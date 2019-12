Nuevo single de Olly Murs: "Kiss Me"

Después de un verano tranquilo centrándose en su tour y sin publicar música nueva, Olly Murs está de vuelta con un nuevo single sorpresa llamado “Kiss Me”.

El artista británico anunció hace un tiempo que no sacaría un disco nuevo para 2016 porque quería centrarse en su trabajo en el X Factor británico. Sin embargo, si realizaría una reedición de su último álbum de estudio, “Never Been Better”, que alcanzó el número 1 de las listas en Gran Bretaña. Con este nuevo single queda destapada la primera de las siete canciones nuevas que aparecerán en el relanzamiento que tendrá lugar el 20 de noviembre de 2015.

La canción “Kiss Me” es del estilo pop muy propio de Murs, que canta acerca de convencer a una chica para tener una cita con él porque es la última noche que se van a ver y hay que aprovecharla. “If this is the last night. Baby let's do this right, kiss me like you mean it”, canta el británico en su estribillo. El tema está disponible para comprar a través de iTunes o para escuchar en Spotify. Tras tan solo doce horas en el mercado, el single ya ha alcanzado el número once de las listas del Reino Unido.

La salida al mercado del sencillo también coincide con la publicación de su segundo libro llamado “Olly On The Road”, una autobiografía completada con cientos de imágenes exclusivas de su vida durante la última gira. En el libro el cantautor cuenta cómo se las arregla durante el tour, su preparación y como hacer frente a la presión. Pero no todo es sobre música, también habla de cómo es estar lejos de su familia y amigos y como lidia con los nervios.

Ahora no podemos esperar más a ver que nos tiene preparado Olly en las seis canciones nuevas que aún faltan por conocerse y que recordamos saldrán a la venta el dia 20 de noviembre.