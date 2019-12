'Fast & Furious' estrenará director en su octava entrega

Después de que se saltara la noticia de que James Wan no dirigiría la octava entrega, han sido muchos los nombres que han rondado la silla de dirección de la película, desde Adam Wingard (The Guest), Louis Leterrier (Ahora me ves’) o Will Eubank (La señal). Incluso se llegó a especular con la posibilidad de que fuera el propio Vin Diesel. Lo cierto es que Gary Gray era el gran favorito entre todos los nombres que sonaban para el puesto y finalmente las predicciones se han cumplido, tras serias negociaciones con Universal. F. Gary Gray dirigirá Fast & Furious 8, tomando así el relevo de James Wan.

Para aquellos que no conozcan al director neoyorkino: Gary Gray es un videoartista que debe gran parte de su éxito en el cine a Straight Outta Compton (drama sobre el hip hop, inédito en nuestro país). No es su única joya,ya fue el responsable detrás de las cámaras en películas como Un ciudadano ejemplar, Be Cool o Negociador. Sin duda Diesel y Universal han hecho una buena elección, por dos sencillas razones. La primera es que Gray ya había trabajado con Vin Diesel en una cinta de acción, Diablo, y la segunda es que ya tiene experiencia en dirigir persecuciones por las calles gracias a The Italian Job.

Esta será la primera entrega de una trilogía que promete poner el broche de oro a la saga con más velocidad de la historia de Hollywood. Algunos de los escasos adelantos que ya se han filtrado han creado aún más expectación. Volveremos a ver a Paul Walker gracias a la tecnología CGI, recurso ya empleado en 'la sorpresa final' de FF7. Además de Vin Diesel, también regresarán a la saga Dwayne Johnson, Ludacris y Tyrese Gibson. Los que fueron últimos fichajes, como Jason Statham y Kurt Russell, también volverán a la nueva entrega de la franquicia, que se estrenará en 2017.