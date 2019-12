Descubre a James Bay, la gran revelación de 2015

James Bay es la nueva sensación musical de este 2015 llegada desde Gran Bretaña. El cantautor de tan solo 25 años ha ganado este año el premio Critics Choice en los BRIT Awards, galardón que consiguieron artistas remarcados como Adele, Jessie J o Sam Smith, al principio de sus respectivas carreras musicales.

Influenciado desde sus inicios por grandes cantantes como Van Morrison, Fleetwood Mac’s o Ray LaMontagne, quien le enseñó a expresar sus mayores sentimientos, James Bay, acompañado de su guitarra, ha empezado una carrera musical que no ha hecho nada más que despegar. Este británico caracterizado por su largo pelo negro y el sombrero aún tiene mucho que decir en la escena musical.

Hitchin es la casa del Rhythms of the Worlds Festival y la ciudad natal de James Bay, donde descubrió a sus 15 años su pasión por la música y tocar la guitarra. Cuando cumplió los 18 tenía pensado estudiar Bellas Artes pero tomó una decisión de último minuto que le decantó hacia la música y se mudó a la ciudad costera de Brighton para estudiar en el Brighton Institute of Modern Music. “No podía dejar la guitarra y admitir que era tan solo un hobby, no podía justificarlo”, cuenta James en su página oficial. Durante sus años de estudios, James tocaba en los diferentes bares de la ciudad en las noches de micrófono abierto y así fue como atrajo la atención de la compañía de representantes Closer Artists, que le firmaron de inmediato. Al poco tiempo se mudó a Londres, a buscar suerte en la capital.

En 2013 tuvo lugar uno de esos momentos que cambian la vida de cualquier cantante, le ofrecieron la posibilidad de ser telonero de los Rolling Stones en el gigantesco concierto que dieron en Hyde Park ese mismo verano. En su primer viaje a América, alguien quedó tan impresionado de escuchar a Bay tocar en un pequeño pub que grabó un vídeo y lo subió a Youtube, esa persona sin siquiera saberlo cambiaría la vida del cantautor para siempre. El vídeo llamó la atención de Republic Records A&R y una semana después James tenía un contrato firmado con la discográfica. Ese mismo año publicó su primer EP, “The Dark of the Morning”. Su segundo extended play, “Let It Go”, salió a la venta en 2014.

En su debut álbum “Chaos and the Calm”, que se lanzó al mercado en marzo de este año, Bay consigue lo que todos los cantautores buscan cuando escriben, expresar sentimientos complicados y difíciles de describir a través de los versos. Pone su propia alma en sus canciones y crea letras y melodías conmovedoras, que acompañadas de su desgarradora voz convierten al disco en imprescindible de escuchar.

Tras el gran éxito internacional de su primer trabajo, Bay ha estado todo el verano tocando en diferentes festivales por todo el mundo y fue telonero en alguno de los conciertos de Taylor Swift en Europa. Este mes ha arrancado su primera gira como artista principal en el Reino Unido y hace unos días pudo cumplir uno de sus sueños, tocar junto a Ronnie Wood. Durante el concierto de Cambridge también sorprendió al público con otro artista invitado, cantó "Let It Go" con Ed Sheeran.

A continuación os dejamos los videoclips que ha sacado Bay hasta la fecha:

Hold Back The River

Let It Go

Scars