Chris Hemsworth ayuda a Tom Holland para su personal Spiderman

Chris Hemsworth se ha posicionado como el consejero perfecto para Tom Holland, en su pericia por encarnar al Spiderman de Jon Watts. En una entrevista con Hey U Guys, el intérprete de 19 años ha confesado haber recibido una carta de Hemsworth, con quien comparte cartel en The Heart of the Sea (Ron Howard, 2015), en la que le instaba a no sucumbir, psicológicamente, a la envergadura de un rol histórico y adaptado, sin demasiado éxito, con anterioridad.

"Hemsworth es un buen amigo, y he trabajado con él. Hemos hecho una película, The Heart of the Sea, que se estrena en un par de meses, y me ha mandado una nota de felicitación en la que también incluye algunos consejos como mantener la calma, porque esto puede volverte un poco loco, pero tienes que disfrutar de la vida mientras nadie te conozca y hacer algunos viajes", declaró Holland.

El actor también ha dejado clara su postura en cuanto a las interpretaciones pretéritas de Tobey Maguire y Andrew Garfield, así como su pretensión y enfoque personal sobre el personaje marvelita creado por Stan Lee.

"Creo que es imposible no fijarse en ellos. Es evidente que hay factores que me encantan, y que probaré y recrearé, pero creo que lo más importante en este momento es que se está haciendo una película, que obviamente es sobre el mismo personaje, pero que será nueva, diferente y excitante", concluyó.

Hasta la fecha, la única confirmación, en cuanto al elenco que acompañará a Holland se refiere, ha sido la de Marisa Tomei, quien se pondrá en la piel de May, tía de Peter Parker. El reboot de Spiderman llegará a los cines de Estados Unidos el 28 de julio de 2017. En España, aún no hay fecha confirmada.