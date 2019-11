Crítica de 'Paranormal Activity: Dimensión fantasma'

Las secuelas que conforman el conglomerado 'Paranormal Activity' se han dedicado a dar luz sobre respuestas y argumentos a muchas cuestiones y detalles en los cuales Oren Peli no quiso entrar en su día, y cuyo vacío de explicación dio encanto e inquietud a quienes disfrutaron de la película.

Paranormal Activity (2007) supuso un movimiento clave, una apertura de puertas, y un paso más allá en la producción y denominación del género/etiqueta de películas de "metraje encontrado". Junto a la rentable e inteligente broma de El proyecto de la bruja de Blair, la primera película de un tipo que no llevaba idea de dedicarse a hacer películas es ya de sobras anunciada como un producto de ficción, que juega con los nombres reales de los protagonistas, y que ya no solo toma a la cámara como una herramienta de aficionados para meter miedo y procurar acercarse al espectador con mayor veracidad, sino que Oren Peli introduce el factor de la videovigilancia como importante cuestión dramática, y seña de identidad de la película. Algo tan simple como obligar al espectador a ver aquello que sucede durante la noche mientras duerme, aquello que hace crujir la casa, da pequeños golpecitos, o se asemeja a un paso. La absoluta oscuridad y el silencio hace a la persona miedosa más vulnerable, sugestiva, y capaz de imaginar al mayor de los horrores en una situación de ventaja en la que se va a abalanzar sobre él. Algo que los personajes no controlan, que ni tiene música ni montaje que te avise, hace que se convierta en un terreno en el que el espectador se pueda esperar cualquier cosa. Y si a esto le sumamos que Paranormal activity tiene como antagonista a un demonio/presencia invisible, todavía hacen más indeterminada la carga terrorífica que se maneja en la película. El terror no tiene forma, y su presencia se manifiesta a través de lo que mueve y hace sonar o vibrar en el mundo de los vivos.

Diversos sectores de público y crítica se empeñan en considerar estos fenómenos de metraje encontrado y realización pretendidamente casera como algo fuera de lo cinematográfico, un sector aparte. Si consideramos que la base de toda película es un guion, en este caso Paranormal activity es cine. Una puesta en escena y una realización sostenida a un guion, factores presuntamente inesperados, contagio físico de nervios en la imagen, así como dependencia de alguien que grabe o no grabe, no es razón para que todo eso lleve una sistemática de trabajo y un uso de las herramientas más básicas para crear una historia y, en definitiva, crear cine, traduciendo todos estos elementos a un terreno poco usual, poco glamuroso, y bastante limitado en su forma de contar una historia.

El caso concreto de Paranormal activity, como el de bastantes películas de este estilo, parecen terminar a la vez que empiezan y tienen lugar. Lo limitado de su universo hace que sean historias fáciles de copiar, repetir, y con dificultades para expandir sus posibilidades, aunque bien es cierto que cada vez que esto sucede, es un fenómeno altamente polémico y rentable.

A la hora de convertir Paranormal activity en una franquicia, las tres secuelas que vinieron en 2010, 2011 y 2012 respectivamente, ampliaron la historia hasta hacer que la primera película de 2007 pareciese fruto de una casualidad, o un hecho secundario dentro de la gran enredadera de familias y hechos temporales que se fueron formando. Respetando bastante la realización y las claves del éxito de Peli, procuraron añadir ciertos detalles que enriquecían mínimamente el universo creado en 2007.



El spin-off Paranormal activity: Los señalados, parecía ser un aparte en la historia principal, con el fin de dar un cambio de carrete al estilo de las películas, aunque en el clímax de la película se acaban dando cita todas las partes anteriores hasta un punto casi enfermizo. El director de ésta, Christopher Landon, se lleva el estilo 'Paranormal Activity' a su terreno, convirtiéndolo en un festival de peripecias y altibajos absurdamente entretenidos, hasta límites en los que la cámara en mano que forma parte de la historia de los personajes enfoca de una forma absurda e inverosímil. No obstante, consiguió mejores críticas y una aceptación mayor que la innecesaria Paranormal activity 4.

Durante todas estas secuelas se abrieron muchísimos horizontes argumentativos diferentes, llegando a dar hasta información del origen del demonio, y diversos porqués algo difusos. Con Paranormal activity: The ghost dimension se dijo que todo esto se cerraría y se daría sentido.

En esta última secuela dirigida por Plotkin, la más cara de la saga (10 millones de dólares (la primera parte costó 15.000 dólares)) no se sabe si fue antes el hecho de grabarla en 3-D o la historia, pero entrar en la "dimensión fantasma" supone a lo que suena la expresión; dar forma al demonio que atormenta. Como una masa desperdigada por la casa, una especie de materia oscura, podemos ver con mayor previsión por dónde van a venir los sustos. Un punto en contra de la genial idea de Oren Peli, que no obstante consigue salir del paso, en parte gracias a la brevedad del metraje. Ya no estamos lanzados al vacío al tener amplísimos planos de una gran casa en absoluto silencio a las tantas de la madrugada. Ahora todo sucede de una forma mucho más planificada. Se cierran preguntas de forma precipitada, y de manera algo disparatada, porque si Peli en su día no quiso entrar a dar motivos, orígenes ni porqués al fantasma que atormentaba a Katie y Micah, sería por no acabar en algo como esto. Los nostálgicos de imágenes con minutero y tonos azules en los planos nocturnos podrán disfrutar mínimamente de esta última entrega (última y, esperemos, definitiva), que todo lo que tiene que ofrecer no se escapa de buscar el apego a los espectadores seguidores de la saga, que pudieron sentir que Paranormal activity (2007) era algo especial, diferente, motivo de dormir mal por la noche, o de darle vueltas y recordarla con cierta pasión.

La principal perspectiva de futuro de la que se tienen noticias en cuanto al universo 'Paranormal Activity' es su vinculación al mundo de los videojuegos, y en concreto con el dispositivo Oculus Rift, para plataformas Xbox y Play Station VR.

Aunque algún productor ha declarado por ahí que a esta saga todavía le quedaban muchas posibilidades por explotar...