“Made in the AM” es el nuevo álbum de One Direction

Parece ser que la boyband británica ha decidido que todo lo que tenga que ver con su quinto trabajo vaya a ir saliendo sin previo aviso. Desde que su primer single, “Drag me down”, saliera de la nada dejando sorprendidas a todas sus fans a finales de julio estábamos a la espera del anuncio del lanzamiento del nuevo disco. Hoy, a través de las redes sociales, One Direction ha informado que el título de su nuevo trabajo será “Made in the AM” (que se puede traducir por: “hecho en la mañana”). El disco saldrá a la venta el día 13 de noviembre pero a partir de hoy ya está disponible el pre-order a través de la plataforma iTunes.

Con la reserva del álbum se puede descargar otra de las nuevas canciones que se titula “Infinity”, una de las baladas más románticas de los británicos. El estilo musical no podía estar más alejado del primer sencillo del disco. La canción fue escrita por John Ryan, Jamie Scott y Julian Bunetta, quienes también fueron los compositores de otro de los grandes éxitos del grupo como “Story of my life”. Para los que no compréis el álbum, “Infinity” también está disponible para escuchar en Spotify.

Es importante recordar que la banda anunció el pasado mes de agosto que tras terminar la promoción de su quinto trabajo se tomarán un año de descanso de One Direction para poder emprender algunos proyectos en solitario.

El primer sencillo del álbum, “Drag me down”, ha tenido un gran éxito internacional y ha llegado a ser número uno en las listas del Reino Unido. Los chicos no conseguían ser la cabeza de los charts británicos desde que lanzaron “One way or another”, que fue un single benéfico. Además, grabaron el videoclip de la canción en las instalaciones de la NASA, aquí os dejamos el video por si alguien no lo ha visto todavía: