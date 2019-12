'Juego de Tronos' y 'Olive Kitteridge' triunfan en la noche de Jon Hamm

El Nokia Theatre se preparaba para recibir a los mejores proyectos de la temporada 2014-2015, bajo un manto de preocupación ante la ya conocida poca diversidad que se premia en la fiesta de la televisión. Series como Modern Family o actrices como Julia Louis Dreyfus, arrasan año tras año con cada estatuilla a la que optan. Sin embargo, la ceremonia presentada por un distendido Adam Samberg fue una sorpresa tras otra, aunque no precisamente porque las ganadoras no lo mereciesen.

Juego de Tronos fue la gran triunfadora de la noche, consiguiendo el Emmy a la mejor serie dramática y acompañándose de otros 11 galardones que pusieron un récord histórico en las vitrinas de la fiesta de la televisión. En la categoría de comedia, Veep consiguió derrocar el reino de Modern Family, con una Julia Louis Dreyfus que repitió, por cuarta vez consecutiva, como mejor actriz de comedia. Otra de las producciones de HBO, Olive Kitteridge, arrasó en todas las categorías de Miniserie en las que competía, incluyendo a sus dos protagonistas principales; Frances McDormand y Richard Jenkins.

La gala presentada por Adam Samberg tuvo sus momentos de humor Saturday Night Live algo recargados a causa de unos sketches que, aunque abusaron del humor interno de la industria, funcionaron como siempre. Primero Olive Kitteridge, después Veep y, por el camino, Juego de Tronos, hasta que llegó uno de los momentos más esperados y emotivos (aunque no por su discurso) de la ceremonia. Tras siete temporadas y dieciséis nominaciones, Jon Hamm consiguió el ansiado galardón a mejor actor dramático.

Viola Davis entró en la historia por su papel en la serie de la cadena ABC, How To Get Away With Murder, convirtiéndose en la primera mujer negra que levanta un Emmy en la categoría de mejor actriz dramática. Emocionada, Davis sí concluyó con un discurso de los que dejan huella, instando a la industria a un mayor número de papeles con los que las mujeres negras tengan las mismas oportunidades que el resto.

Veep acabó con el reinado insultante de Modern Family que, de haber repetido estatuilla, se hubiera convertido en la comedia más galardonada de la historia de la televisión estadounidense. La serie de HBO se alzó con cuatro Emmys. Tampoco hubo sorpresas en la elección de mejor actor de comedia; Jeffrey Tambor. El intérprete ha conseguido enamorar a la crítica, tras sus numerosos papeles con personajes secundarios. Transparent le ha elevado por encima del resto.

En cuanto a los actores de reparto, Peter Dinklage puso la guinda al pastel de Juego de Tronos, repitiendo por segunda vez en el premio. Uzo Aduba se alzó con el de mejor actriz de reparto en drama, gracias a su papel en Orange Is The New Black. Allison Janney y Tony Hale hicieron lo propio en las categorías de mejores actriz y actor de reparto en comedia.

La 67ª edición de los Oscars de la Televisión llevó en volandas a HBO, hizo justicia con el sempiterno Jon Hamm e historia con Viola Davis. Sin sorpresas de renombre, la industria terminó su particular ceremonia despidiendo al programa del humorista Jon Stewart, The Daily Show, que dejó de emitirse hace unos meses, tras 15 años en antena, engalándole con el premio al mejor programa de variedades, así como los de mejor dirección y mejor guión, en la misma categoría.

A continuación, les dejamos con la lista de premiados:

- Mejor serie dramática: Game Of Thrones.

- Mejor serie de comedia: Veep.

- Mejor Miniserie: Olive Kitteridge.

- Mejor película para TV: Bessie.

- Mejor actor de serie dramática: Jon Hamm, por Mad Men.

- Mejor actriz de serie dramática: Viola Davis, por How To Get Away With Murder.

- Mejor actor de reparto de serie dramática: Peter Dinklage, por Game Of Thrones.

- Mejor actriz de reparto en serie dramática: Uzo Aduba, por Orange Is The New Black.

- Mejor actor en serie de comedia: Jeffrey Tambor, por Transparent.

- Mejor actriz en serie de comedia: Julia Louis-Dreyfus, por Veep.

- Mejor actor de reparto en serie de comedia: Tony Hale, por Veep.

- Mejor actriz de reparto en serie de comedia: Allison Janney, por Mom.

- Mejor actor en miniserie o película hecha para TV: Richard Jenkins, por Olive Kitteridge.

- Mejor actriz en una miniserie o película hecha para TV: Frances McDormand, por Olive Kitteridge.

- Mejor actor de reparto en una miniserie o película hecha para TV: Bill Murray, por Olive Kitteridge.

- Mejor actriz de reparto en una miniserie o película hecha para TV: Regina King, por American Crime.