado por tener a mi familia siempre apoyando. Si no hubiera sido por ella, no estaría donde estoy.

P: A día de hoy, ¿cuál es la meta, el sueño que como DJ desea alcanzar?

R: Seguir disfrutando de lo que hago como el primer día, esa es mi mayor meta. El resto son cosas que llegan con el trabajo.

P: Creo que ya es tiempo de hablar de Tomorrowland. Poco a poco hemos ido teniendo presencia española en esta importante fecha para la electrónica y su momento ha llegado en este 2015. ¿Podría resumirnos cómo vivió la experiencia?

R: Como un chaval de 15 años en su primera cita. Lo pasé increíble y con muchos nervios. Todo lo que rodea a Tomorrowland es un espectáculo que recomiendo a todo el mundo.

P: Aunque siempre se habla de que hay mucho talento nacional, parece que en la música electrónica todo nos lleva a pensar en personalidades suecas, holandesas… ¿Cómo es dar el salto a este circuito internacional?

R: Difícil. Es muy complicado entrar. Ellos tienen una educación musical muy grande y conocen la electrónica prácticamente desde niños. Yo lo resumo así: en España de pequeños jugamos a la pelota y ellos juegan a hacer música con el ordenador.

P: Junto con este talento nacional que se está dando a conocer nos encontramos con una nueva especie de “DJs” que se ganan la vida de bolo en bolo con una calidad prefabricada que hace daño a los verdaderos profesionales del sector. ¿Qué opinión le merecen?

R: Esto no es culpa de ellos. Si esta gente existe, es porque hay una demanda, bien sea por parte del promotor o por parte del público. Quizá si los promotores fuesen más exigentes con lo que contratan y el público con lo que consume, todo esto no estaría pasando. No puedes culpar a nadie de querer ganarse la vida.

P: Supongo que el estudio es como el gimnasio de los DJs. ¿Cuántas horas puede llegar a echarse preparando sus trabajos?

R: Yo todos los días paso en torno a 6 horas. Pueden parecen muchas, pero conozco gente que se pasa 12 y alguna más.

P: El future house o el deep house están ganando a día de hoy muchos seguidores gracias a DJs como Heldens o Kygo. ¿Qué le parece esta nueva tendencia?

R: Me gusta. Creo que es bueno que la música se suavice. Venimos de un tiempo muy duro y creo que ahora toca bajar el ritmo.

P: Hace poco que conocíamos su tema I Owe U junto a Felix Leiter que ha tenido muy buena aceptación entre el público. ¿Por qué estilos vamos a poder seguir a Abel Ramos en un futuro?

R: Lo que salga en cada momento. No me gusta ponerme límites musicales en cuanto a la producción. Me gusta más ponerme delante del ordenador y dejar que la cosa evolucione y ver a dónde me lleva. Esto es lo que realmente me gusta hacer en el estudio.