James Franco versiona de nuevo a William Faulkner

James Franco vuelve a estar de actualidad. O quizás es que nunca deja de estarlo. El polifacético artista versiona en su nueva película, The Sound And The Fury (El Ruido y la Furia), la novela homónima del ganador del Premio Nobel de Literatura William Faulkner, publicada en 1929.

The Sound And The Fury se estrena el próximo viernes en algunas salas estadounidenses y plataformas de vídeo bajo demanda (VOD) por medio de New Films International. La cinta se proyectó por primera vez en el Festival de Venecia 2014, dividiendo a la crítica, que valoró no obstante su audacia, hablando incluso de cierto paralelismo entre su estilo y el de Terrence Malick.

La obra se centra en la vida de la familia Compson, un clan aristocrático venido a menos en el Mississippi de los años 20, el Deep South. El libro disecciona la caída de la familia, su disolución y la pérdida de su reputación a través de cuatro partes con distintos narradores, cuatro testimonios de la decadencia de los Compson. Es considerada por los críticos como una de las grandes novelas de la literatura nortemericana.

Franco se dirige a sí mismo y a un reparto encabezado por Ahna O'Reilly, Seth Rogen, Danny McBride, Scott Haze, Joey King y Tim Blake Nelson.

Para equilibrar la balanza y luchar contra el carácter más comercial de muchos de sus proyectos interpretativos, James Franco apuesta por trabajos minoritarios, sesudos pero interesantes cuando se coloca tras las cámaras. La crítica coincide en alabar lo arriesgado de sus obras, su valentía a la hora de trasladar el complejo, árido y magnífico estilo de algunos escritores, como ya hizo previamente con Child Of God, de Cormac McCarthy o As I Lay Dying, también de Faulkner.

As I Lay Dying (Mientras Agonizo) se proyectó en la sección Un Certain Regard del Festival de Cannes en 2013. Basada en la novela del mismo nombre, narra la historia de la familia de Addie que, tras su muerte, se enfrentan a una verdadera odisea para cumplir el deseo de la fallecida de ser enterrada en su ciudad natal. La cinta fue recibida con disparidad de opiniones, entre algunos críticos que destacaron la habilidad de Franco a la hora de adaptar de forma fidedigna el complicado estilo del escritor, y quienes la tacharon de ambiciosa.

Las adaptaciones de las obras de Faulkner no son ni el único ni el primer acercamiento del actor de 127 Horas al mundo literario. En 2010 publicó una recopilación de relatos cortos bajo el título Palo Alto, que posteriormente Sofia Coppola se encargaría de llevar a la gran pantalla. En 2011, Franco estrenó The Broken Tower, sobre el poeta americano Hart Crane.

Multidisciplinar y omnipresente, Franco tiene en el cajón varios proyectos, tanto en su faceta de intérprete como de realizador. De momento, en este 2015 hemos podido verle en Una Historia Real, con Jonah Hill y Felicity Jones, y próximamente estrenará Queen of the Desert, con Nicole Kidman y Robert Pattinson y I Am Michael, con Zachary Quinto y Emma Roberts. Como director tiene pendiente, entre otros trabajos, una nueva aproximación al mundo de las letras, en forma de cinta sobre el escritor Charles Bukowski.