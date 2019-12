San Sebastián (Día 8): 'Les Démons' sorprende en la noche de Emily Watson

La octava jornada de esta 63ª edición del Festival de San Sebastián tenía y tuvo una clara protagonista; Emily Watson. La célebre actriz, que podemos ver recientemente en filmes como Everest, recibió el premio Donostia de manos de José Luís Rebordinos. Un galardón a una carrera extensa y prestigiosa, del que gozan numerosos artistas cinematográficos, de la talla de Oliver Stone, Francis Ford Coppola o Lauren Bacall. Tras una ronda de preguntas sobre su satisfacción personal, Watson explicó su manera de encarar la vida y no dio pistas de sus próximos proyectos. "No tengo realmente un plan para mi carrera, es una vida como de gitano, te dejas llevar donde te lleve el viento. A mi edad, con hijos y familia, es un desafío. Siempre he intentado interpretar papeles que tienen cierta integridad. Unas veces tienes éxito y otras no", declaró.

En cuanto a la competición se refiere, Philippe Lesage, con Les Démons y Rufus Norris, con su musical London Road, presentaron sus credenciales en lo que sería la última jornada de nuevas proyecciones. La pieza de Lesage sorprendió a propios y extraños desde una frialdad y una inquietud desasosegantes, instalando una fábula de malestar notoriamente impactante. Mezcla de los demonios fantásticos y la endemoniada realidad, Lesage sumerge al espectador en una desorientación animada donde Félix, niño de 10 años, debe discernir entre lo real y lo artificioso. Una última sorpresa que puede dar que hablar en la decisión final por la Concha de Oro. Rufus Norris, adaptando su propio musical a la gran pantalla, ha generado una secesión en la opinión del respetable, recaudando numerosas críticas negativas por su pretensión y crudeza en un tema tan delicado como los asesinatos en serie de Ipswich, pero, a su vez, siendo enaltecida gracias a la audacia y compasión con la que trata la desgracia. Protagonizada por Olivia Colman, Anita Dobson y Tom Hardy, London Road es, sin duda, una de las obras más controvertidas del Festival.

Hans Christian Berger presentó After Eden en [email protected] [email protected], siendo la única proyección de la categoría. Catalogada como una película moralista, termina enterrando la ética en un aura de indiferencia. After Eden cuenta la historia de Eve y su mundo pornográfico, donde el poco convencionalismo colma a la pieza de una llamativa imagen contempóranea sobre cómo formar un auténtico yo en un mundo donde no tiene cabida. Siendo acogida con dureza por la crítica, la ópera prima de Berger está destinada a una valoración real póstuma. Una de esas películas que, después de años y críticas variopintas, adquiere su verdadero nivel.

En Horizontes Latinos tuvo lugar una de las mejores piezas del Festival. El Abrazo de la Serpiente, dirigida por Ciro Guerra, triunfó por encima de sus predecesoras, con una historia bella y fascinante, acerca del hombre, la naturaleza y la destrucción provocada por el colonialismo. Su fotografía en blanco y negro le aporta una nueva dimensión a esta aventura de histórica narración y glorioso final. Una de las imprescindibles en este Festival.

Zabaltegui acogió a Adama, pieza de animación dirigida por Simon Rouby que narra la historia de un niño de 12 años quien debe sobrevivir a la pobreza de su propia región y a la guerra librada en tribus cercanas, que amenazan con la integridad de sus compañeros de aldea. Un bonito relato sobre la situación que allí acontece, sin embargo, no consigue cautivar desde la lejanía con la que parece estar contada. Un bagaje que se mantiene en equilibrio gracias a la delicadeza aportada en su consecución.

Counting, de Jem Cohen y 327 Cuentos, dirigida por el argentino Andrés Di Tella, se vieron las caras con sendos documentales de recepciones críticas similares. El documental de Cohen se antoja demasiado esquemático como para resultar verosímil en su plenitud. A pesar de ello, goza de una bella y política narración sobre un experimento entre la música, las vivencias personales y la magia que las envuelve. Cine experimental en su grado más social. 327 Cuentos, documental sobre los escritos diarísticos de Ricardo Piglia, va a caballo entre la determinación real y el empañamiento ficticio. Emborrona la lectura social con una evolución en la que perdemos el hilo de lo que es cuento y lo que es la mente banal de Piglia. Algo superfluo como para conmover al espectador que está buscando una muestra de interés literario.

Por último, tuvieron lugar las proyecciones de la impactante y naturalista Black Mass (Scott Cooper), en Perlas, y la nueva pieza de Joaquín Oristrell, Hablar, protagonizada por Goya Toledo, Marta Etura y Antonio de la Torre, en la categoría Made in Spain.

Agenda 26/09: Clausura del Festival con la totalidad de los premiados en cada categoría y los últimos pases de Gure Sor Lekuaren Bila (Josu Martínez), 327 Cuadernos (Andrés Di Tella), La Novia (Paula Ortiz), After Eden (Hans Christian Berger), Granny's Dancing On The Table (Hanna Sköd) y Psiconautas, Los Niños Olvidados (Pedro Rivero y Alberto Vázquez).