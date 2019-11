Nominaciones a los Premios Gotham

Suena el pistoletazo de salida para la temporada de premios 2015-2016. La época de galardones se ha inaugurado hace escasas horas con la presentación de las primeras nominadas del año, las candidatas a los Premios Gotham, que se entregarán en una gala el próximo 30 de noviembre.

Los Premios Gotham homenajean a las mejores producciones independientes del año. Comenzaron su andadura en 1991, organizados por la Independent Filmmaker Project (IFP), una asociación estadounidense (la más importante del país) dedicada a realizar programas de apoyo y desarrollo al cine independiente. La lista de nominados reúne a varios de los proyectos minoritarios que más están dando que hablar en el presente año cinematográfico.

The Diary Of A Teenage Girl (El Diario de Una Adolescente), de Marielle Heller, lidera este 2015 la lista de nominaciones, optando a cuatro galardones. Bel Powley, Alexander Skarsgård y Kristen Wiig protagonizan la cinta, que narra la vida de una joven artista que, en el San Francisco de los años 70, comienza una aventura con el novio de su madre. La película no ha parado de recibir elogios desde su estreno en el pasado Festival de Sundance.

Otros trabajos que optan a varios premios son Tangerine, de Sean S. Baker y Chris Bergoch, desconcertante drama sobre una prostituta transexual rodado únicamente con un iPhone y Carol, de Todd Haynes, la historia de amor lésbico entre Cate Blanchett y Rooney Mara. Haynes recibirá además un premio honorífico. También se cuelan en la lista de nominadas proyectos como Room, de Lenny Abrahamson o Spotlight, de Tom McCarthy. Entre las ausencias, destacan Beasts Of No Nation, de Cary Fukunaga o Yo, Él y Raquel, de Alfonso Gómez-Rejón.

El año pasado, Birdman, de Alejandro González Iñárritu (que a la postre ganaría el Oscar) se llevó el galardón a la Mejor Película, imponiéndose sobre filmes como Boyhood o El Gran Hotel Budapest. En años anteriores, las vencedoras fueron Inside Llewyn Davis, de los hermanos Coen; Moonrise Kingdom, de Wes Anderson o El Árbol de la Vida, de Terrence Malick y Beginners, de Mike Mills, que compartieron premio en 2011.

La lista completa de nominadas a los Premios Gotham es la siguiente:

Mejor Película:

Carol

The Diary Of A Teenage Girl

Heaven Knows What

Spotlight

Tangerine

Mejor Documental:

Approaching the Elephant

Cartel Land

Heart Of A Dog

Listen To Me Marlon

The Look Of Silence

Director Revelación:

Desiree Akhavan por Appropiate Behaviour

Jonas Carpignano por Mediterranea

Marielle Heller por The Diary Of A Teenage Girl

John Magary por The Mend

Josh Mond por James White

Mejor Guión:

Carol, Phyllis Nagi

The Diary Of A Teenage Girl, Marielle Heller

Love & Mercy, Oren Moverman y Michael Alan Lerner

Spotlight, Tom McCarthy y Josh Singer

While We're Young, Noah Baumbach

Mejor Actor:

Christopher Abbott por James White

Kevin Corrigan por Results

Paul Dano por Love & Mercy

Peter Sarsgaard por Experimenter

Michael Shannon por 99 Homes

Mejor Actriz:

Cate Blanchett por Carol

Blythe Danner por I'll See You In My Dreams

Brie Larson por Room

Bel Powley por The Diary Of A Teenage Girl

Lily Tomlin por Grandma

Kristen Wiig por Welcome To Me

Actor/Actriz Revelación:

Rory Culkin por Gabriel

Arielle Holmes por Heaven Knows What

Lola Kirke por Mistress America

Kitana Kiki Rodríguez por Tangerine

Mya Taylor por Tangerine

Premio Especial del Jurado al Mejor Reparto:

Mark Ruffalo, Michael Keaton, Rachel McAdams, Liev Schreiber, John Slattery, Stanley Tucci y Brian D'Arcy James por Spotlight